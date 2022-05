Aufbruch in ein junges und dynamisches Großbritannien: Nach fast zwei Jahrzehnten konservativer Regierungen wird der neue Premierminister nach seinem Wahlsieg 1997 in der Downing Street willkommen geheißen. Foto: AFP/PAUL VICENTE

Am 1. Mai 1997 errang die von Tony Blair, Gor­don Brown und Peter Man­del­son als »New Labour« eti­ket­tier­te Par­tei in Groß­bri­tan­ni­en einen gro­ßen Wahl­sieg. Bei einer damals als mäßig gel­ten­den Wahl­be­tei­li­gung von 71 Pro­zent reich­ten Blair gut 43 Pro­zent der Stim­men, um Labour fast eine Zwei-Drit­tel-Mehr­heit im Unter­haus zu besche­ren. Die Kon­ser­va­ti­ven unter ihrem glück­lo­sen Pre­mier­mi­nis­ter John Major fie­len auf 31 Pro­zent der Stim­men zurück. Nach 18 end­los lan­gen Jah­ren und vier Wahl­nie­der­la­gen seit 1979 – gegen Mar­ga­ret That­cher und John Major – war Labour end­lich wie­der an der Regierung.

Selbst vie­le ehe­ma­li­ge oder ver­blie­be­ne Par­tei­lin­ke wie David Blunkett (erst Bil­dungs- und dann Innen­mi­nis­ter), Robin Cook (Außen­mi­nis­ter), John Pres­cott (stell­ver­tre­ten­der Pre­mier­mi­nis­ter) oder Clai­re Short (Ent­wick­lungs­hil­fe­mi­nis­te­rin) hat­ten ihren Frie­den mit »New« Labour gemacht. Das hat­te nicht nur oppor­tu­nis­ti­sche Grün­de mit Blick auf die eige­ne Kar­rie­re, son­dern war auch Aus­druck eines Bestre­bens, end­lich wie­der aktiv (Regierungs-)Politik gestal­ten zu kön­nen. Nicht zuletzt hat­ten die schwe­ren Wahl­nie­der­la­gen, die bit­te­ren par­tei­in­ter­nen Kämp­fe und die Abspal­tun­gen einer sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Grup­pe, die sich schließ­lich mit den Libe­ra­len zu den Libe­ral­de­mo­kra­ten ver­ein­te, erst­haf­te Zwei­fel geweckt, ob die Labour Par­ty über­haupt jemals wie­der wer­de regie­ren kön­nen. Vor die­sem Hin­ter­grund waren gro­ße Tei­le der Par­tei bereit, fast alles zu akzep­tie­ren, was aus der Dau­er­op­po­si­ti­on her­aus­füh­ren wür­de. Aber der Preis dafür war hoch.

Labours füh­ren­der Par­tei­lin­ker Tony Benn beschrieb »New Labour« ein­mal ein­präg­sam mit dem Bild eines gro­ßen Feu­er­wer­kes auf einem gefro­re­nen See: Es sehe spek­ta­ku­lär aus, doch schmel­ze so das eige­ne Fun­da­ment. Benn über­sah zwar in sei­ner Kri­tik an Blair, dass die tra­di­tio­nel­le Labour-Koali­ti­on aus Gewerk­schaf­ten, Bewohner*innen der Kom­mu­nal­woh­nun­gen, Berg­bau-Gemein­den, Kom­mu­nal­be­diens­te­ten und neu­en lin­ken Strö­mun­gen längst brö­ckel­te. Den­noch ver­grö­ßer­te Blairs Kurs nach zunächst beträcht­li­chen Erfol­gen tat­säch­lich lang­fris­tig die tie­fe Ver­trau­ens­kri­se Labours vor allem in Nord­ost­eng­land und in Schottland.

Ein Aus­druck die­ser Abwen­dung tra­di­tio­nel­ler Arbeiter*innenmilieus von Labour war der dra­ma­ti­sche Ein­bruch der Wahl­be­tei­li­gung bei ihrem zwei­tem und drit­ten Wahl­sieg 2001 und 2005, als jeweils nur noch rund 60 Pro­zent der Wahl­be­rech­tig­ten ihre Stim­me abga­ben. Auch wenn sich die Wahl­be­tei­li­gung bei den fol­gen­den Unter­haus­wah­len leicht erhol­te, liegt sie bis heu­te kon­stant unter 70 Pro­zent. Nur beim Bre­x­it-Refe­ren­dum 2016 lag die Betei­li­gung mit 72 Pro­zent noch ein­mal deut­lich höher, was dem Resul­tat durch­aus eine star­ke demo­kra­ti­sche Legi­ti­ma­ti­on verlieh.

