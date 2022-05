Das Bündnis Zwangsräumung verhindern gibt Mietern Halt, selbst wenn sie ihre Wohnung verlieren. Foto: imago/Christian Mang

In der Küche des Kreuz­ber­ger Fami­li­en- und Nach­bar­schafts­zen­trums »Kiezan­ker 36« berei­ten Fati­ma B. und ihr Mann gera­de das Essen für den Grill vor, ihre sechs Kin­der spie­len in der Nähe und malen im Kunst­raum, Aktivist*innen vom Bünd­nis Zwangs­räu­mung ver­hin­dern tau­schen sich über aktu­el­le Fäl­le von räu­mungs­be­droh­ten Men­schen in Ber­lin aus. Die Stim­mung ist gut. Kein Wun­der, der Anlass des Zusam­men­kom­mens ist die erfolg­reich ver­hin­der­te Räu­mung der Woh­nung einer Fami­lie in Ber­lin-Span­dau in der Woche zuvor. »Wir haben es geschafft, wir kön­nen blei­ben«, sagt Fati­ma B. glück­lich. Zumin­dest vor­läu­fig bleibt die Sechs-Zim­mer-Woh­nung in der Obst­al­lee in der Groß­wohn­sied­lung Heer­stra­ße Nord im Orts­teil Staa­ken das Heim der Fami­lie, weil die Ver­mie­te­rin, das lan­des­ei­ge­ne Woh­nungs­un­ter­neh­men Gewo­bag, die Räu­mung aus­ge­setzt hat. »Ich hät­te nicht gewusst, wo ich mit den sechs Kin­dern, mei­nem Mann und mei­ner Mut­ter hin­ge­konnt hät­te«, so B.

Noch in der ver­gan­ge­nen Woche war die Situa­ti­on brenz­lig. Der für Don­ners­tag­früh ange­setz­te Räu­mungs­ter­min wur­de erst weni­ge Stun­den vor­her von der Gewo­bag abge­bla­sen. Vor­an­ge­ge­gan­gen war am Mitt­woch­vor­mit­tag eine Akti­on von Zwangs­räu­mung ver­hin­dern, etwa 30 Unterstützer*innen der Fami­lie B. stat­te­ten der Gewo­bag-Zen­tra­le in Moa­bit dabei einen Besuch ab. Die gut 2000 Euro Miet­schul­den, die von der Gewo­bag als Grund für die Kün­di­gung genannt wur­den, waren bereits durch eine soli­da­ri­sche Spen­de über das Bünd­nis begli­chen wor­den. Trotz­dem blieb eine ver­bind­li­che Absa­ge der Räu­mung bis dahin aus – Mitt­woch­nach­mit­tag lenk­te das lan­des­ei­ge­ne Unter­neh­men dann doch ein.

Ein Akti­vist von Zwangs­räu­mung ver­hin­dern, er nennt sich David Schus­ter, führt den Erfolg auf den öffent­li­chen Druck auf Lan­des­po­li­tik und Unter­neh­men zurück, der durch die Arbeit der Unterstützer*innen auf­ge­baut wer­den konn­te. »Politiker*innen waren schon vor­her invol­viert und infor­miert über die Situa­ti­on der Fami­lie. Aber ohne öffent­li­chen Druck machen die nichts, des­halb braucht es den Druck von der Stra­ße«, sagt Schuster.

Die jüngs­te Akti­on liegt erst weni­ge Tage zurück. Aktivist*innen das Bünd­nis­ses besuch­ten an die­sem Don­ners­tag einen Luxus-Schuh­la­den am Kur­fürs­ten­damm, weil zwei der drei Geschäfts­füh­rer ein Räu­mungs­ur­teil gegen einen 62-jäh­ri­gen BVG-Beschäf­tig­ten erwirkt hat­ten, der seit 40 Jah­ren in sei­ner Ste­glit­zer Woh­nung lebt. Umge­hend nach dem Kauf der Eigen­tums­woh­nung im Jahr 2018 hat­te einer der Geschäfts­füh­rer Eigen­be­darf für sei­ne 75-jäh­ri­ge Schwie­ger­mut­ter ange­mel­det. »Eine stark sanie­rungs­be­dürf­ti­ge Woh­nung im drit­ten Stock ohne Fahr­stuhl in einem 50er-Jah­re-Bau. Dabei wohnt die Frau nach­weis­lich in einer Vil­la«, erläu­tert eine Akti­vis­tin von Zwangs­räu­mung ver­hin­dern; sie nennt sich Anna Lobeck. »Die Rich­te­rin mein­te, dass jeder mit Eigen­tum machen kön­ne, was er wol­le«, empört sie sich. Beson­ders geschmack­los fin­det sie, dass der Gerichts­gut­ach­ter wegen des psy­chi­schen und phy­si­schen Stres­ses eine Lis­te von Medi­ka­men­ten empfahl.

