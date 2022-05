Die russische Fahne mit dem Zarenadler wird auf dem Kreml gehisst. Foto: Foto: imago/ITAR-TASS

In der Sonn­tags­fra­ge pen­delt Die Lin­ke bei vier Pro­zent. Wie groß der Anteil von Putins Krieg und die Vor­kriegs­hal­tung der Par­tei zu Russ­lands Prä­si­den­ten an die­sen küm­mer­li­chen Wer­ten sind, ist schwer zu sagen. Eine Rol­le wer­den sie spie­len. Als Putin schon 100 000 Sol­da­ten an der ukrai­ni­schen Gren­ze mas­siert und Frank­reichs Prä­si­dent Macron bzw. Bun­des­kanz­ler Scholz an sei­nem lächer­li­chen Lang­tisch abge­fer­tigt hat­te, äußer­ten füh­ren­de Lin­ke-Poli­ti­ker im Fern­se­hen ken­ne­risch ihre Gewiss­heit, dass es nie, nie im Leben einen rus­si­schen Ein­marsch geben wer­de. Ande­re Lin­ke beklag­ten »die Nato-Kriegs­trei­ber«, wäh­rend ein Ex-MdB noch im Febru­ar im Pro­pa­gan­da­sen­der RT Putin als ein­zig­ar­ti­ge Per­sön­lich­keit fei­er­te, der kein west­li­cher Staats­mann das Was­ser rei­chen könne.

Nicht nur der Kanz­ler hat­te Grund, von einer Zei­ten­wen­de zu spre­chen. Auch für vie­le Lin­ke, inner- und außer­halb der Par­tei, bedeu­tet der Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne Ende Gelän­de, eine Zäsur. Vie­le hat­ten sie nicht kom­men sehen, dies tei­len sie mit ande­ren Par­tei­en. Doch vie­le Lin­ke, die Mos­kau bis fünf vor Zwölf die Stan­ge hiel­ten, müs­sen sich seit­her fra­gen, wie sie sich in Putin so täu­schen konn­ten. Oder woll­ten. Eine Erkundung.

Deut­sche Lin­ke, dies mei­ne ers­te Ant­wort, haben sich getäuscht, weil auch sie es nicht für mög­lich hiel­ten, dass der rus­si­sche Prä­si­dent und Ober­be­fehls­ha­ber ver­lo­gen, bru­tal und Hasar­deur genug sein könn­te, im 21. Jahr­hun­dert in Euro­pa einen faschis­to­iden Kolo­ni­al­krieg loszutreten.

Deut­sche Lin­ke, auch dies reicht nicht für auto­ma­ti­sche Kri­tik, bau­ten gleich­falls auf den Fort­be­stand der erprob­ten, in den Kal­ten Krieg zurück­rei­chen­den Erfah­rung, dass wenn schon nicht Wan­del durch Annä­he­rung, so wenigs­tens Wan­del durch Han­del prak­ti­ka­bel blei­ben wür­de, trotz aller Konflikte.

Schwie­ri­ger wird es bei der drit­ten Beob­ach­tung. Ich nen­ne sie Ver­blen­dung. Dr. Oswald Schneid­ra­tus, des­sen Mut­ter bei Lwiw gebo­ren wur­de, hat in Mos­kau stu­diert. In sei­nem Vor­na­men ehr­ten die Eltern sei­nen Groß­va­ter Oswald, einen Bau­in­ge­nieur, der 1881 in Ber­lin gebo­ren, im August 1937 wegen angeb­li­cher »kon­ter­re­vo­lu­tio­nä­rer-trotz­kis­ti­scher Tätig­keit« zum Tod ver­ur­teilt und in Mos­kau erschos­sen wur­de. Mit sei­ner poli­ti­schen Emi­gra­ti­on 1924 in die Sowjet­uni­on hat­te der er als ers­ter Archi­tekt zugleich das Gedan­ken­gut des Bau­hau­ses in die UdSSR importiert.

Enkel »Ossi« Schneid­ra­tus lern­te ich in mei­ner Kor­re­spon­den­ten­zeit als Diplo­mat an der DDR-Bot­schaft in Lon­don ken­nen. Seit vie­len Jah­ren Unter­neh­mens­be­ra­ter und in Rus­sisch qua­si Mut­ter­sprach­ler, sam­melt er bis heu­te auf zahl­lo­sen Mos­kau- und Kiew-Rei­sen Erfah­run­gen aus ers­ter Hand. Zum The­ma lin­ke Ein­äu­gig­keit wird Schneid­ra­tus deut­lich: »Spä­tes­tens seit Tsche­tsche­ni­en hat mich immer gewun­dert, wie wenig Auf­merk­sam­keit die Tat­sa­che erregt hat, dass über dem Kreml wie­der der Zaren­ad­ler weht und die Rus­sisch-Ortho­do­xe Kir­che den Glau­ben in die Zei­ten vor Mar­tin Luther zurück­führ­te. Nach dem Jel­zin-Cha­os war Russ­land ›wie­der wer‹, doch es schien nicht zu inter­es­sie­ren, wer denn die­ser ›Wer‹ war. Es wur­de igno­riert, dass für Russ­lands Nach­barn der Zaren­ad­ler immer ein blu­ti­ger kolo­nia­ler Raub­vo­gel gewe­sen ist und es für die jewei­li­gen Nach­bar­völ­ker immer mör­de­risch wur­de, wenn groß­deut­sche mit groß­rus­si­scher impe­ria­ler Poli­tik koope­rier­te. Vor dem Zaren­ad­ler habe ich immer gewarnt, aber die­sen ver­bre­che­ri­schen Krieg gegen die Ukrai­ne auch nicht erwartet.«