Britpop und Blair

Für eini­ge Jah­re gelang es Tony Blair, der bei sei­nem ers­ten Wahl­sieg erst 43 Jah­re alt war, sich und »New Labour« als Ver­kör­pe­rung eines jun­gen, dyna­mi­schen und welt­of­fe­nen Groß­bri­tan­ni­ens zu prä­sen­tie­ren, das auch der Brit­pop von Oasis und Blur zu ver­kör­pern schien: »Cool Bri­tan­nia« statt »Rule Bri­tan­nia!«. Die Mode, die Spi­ce Girls und Fil­me mit Hugh Grant stan­den für die­sen letzt­lich eher vage defi­nier­ten Trend in den 90er Jahren.

Recht schnell über­schat­te­ten das Über­maß an »Spin Doc­tors« und Medi­en­prä­senz, die zuneh­men­de Ver­men­gung mit der Welt des Glit­ters und schnel­len Gel­des (der Mil­li­ar­där und Blair-Freund Richard Bran­son sei hier als ein Bei­spiel genannt) und ein Ein­druck von Mani­pu­la­ti­on und Zynis­mus das coo­le Image. In der Fol­ge wuchs in der bri­ti­schen Bevöl­ke­rung eine wütend-zyni­sche Ver­ach­tung des gesam­ten Poli­tik­be­triebs. »New Labour« und »Cool Bri­tan­nia« ver­band, dass bei­des weit mehr Hoch­glanz­ver­pa­ckung als Inhalt aus­mach­te, mehr Slo­gan als Sub­stanz, mehr Hype als Nach­hal­tig­keit. Hin­zu kam eine extre­me Per­so­na­li­sie­rung und eine gera­de­zu mani­sche Nei­gung, alle Kom­mu­ni­ka­ti­on zu zen­tra­li­sie­ren: Blair, der Kon­troll­freak. Sei­ne Domi­nanz des eige­nen Kabi­netts erin­ner­te mehr an die Macht­fül­le eines US-Prä­si­den­ten als eines tra­di­tio­nel­len Pre­mier­mi­nis­ters und ähnel­te dar­in der Staats­füh­rung Mar­ga­ret Thatchers.

Was Blair und sei­ne Unterstützer*innen als Stär­ke eines »strong­man« sahen, erwies sich zuneh­mend als Pro­blem und Schwä­che. Der bri­ti­sche Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Archie Brown (»Der Mythos vom star­ken Füh­rer«) steht kei­nes­wegs allei­ne mit sei­ner Ein­schät­zung, dass Blair ein poli­ti­scher Füh­rer mit auto­ri­tä­ren Zügen gewe­sen sei, dies aber alles ande­re als eine Stär­ke war. Dem­ge­gen­über gilt Labours Nach­kriegs­pre­mier Cle­ment Att­lee (1945–1951), zu sei­ner Zeit oft als unschein­bar kri­ti­siert, für die meis­ten Wissenschaftler*innen heu­te mit Recht als einer der erfolg­reichs­ten bri­ti­schen Regie­rungs­chefs überhaupt.

Blairs Füh­rungs­stil führ­te auch dazu, dass das Par­tei­le­ben erlahm­te und die Mit­glie­der­zah­len dras­tisch san­ken, die zu Beginn sei­ner Par­tei­füh­rungs­zeit (1994–2007) zunächst stark ange­stie­gen waren. Es bleibt das Ver­dienst der Labour-Füh­rung um Jere­my Cor­byn, die Par­tei zwi­schen 2015 und 2020 als Mit­glie­der­par­tei wie­der­be­lebt und die Gewerk­schaf­ten wie­der inte­griert zu haben, deren Rol­le in der Labour Par­ty Blair beschränkt hatte.

Tony Blair und anfangs auch Gor­don Brown woll­ten Labour als moder­ne Par­tei in deut­li­cher Abgren­zung von »Old Labour« prä­sen­tie­ren. Sozi­al­po­li­ti­sches Enga­ge­ment und Prä­ven­ti­on ver­ban­den sich mit Här­te gegen Kri­mi­na­li­tät und einer Akzep­tanz wesent­li­cher Ergeb­nis­se der That­cher-Ära: Eine Art That­che­ris­mus mit mensch­li­chem Ant­litz. Eine wirt­schafts­po­li­ti­sche Re-Regu­lie­rung war eben­so wenig vor­ge­se­hen wie eine Rück­gän­gig­ma­chung von Pri­va­ti­sie­run­gen oder eine Stär­kung der zurück­ge­dräng­ten Gewerk­schaf­ten. Tat­säch­lich waren vie­le Maß­nah­men der That­cher-Regie­run­gen übri­gens in der bri­ti­schen Bevöl­ke­rung durch­aus popu­lär gewe­sen, so der Ver­kauf der Kom­mu­nal­woh­nun­gen an die vor­ma­li­gen Mieter*innen und teil­wei­se auch der Kampf gegen die Gewerkschaften.

