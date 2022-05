Erstmal nur der Paragraf 219a, an den Paragrafen 218 traut sich noch niemand so recht ran Foto: Florian Schuh/dpa

Am Frei­tag debat­tier­te der Bun­des­tag in der ers­ten Lesung über eine Strei­chung des Para­gra­fen 219a. Die Ampel-Koali­ti­on ist sich einig, das Ver­bot der »Wer­bung« für einen Schwan­ger­schafts­ab­bruch auf­zu­he­ben. Dafür soll der 219a StGB in Gän­ze auf­ge­ho­ben, zeit­gleich aber eine Ände­rung des Heil­mit­tel­wer­be­ge­set­zes vor­ge­nom­men wer­den. Die­ses sorgt dafür, dass Fir­men kei­ne irre­füh­ren­de Wer­bung über ihre medi­zi­ni­schen Pro­duk­te ver­brei­ten dür­fen. Künf­tig sol­len dem­nach auch medi­zi­nisch nicht indi­zier­te Schwan­ger­schafts­ab­brü­che unter das Gesetz fallen.

Bis­her dür­fen Ärzt*innen öffent­lich nur dar­über infor­mie­ren, dass sie Abtrei­bun­gen durch­füh­ren, aber nicht wie. Auch dies wur­de erst durch eine Reform des Geset­zes im März 2019 mög­lich. Wei­ter­hin wur­den jedoch Ärzt*innen wegen Wer­bung verurteilt.

Die­se straf­ge­richt­li­chen Urtei­le sol­len auf­ge­ho­ben und akti­ve Ver­fah­ren ein­ge­stellt wer­den, auch das sieht der vor­lie­gen­de Ent­wurf vor. Dar­un­ter wür­de auch die Gie­ße­ner Ärz­tin Kris­ti­na Hänel fal­len. Sie war 2017 zu einer Geld­stra­fe ver­ur­teilt wor­den, da sie auf ihrer Web­site dar­über infor­miert hat­te, Abtrei­bun­gen durch­zu­füh­ren. Ihr Fall hat­te über­haupt erst eine öffent­li­che Auf­merk­sam­keit für die Geset­zes­la­ge erzeugt.

Bun­des­jus­tiz­mi­nis­ter Mar­co Busch­mann (FDP) zeig­te gleich zu Beginn der Bun­des­tags­de­bat­te die Absur­di­tät des Para­gra­fen auf: »Wir erlau­ben jedem Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker, jeder Fake-News-Schleu­der, alles Mög­li­che im Inter­net zu ver­brei­ten, nicht aber qua­li­fi­zier­ten Ärz­ten, sach­li­che Infor­ma­ti­on zu bie­ten.« Mit Blick auf das ver­fas­sungs­recht­li­che Urteil zum Para­graf 218, das ein Schutz­kon­zept für das unge­bo­re­ne Leben for­dert, stell­te er klar, dass die Rechts­än­de­rung kei­ne Aus­wir­kung auf eben jenes hätten.

Die CDU/C­SU-Frak­ti­on war erwar­tungs­ge­mäß unzu­frie­den. Sie hat­te in der letz­ten Legis­la­tur­pe­ri­ode eine Strei­chung des Para­gra­fen ver­hin­dert. Ihren Gegen­an­trag mit dem Titel »Inter­es­sen der Frau­en stär­ken, Schutz des unge­bo­re­nen Kin­des bei­be­hal­ten« begrün­de­te Nina War­ken von der CDU mit der Befürch­tung, dass Kli­ni­ken bald damit wer­ben wür­den, wer die Abtrei­bun­gen am güns­tigs­ten und in der schöns­ten Atmo­sphä­re durch­führt. Für ihre Bemer­kung »Ein Abbruch ist kein nor­ma­ler medi­zi­ni­scher Ein­griff. Er been­det Leben« erhielt sie Bei­fall von der AfD.

Car­men Weg­ge aus der SPD-Frak­ti­on nutz­te ihre Rede­zeit, um all den Frau­en zu dan­ken, die für die­se Ände­rung jahr­zehn­te­lang auf die Stra­ße gegan­gen sind und all den Ärzt*innen, die für ihr Recht gekämpft haben. »Dies ist ein schö­ner Moment, der Frau­en ein Stück weit die Hoheit über ihre Kör­per zurückgibt.«

Die neue Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus (Grü­ne) erin­ner­te mit einem Ver­weis auf die USA dar­an, dass repro­duk­ti­ve Rech­te nicht selbst­ver­ständ­lich sind. Die Debat­te habe daher auch eine Signal­wir­kung: »Die Bun­des­re­gie­rung steht an der Sei­te der Frau­en. Der Schwan­ger­schafts­ab­bruch gehört ein­fach nicht ins Straf­recht.« Um eine Rege­lung außer­halb des Straf­ge­setz­bu­ches wer­de sich eine Kom­mis­si­on küm­mern. Die­se soll noch in die­sem Jahr ihre Arbeit aufnehmen.

Eben­falls bera­ten wur­de der Antrag der Lin­ke-Frak­ti­on, der eine Strei­chung des gesam­ten Para­gra­fen 218 for­der­te. Die Frak­ti­on unter­stüt­ze die Ände­rungs­vor­ha­ben der Bun­des­re­gie­rung, for­de­re jedoch dar­über hin­aus »die voll­stän­di­ge Ent­kri­mi­na­li­sie­rung von Schwan­ger­schafts­ab­brü­chen«. Laut ihrem Antrag gehö­ren repro­duk­ti­ve Rech­te nicht ins Straf­ge­setz­buch, die bis­he­ri­ge Bera­tungs­pflicht müs­se zudem durch ein Recht auf Bera­tung ersetzt werden.

Nach der ers­ten Lesung geht der Regie­rungs­ent­wurf zur Bera­tung an den feder­füh­ren­den Ausschuss.