Eben­so klar fügt Schneid­ra­tus, der ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge in sei­nem Wochen­end­häus­chen auf­nahm, an: »Vie­le Lin­ke schie­nen auch in Russ­land end­lich eine Macht zu sehen, die dem ›Groß­macht­stre­ben der USA‹ effek­tiv Ein­halt gebie­ten könn­te. Sie rela­ti­vier­ten so die Aggres­sio­nen des Kreml. Ich glau­be, dass ›Russ­land-Ver­ste­her‹ Putin-Kri­ti­ker sein müss­ten, denn sei­ne Poli­tik ist nicht nur ver­bre­che­risch gegen­über der Außen­welt, son­dern auch ver­hee­rend für das eige­ne Volk.«

Ein vier­tes Pro­blem vie­ler Lin­ker ist ihre Gering­schät­zung des The­mas Bünd­nis­frei­heit als Teil staat­li­cher Sou­ve­rä­ni­tät. Es führt aktu­ell dazu, Mos­kaus Inter­es­sen über­zu­be­wer­ten und die Inter­es­sen klei­ne­rer Staa­ten zu ver­nach­läs­si­gen. Vor allem wenn die­se sich für die Nato ent­schie­den haben, wie Lett­land, Litau­en und Est­land, dies – eben­so sou­ve­rän – woll­ten, wie die Ukrai­ne, oder die­sen Schritt der­zeit ernst­haft erwä­gen, wie die lan­ge neu­tra­len Nach­bar­staa­ten Finn­land und Schwe­den mit Ver­weis auf Mos­kaus Krieg gegen die Ukraine.

Den im Ton stets wägen­den, fast schüch­ter­nen, dabei in der Mate­rie höchst kun­di­gen Sla­wis­ten und Ost­eu­ro­pa­his­to­ri­ker Karl Schlö­gel kann man Kennt­nis suchen­den Lin­ken nur wärms­tens emp­feh­len. Schlö­gel, der an der FU Ber­lin, in Mos­kau und Sankt Peters­burg stu­dier­te, hat­te bereits im Som­mer 2015, nach der Krim-Anne­xi­on geschrie­ben: »Ukrai­ne – das war bis vor Kur­zem im Hori­zont der meis­ten Deut­schen nichts wei­ter als Peri­phe­rie, Hin­ter­hof, Gla­cis, Ein­fluss­sphä­re, Puf­fer­zo­ne und Objekt ande­rer, kein Sub­jekt, das eine eige­ne Vor­stel­lung von sei­ner Geschich­te hat und sein Leben ein­rich­ten kann, wie es will und wie es jeder ande­ren Nati­on zuge­stan­den wird, ohne Wenn und Aber. Die geschicht­li­che Erfah­rung der Völ­ker zwi­schen Russ­land und Deutsch­land – Polen und Bal­ten vor allem – gilt in die­sem Dis­kurs immer noch wenig, wenn man sie nicht über­haupt als Idio­syn­kra­sie (Über­emp­find­lich­keit – R.O.) abtut, die sie in die Ecke von Hys­te­ri­kern, unfä­hig zur Real­po­li­tik, rückt.«

Wei­te­rer Täu­schungs­punkt: Die Bereit­schaft vie­ler Lin­ker, im Zwei­fel alles und jedes den USA und der Nato anzu­las­ten, hat gleich­falls Anteil an man­cher Ein­äu­gig­keit. Zu welch Glaub­wür­dig­keits­mi­nus dies für Lin­ke wer­den kann, zeigt sich nicht nur an gele­gent­li­cher Rela­ti­vie­rung der rus­si­schen Aggres­si­on seit dem 24. Febru­ar. Etwa wenn der bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de des Ältes­ten­ra­tes der Lin­ken, der in vie­lem ver­dien­te Hans Mod­row, in die­ser Zei­tung raum­grei­fend zu Putins Krieg schrieb, ohne ein ein­zi­ges Mal Putins Namen zu erwäh­nen. Es zeig­te sich auch dar­in, wie lei­den­schafts­los, alles in allem, Die Lin­ke Putins Völ­ker­rechts­bruch hin­nahm, als die­ser mit der Anne­xi­on der Krim und des Don­bass die Gene­ral­pro­be für den heu­ti­gen Groß­krieg aufführte.