»Was uns bei der Akti­on im Laden über­rascht hat­te: Die Betrei­ber waren dar­auf vor­be­rei­tet und hat­ten Secu­ri­ty enga­giert«, sagt Lobeck. Das hät­te es noch nie gege­ben. Vor­be­rei­ten konn­ten sie sich, weil sich das Bünd­nis Zwan­g­räu­mung ver­hin­dern vor Aktio­nen vor Ort stets per Brief an jene wen­det, die eine Woh­nung oder auch eine Gewer­be­flä­che räu­men las­sen wol­len. »Wir stre­cken die Hand aus zum Dia­log und machen unmiss­ver­ständ­lich klar, dass wir auf­sei­ten des Mie­ters ste­hen. Und dass unser Schrei­ben nur der ers­te Schritt ist«, sagt Lobeck. Als die Trup­pe zur Büro­adres­se der Unter­neh­mer wei­ter­zie­hen woll­te, habe dort bereits Poli­zei vor der Tür gestan­den: »Offen­bar hat es ein Gefähr­dungs­ge­spräch gege­ben.« Dabei tue man den Leu­ten nichts. Man sor­ge nur für Auf­merk­sam­keit. »Es hat zuge­nom­men, dass die Repres­si­on schon nach dem ers­ten Brief von uns zuschlägt«, beob­ach­tet Lobeck.

Hät­te der Ste­glit­zer Mie­ter sich vor dem Pro­zess an das Bünd­nis gewandt, wäre auch eine soli­da­ri­sche Pro­zess­be­glei­tung mög­lich gewe­sen. Die Gerichts­ver­hand­lun­gen sind zwar öffent­lich, doch meist blei­ben die Pro­zess­be­tei­lig­ten unter sich. Mieter*innen den­ken oft, dass sie allein kämp­fen; gegen die­se Ver­ein­ze­lung stemmt sich Zwangs­räu­mung ver­hin­dern. »Es war wirk­lich berüh­rend, als der Ste­glit­zer Mie­ter uns gesagt hat, wie sehr wir ihn auf­ge­fan­gen haben. Und wie viel Kraft ihm das gibt, obwohl er immer noch nicht weiß, wie es wei­ter­geht«, sagt Akti­vis­tin Lobeck. Die »Anpo­li­ti­sie­rung«, wie sie es nennt, kom­me in sol­chen Fäl­len von selbst. »Jeder Ein­zel­ne merkt, dass er nicht allein ist, son­dern dass es ein Mas­sen­schick­sal ist. Und dann kön­nen die Leu­te erken­nen: Das liegt am Kapi­tal«, so Lobeck. »Für den Mie­ter ist es unfass­bar, dass Men­schen, die so viel Geld ver­die­nen, ihn wegen der Ren­di­te aus der Woh­nung raus­schmei­ßen wol­len«, berich­tet sie. Und kün­digt an: »Wir wer­den auch sei­ne Woh­nungs­su­che poli­tisch begleiten.«

Trotz aller Kri­tik an den lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten, zum Bei­spiel dar­an, dass sie nicht sozi­al genug aus­ge­rich­tet sei­en und über­haupt Räu­mun­gen durch­füh­ren, sei­en sie immer noch bes­ser zu beein­flus­sen als Pri­va­te, sagt Akti­vist David Schus­ter. »Wir hat­ten in letz­ter Zeit etwa ein Dut­zend ange­setz­te Zwangs­räu­mun­gen bei den Öffent­li­chen, und bis auf eine konn­ten alle ver­hin­dert wer­den«, sagt er.

Der Umgang mit Fami­lie B. in Staa­ken sei indes­sen nicht in Ord­nung gewe­sen, so Schus­ter. Die Miet­schul­den der Fami­lie sei­en auf­grund einer Unklar­heit mit dem Job­cen­ter zustan­de gekom­men, erzählt Fati­ma B. »Die Mie­te bezahlt das Job­cen­ter jeden Monat direkt an die Gewo­bag. Das war unse­re Abma­chung, als wir im Juni 2017 hier ein­ge­zo­gen sind«, sagt B. Nur die Mie­te für Okto­ber 2021 und teil­wei­se für Sep­tem­ber 2021 sei laut Aus­sa­ge des Job­cen­ters direkt auf das Kon­to der Fami­lie über­wie­sen wor­den und nicht an die Gewo­bag. »Ich wuss­te das nicht, dass das Geld für die Mie­te war. Wir hat­ten auch mit Nach­zah­lun­gen des Job­cen­ters gerech­net, weil die manch­mal zu wenig Leis­tun­gen bezah­len«, so B. zu »nd«.

