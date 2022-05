Gruppenfoto der Teilnehmer an der Geberkonferenz für Syrien im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel Foto: picture alliance/dpa/AP | Olivier Matthys

Die Lage in Syri­en hat kei­ne Prio­ri­tät mehr für die soge­nann­te inter­na­tio­na­le Gemein­schaft, das ist mitt­ler­wei­le offen­sicht­lich. Den erneu­ten Beweis lie­fer­te die sechs­te Geber­kon­fe­renz, auf der die Uno über zehn Mil­li­ar­den US-Dol­lar an Hil­fen ein­sam­meln woll­te; am Ende wur­den nur rund zwei Drit­tel zuge­sagt – genau wie im ver­gan­ge­nen Jahr. Dabei sind 14,6 Mil­lio­nen Syrer*innen drin­gend auf Unter­stüt­zung ange­wie­sen, 1,2 Mil­lio­nen Men­schen mehr als vor einem Jahr. Nach UN-Schät­zun­gen leben 90 Pro­zent der syri­schen Bevöl­ke­rung in Armut, 60 Pro­zent sind von Hun­ger bedroht.

Soll­te uns der euro­päi­sche Kriegs­flücht­ling doch mehr wert sein als der außer­eu­ro­päi­sche? Die Welt schaue weg, wäh­rend der Bedarf an huma­ni­tä­rer Hil­fe in Syri­en sprung­haft anstei­ge, sag­te Samah Hadid vom nor­we­gi­schen Flücht­lings­rat gegen­über Al-Jaze­e­ra. Nach elf Jah­ren Krieg ist fast die Hälf­te der syri­schen Vor­kriegs­be­völ­ke­rung auf der Flucht, vie­le flo­hen in die Nach­bar­län­der. Alle Men­schen, die vor Krieg flie­hen, haben ein Anrecht auf Schutz. Das kos­tet, aber Mensch­lich­keit und der Respekt der Men­schen­rech­te sind nicht umsonst zu haben.