Nichts wog für die DDR-Füh­rung schwe­rer als gewalt­sa­me Grenz­ver­än­de­run­gen. Im Fall Krim und Don­bass jedoch hat dies kaum einen Lin­ke-Poli­ti­ker umge­trie­ben. Es gab ja Nato und USA als Dau­er-Buh­män­ner. Nun bestand in der Geschich­te oft Anlass, gegen bei­de auf die Stra­ße zu gehen. Aber Mos­kau mit Wat­te­bäu­schen zu bewer­fen, wenn es auf brei­ter Front Kriegs­ver­bre­chen ver­übt, ist arm­se­li­ger Anti­ame­ri­ka­nis­mus. Die Bedro­hung Russ­lands durch die Nato war und ist eine Nebel­ker­ze. Die füh­ren­de Atom­macht Russ­land besitzt Abschre­ckungs­po­ten­zi­al gegen jeden denk­ba­ren Angreifer.

Die rein ideo­lo­gi­sche Aus­le­gung der sowje­ti­schen Ent­wick­lung durch SED und DDR ist eine wei­te­re, teils fort­wir­ken­de Erklä­rung für den oft blin­den Blick auf das größ­te Land der Erde. Nicht erst seit dem Krieg füh­le ich mich mit­un­ter an das Fach »Geschich­te der KPdSU« im Ein­jahr­lehr­gang 1987/88 an der Par­tei­hoch­schu­le der SED erin­nert. Was war das aus heu­ti­ger Sicht und in Kennt­nis der Quel­len, die damals kei­ner­lei Rol­le spiel­ten, für eine dün­ne Sup­pe! Kein Wort etwa über den Holo­do­mor, den Teil der Hun­gers­not in der Sowjet­uni­on in den 30ern in der Ukrai­ne, dem drei bis sie­ben Mil­lio­nen Men­schen zum Opfer fie­len. Eben­so wenig Sub­stan­zi­el­les über den Ter­ror, der dem Jahr­hun­dert­re­por­ter Rys­zard Kapu­scin­ski zufol­ge bis Gor­bat­schow das Land nie ver­las­sen habe. Kapu­scin­ski (1932 – 2007) bereis­te die Sowjet­uni­on hoch und run­ter, bilan­zier­te 1992/93, nach Auf­lö­sung der UdSSR, in »Impe­ri­um – Sowje­ti­sche Streif­zü­ge« sei­ne jahr­zehn­te­lan­gen Erfah­run­gen und zitiert im Geleit den sowje­ti­schen Autor Was­si­li Gross­man (»Sta­lin­grad« und »Leben und Schick­sal«): »Russ­land hat in den tau­send Jah­ren sei­ner Geschich­te viel Gro­ßes gese­hen … Nur eines hat­te Russ­land in dem Jahr­tau­send nicht gese­hen – Freiheit.«

Mei­ne letz­te Ant­wort auf die Ein­gangs­fra­ge: Bis zu die­sem Krieg haben sich die Gesell­schaf­ten in Euro­pa geis­tig ent­mi­li­ta­ri­siert. Wehr­pflicht weg, die Vor­stel­lung, Lan­des­ver­tei­di­gung kön­ne prak­tisch wer­den, geschwun­den, die Fan­ta­sie, Putin kön­ne Krieg begin­nen, über­for­dert. Doch wäh­rend vie­le, gera­de auch Lin­ke, nun vor Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne war­nen, muss man spä­tes­tens seit Putins Bar­ba­rei fra­gen, ob die Anti-Hit­ler-Koali­ti­on den Nazis­mus und ihren Füh­rer mit wei­ßen Fah­nen und war­men Wor­ten hät­te besie­gen können.

Die Täu­schung in Sachen Russ­land war und ist oft Selbst­täu­schung, und sie war und ist kein Pri­vi­leg der Lin­ken. Aller­dings war sie bei ihnen beson­ders groß. Das lässt sie beson­ders schwer wie­gen. Umso mehr als Die Lin­ke »immer den Anspruch (hat­te), die klü­ge­re Ana­ly­se zu lie­fern«, wie Lin­ke-Poli­ti­ker Ben­ja­min-Imma­nu­el Hoff jüngst in einem nd-Inter­view erin­ner­te.

Reiner Oschmann, Jahrgang 1947, war lange nd-Auslandsredakteur und -korrespondent. Von 1992 bis 1999 war er Chefredakteur der Zeitung, danach bis 2002 Pressesprecher der PDS-Bundestagsfraktion.