Dass die Gewo­bag dann inner­halb kür­zes­ter Zeit im Dezem­ber 2021 die frist­lo­se Kün­di­gung schick­te und kur­ze Zeit spä­ter die Räu­mungs­kla­ge ein­reich­te, wider­sprä­che der Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­un­ter­neh­men mit dem Land Ber­lin, sagt David Schus­ter. Die­se sieht vor, dass die Unter­neh­men sich vor einer Räu­mung dar­um bemü­hen, alle ande­ren Mög­lich­kei­ten zur Klä­rung der Situa­ti­on und zur Unter­stüt­zung der Mieter*innen auszunutzen.

Grund für die Räu­mung sei­en, wie die Gewo­bag schließ­lich der Fami­lie mit­teil­te, nicht nur die Miet­rück­stän­de von knapp über 2000 Euro, son­dern auch Beschwer­den von Nachbar*innen aus dem Haus. »Ich bin bereit, mit den Nachbar*innen dar­über zu spre­chen«, sagt B. »Die Räu­mung ist vor­erst aus­ge­setzt. Wir wer­den die Fami­lie auch wei­ter­hin mit unse­ren Ange­bo­ten und ent­spre­chend unse­ren Mög­lich­kei­ten unter­stüt­zen«, teilt Gewo­bag-Spre­che­rin Anne Gru­bert mit. Es lie­ge nun auch an der Fami­lie, sich »im Sin­ne eines nach­bar­schaft­li­chen Zusam­men­le­bens an gel­ten­de Regeln und Geset­ze zu hal­ten«, sagt sie zu »nd«.

»Das ist schon ein kras­ser Druck, der durch die Gewo­bag auf die Fami­lie auf­ge­baut wird«, sagt Tom Lie­belt. Er ist Sozi­al­ar­bei­ter beim Gemein­we­sen­ver­ein, der seit 40 Jah­ren Stadt­teil­ar­beit im Kiez Heer­stra­ße Nord in Span­dau leis­tet. Lie­belt unter­stützt Fami­lie B. im Kon­flikt mit der Gewo­bag und freut sich, dass die Räu­mung nicht statt­ge­fun­den hat. Das Gebiet Heer­stra­ße Nord liegt nicht nur geo­gra­fisch am Ran­de Ber­lins, son­dern auch sozi­al. Vie­le Men­schen sind auf Geld vom Job­cen­ter ange­wie­sen und auf güns­ti­ge Mie­ten. »Hier­her zie­hen die Men­schen, die schon aus dem Rest Ber­lins ver­drängt wor­den sind«, so Lie­belt. Aller­dings gebe es auch eine äußerst enga­gier­te Anwohner*innenschaft und vie­le Initia­ti­ven, die den Stadt­teil sehr leben­dig machten.

Das Bünd­nis Zwangs­räu­mung ver­hin­dern bleibt wei­ter auch an den lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­un­ter­neh­men dran. Schließ­lich haben die­se allein im ver­gan­ge­nen Jahr 314 Räu­mun­gen durch­ge­führt, wobei die Stadt­ent­wick­lungs­ver­wal­tung mit­teil­te, dass über zwei Drit­tel der Woh­nun­gen davon zum Zeit­punkt der Räu­mung bereits unbe­wohnt gewe­sen sei­en. Das größ­te Pro­blem auf dem Ber­li­ner Woh­nungs­markt sei­en aktu­ell aber Eigen­be­darfs­kün­di­gun­gen, sagt David Schus­ter. »Das hat in letz­ter Zeit stark zuge­nom­men, und dage­gen muss etwas unter­nom­men wer­den.« Letzt­end­lich hel­fe aber nur eine Orga­ni­sie­rung des Wohn­raums außer­halb der kapi­ta­lis­ti­schen Verwertungslogik.

Die Räu­mungs­zah­len in Ber­lin sind hoch, aber leicht rück­läu­fig. Laut Sta­tis­tik der Ber­li­ner Zivil­ge­rich­te wur­den 2020 von 3111 Räu­mungs­auf­trä­gen 1703 tat­säch­lich durch­ge­führt, 2021 waren es 2936 Auf­trä­ge und 1660 erfolg­te Räu­mun­gen, davon 1423 Räu­mun­gen von Wohn­räu­men. Für Schus­ter ist klar, dass es über­haupt kei­ne Zwangs­räu­mun­gen mehr geben darf. »Bei unse­rer Arbeit fällt auf, dass die Leu­te inzwi­schen wirk­lich alles tun, um in ihrer Woh­nung zu blei­ben. Denn bei der Situa­ti­on auf dem aktu­el­len Woh­nungs­markt ist klar: Wer jetzt raus­fliegt, fin­det nichts mehr«, sagt er.