Der lange Schatten des Irak-Krieges

Trotz allem wäre das Anse­hen von Tony Blair heu­te deut­lich posi­ti­ver, hät­te er sein Land nicht 2003 so rück­halt­los und gera­de­zu fana­tisch über­zeugt in den Irak-Krieg geführt. Dage­gen gab es die wohl größ­ten Pro­test­kund­ge­bun­gen in der bri­ti­schen Geschich­te. Nach­dem 2001 rund 41 Pro­zent der Stim­men noch ein­mal zu einer rie­si­gen par­la­men­ta­ri­schen Mehr­heit geführt hat­ten, gelang Labour, mitt­ler­wei­le kaum noch als »New« bezeich­net, 2005 ein noch nie da gewe­se­ner drit­ter Wahl­sieg in Fol­ge, der frei­lich auf kaum mehr als 35 Pro­zent der Stim­men beruh­te. Die anhal­ten­de schar­fe Kri­tik an Blairs Mit­tä­ter­schaft am drit­ten Golf­krieg, bestä­tigt auch durch offi­zi­el­le Unter­su­chungs­er­geb­nis­se, prägt und über­schat­tet bis heu­te sein Bild.

In ande­ren Poli­tik­fel­dern fällt eine Bilanz der Regie­run­gen von Tony Blair (1997–2007) und Gor­don Brown (Schatz­kanz­ler 1997–2007, Pre­mier­mi­nis­ter 2007–2010) durch­aus dif­fe­ren­ziert aus. So wuchs der Anteil des öffent­li­chen Sek­tors, wur­de ein Min­dest­lohn ein­ge­führt, ver­bes­ser­ten sich eini­ge öffent­li­che Dienst­leis­tun­gen, stie­gen die Inves­ti­tio­nen in den staat­li­chen Gesund­heits­dienst an, war­te­ten die Patient*innen wesent­lich kür­zer auf Ope­ra­tio­nen und Behand­lungs­ter­mi­ne als unter den vor­he­ri­gen und auch den fol­gen­den kon­ser­va­ti­ven Regie­run­gen. Schott­land und Wales erhiel­ten ab 1999 Autonomierechte.

Frieden in Nordirland

Blairs viel­leicht größ­ter lang­fris­ti­ger und durch­aus auch per­sön­li­cher Erfolg war die Über­win­dung des nord­iri­schen Bür­ger­krie­ges (»The Trou­bles«), dem seit 1969 mehr als 3500 Men­schen zum Opfer gefal­len waren, durch das Kar­frei­tags­ab­kom­men 1998. Das St.-Andrews-Abkommen 2006 und die Bil­dung einer gemein­sa­men Regie­rung der bis­he­ri­gen Erz­fein­de Ian Pais­ley (Demo­cra­tic Unio­nist Par­ty) und Mar­tin McGui­ness (Sinn Féin) 2007 run­de­ten den Pro­zess ab. So kalt und fra­gil der Frie­den in Nord­ir­land auch ist, so groß ist der Fort­schritt im Ver­gleich zu den Jahr­zehn­ten der sys­te­ma­ti­schen Dis­kri­mi­nie­rung der irisch-katho­li­schen Min­der­heit in Nord­ir­land und den Schre­cken des Bürgerkrieges.

Im Som­mer 2007 mach­te Tony Blair schließ­lich wider­wil­lig Platz für Gor­don Brown. Es folg­te die Finanz­kri­se ab 2008, die den Finanz­markt­platz Lon­don beson­ders stark traf. 2010 unter­lag Gor­don Brown gegen die Kon­ser­va­ti­ven unter David Came­ron, der das Image der »Tories« libe­ra­ler und moder­ner gestal­te­te, gleich­zei­tig aber zusam­men mit sei­nem Schatz­kanz­ler Geor­ge Osbor­ne eine bei­spiel­lo­se Spar- und Staats­ab­bau­po­li­tik ver­folg­te, an deren Fol­gen Mil­lio­nen von Brit*innen bis heu­te lei­den. Die öko­no­mi­sche, sozia­le und regio­na­le Spal­tung der Gesell­schaft ver­stärk­te sich mas­siv, womit der Boden für den Bre­x­it und schließ­lich den Auf­stieg Boris John­sons berei­tet wurde.

Nichts­des­to­trotz hat die Labour Par­ty mitt­ler­wei­le vier Wah­len in Fol­ge ver­lo­ren. Inso­fern ist es ver­ständ­lich, dass der jet­zi­ge Vor­sit­zen­de Keir Star­mer sich wie­der posi­ti­ver auf Tony Blair, Cle­ment Att­lee und Harold Wil­son (Pre­mier­mi­nis­ter 1964–1970 und 1974–1976) bezieht, die vie­le Wah­len gewin­nen konn­ten. Es wäre der Par­tei frei­lich zu wün­schen, dass sie sich eher an Att­lee und Wil­son ori­en­tiert, die in der Mit­te des Labour-Spek­trums stan­den und eine ega­li­tä­re Agen­da ver­folg­ten, als an Tony Blair.