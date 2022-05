Für Corona-Verharmlosende und Impf-Gegner ist Bhakdi ein Held. Foto: dpa/Sergio Acero

Sucha­rit Bhak­di könn­te schon seit vie­len Jah­ren sei­nen Ruhe­stand genie­ßen. Bereits 2012 ver­ab­schie­de­te die Johan­nes Guten­berg Uni­ver­si­tät Mainz ihren ehe­ma­li­gen Lei­ter des Insti­tuts für Medi­zi­ni­sche Mikro­bio­lo­gie und Hygie­ne in Pen­si­on. Wäre Coro­na nicht gewe­sen, hät­te jen­seits der aka­de­mi­schen Fach­welt auch kaum jemand vom heu­te 75-Jäh­ri­gen Notiz genommen.

Doch die Pan­de­mie lös­te bei man­chen Wissenschaftler*innen einen Pro­fi­lie­rungs­drang aus, obwohl die­se selbst nie zu Coro­na­vi­ren gear­bei­tet hat­ten. Bhak­di hielt das nicht ab, star­ke Mei­nun­gen zu ver­tre­ten. Dass Covid-19 nicht gefähr­li­cher als eine gewöhn­li­che Influ­en­za-Erkran­kung sei, gehört noch zu sei­nen harm­lo­se­ren The­sen. In jenen Krei­sen, die Coro­na ver­harm­lo­sen und in der Pan­de­mie aller­lei Stoff für Ver­schwö­run­gen wit­tern, wur­de der Medi­zi­ner zu einer Art Pop­star, ein von ihm ver­öf­fent­lich­tes Buch zum Bestseller.

Juris­ti­sche Gren­zen des Sag­ba­ren könn­te Bhak­di da über­schrit­ten haben, wo er sich statt zu medi­zi­ni­schen über poli­ti­sche Fra­gen äußer­te. Die Gene­ral­staats­an­walt­schaft Schles­wig-Hol­stein erhob am Don­ners­tag Ankla­ge auf­grund des Vor­wurfs der Volks­ver­het­zung in zwei Fäl­len, am Frei­tag erklär­te die Uni­ver­si­tät Mainz, sie prü­fe, dem Mikro­bio­lo­gen das Füh­ren sei­nes Pro­fes­so­ren­ti­tels zu untersagen.

Kon­kret geht es um ein Video aus dem ver­gan­ge­nen Jahr, in dem Bhak­di Isra­el auf­grund sei­ner Impf­kam­pa­gne als »Höl­le auf Erden« bezeich­net. Der Medi­zi­ner stei­ger­te sich in eine anti­se­mi­ti­sche Hass­ti­ra­de hin­ein, spricht davon, wie lern­fä­hig Juden sei­en und dass es kein Volk gibt, »das bes­ser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und umge­setzt.« Ein wei­te­rer Fall bezieht sich auf einen Auf­tritt Ende Sep­tem­ber in Kiel. Der Wis­sen­schaft­ler trat als Kan­di­dat der Kleinst­par­tei »Die Basis« zur Bun­des­tags­wahl an und brach­te die Zulas­sung der Coro­na-Impf­stof­fe mit einem »End­ziel« und einem zwei­ten Holo­caust in Verbindung.