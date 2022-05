Susanne Schaper, sächsische Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, warnt vor einer "Zerreißprobe". Foto: dpa-Bildfunk

Wenn Mar­kus Poh­le über den Zustand der Par­tei Die Lin­ke nach­denkt, erin­nert er sich an den Wim­pel eines 1913 gegrün­de­ten pro­le­ta­ri­schen Rad­sport­ver­eins, den er unlängst bei einer Par­tei­ver­samm­lung sah. Wäre die Par­tei ein Fahr­rad, sag­te der Meiß­ner Genos­se bei einem Par­tei­tag des säch­si­schen Lan­des­ver­bands am Sams­tag in Anna­berg-Buch­holz, wür­de man gern dar­über nach­den­ken, wohin man das Gefährt steu­ert: in der Fra­ge von Krieg und Frie­den, von neu­er Armut und »Faschis­ten in den Par­la­men­ten«. Der­zeit aber sei das Fahr­rad nicht bereit, irgend­wo­hin auf­zu­bre­chen. Viel­mehr, sagt Poh­le, »geht es dar­um, es zu reparieren«.

Die Debat­te in der Erz­ge­birgs­stadt ließ kei­nen Zwei­fel dar­an, dass es nicht nur um ein klap­pern­des Schutz­blech oder fla­ckern­des Licht geht, son­dern um eine Art dro­hen­den Total­scha­den. Man ste­he, sag­te Co-Lan­des­chefin Susan­ne Scha­per, vor der »größ­ten Zer­reiß­pro­be unse­rer Par­tei­ge­schich­te«. Das Deba­kel bei der Bun­des­tags­wahl, als nur drei Direkt­man­da­te haar­scharf den Ein­zug ins Par­la­ment sicher­ten; die jüngs­ten Wahl­plei­ten im Saar­land und in Schles­wig-Hol­stein; der Wir­bel über ver­brei­te­ten Sexis­mus in einer Par­tei, die sich als femi­nis­tisch ver­steht; schließ­lich der Rück­tritt von Bun­des­chefin Susan­ne Hen­nig-Well­sow – all das hat sich zur exis­tenz­be­dro­hen­den Kri­se ver­dich­tet. Scha­per zitiert die Toten Hosen (»Steh auf, wenn du am Boden liegst!«) und den Spruch, wonach Tot­ge­sag­te län­ger leben – fügt aber war­nend hin­zu: »Eine Garan­tie dafür gibt es nicht.«

Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren von Macht

Ange­sichts der schwie­ri­gen Lage hat­te die säch­si­sche Lan­des­par­tei kurz­fris­tig das Pro­gramm für ihren Par­tei­tag geän­dert. Ursprüng­lich hat­te es nur um die Reform inter­ner Struk­tu­ren und eine letz­te Ein­stim­mung auf die Wahl von Land­rä­ten und Bür­ger­meis­tern in vier Wochen gehen sol­len. Nun stand ein Dring­lich­keits­an­trag auf der Tages­ord­nung. Der mit gut 7000 Mit­glie­dern dritt­größ­te Lan­des­ver­band der Lin­ken spricht sich dar­in unter ande­rem gegen eine »viel­stim­mi­ge Belie­big­keit nach außen« aus, die Wäh­ler irri­tie­re und ver­grau­le. Zu einem geschlos­se­ne­ren Bild soll bei­tra­gen, dass vor allem Mit­glie­der mit Amt und Man­dat »abwei­chen­de Mei­nun­gen als per­sön­li­che Auf­fas­sun­gen« dar­stel­len. Bei der not­wen­di­gen Dis­kus­si­on um pro­gram­ma­ti­sche Kern­fra­gen dür­fe es nicht nur um »das Gewin­nen oder Ver­lie­ren inner­par­tei­li­cher Macht« gehen.

Die­ser Punkt ist Ste­fan Hart­mann, der den Lan­des­ver­band seit der 10,4‑Prozent-Niederlage bei der Land­tags­wahl 2019 gemein­sam mit Scha­per führt, beson­ders wich­tig. Es sei »das dümms­te Signal«, wenn die Klä­rung von pro­gram­ma­ti­schen Streit­fra­gen genutzt wer­de, um unlieb­sa­me Genos­sen aus der Par­tei zu drän­gen: »Auf unse­rer Sei­te der Bar­ri­ka­de sind wir wenig genug.« Hart­mann rief auf zu mehr Gemein­sam­keit, die aber »immer wie­der pro­du­ziert wer­den« müs­se: »Sie ent­ste­hen aus Wider­sprü­chen und Dif­fe­ren­zen, die ver­nünf­tig ver­han­delt wer­den.« Dass dies mög­lich ist, stellt nach Ansicht ihrer bei­den Vor­sit­zen­den der säch­si­sche Lan­des­ver­band unter Beweis, der frü­her als noto­risch zer­strit­ten galt, seit Ein­füh­rung der Dop­pel­spit­ze aber nicht mehr durch öffent­li­che Que­re­len auf­ge­fal­len sei, wie Hart­mann betont.

Das Thema Sexismus ist kein Nebenschauplatz

Zei­tig hat sich die säch­si­sche Lin­ke auch mit dem The­ma Sexis­mus befasst – und warnt jetzt davor, das The­ma in der Kri­se als Neben­schau­platz zu begrei­fen oder »mut­los« anzu­ge­hen. Viel­mehr sei es prä­gend für die gesam­te Außen­wahr­neh­mung der Par­tei: »Wie wir mit­ein­an­der umge­hen, so sehen uns die Ande­ren«, mahnt Uta Gen­si­chen. Sie ist seit gut einem Jahr Ver­trau­ens­per­son in Fäl­len von Sexis­mus im Lan­des­ver­band, der dazu auch ein Grund­satz­pa­pier und einen Sank­ti­ons­ka­ta­log beschlos­sen hat.

Für den Bun­des­par­tei­tag, der Ende Juni in Thü­rin­gens Lan­des­haupt­stadt statt­fin­det, drän­gen die säch­si­schen Genos­sen dar­auf, eine »pro­gram­ma­ti­sche Selbst­ver­stän­di­gung« sowie eine Par­tei­re­form zu begin­nen. »Bei­des muss in Erfurt auf den Weg gebracht wer­den«, sag­te Hart­mann. Auf dem Par­tei­tag wird auch der Vor­stand neu gewählt. Als Bewer­ber für den Par­tei­vor­sitz wird Sören Pell­mann gehan­delt, der in Leip­zig bei der Bun­des­tags­wahl das drit­te und für den Ver­bleib der Par­tei im Bun­des­tag ent­schei­den­de Direkt­man­dat gewon­nen hat­te. Er sag­te auf Anfra­ge des »nd«, er wol­le eine Kan­di­da­tur »nicht aus­schlie­ßen«, habe sich aber noch nicht ent­schie­den. Er füh­re der­zeit zahl­rei­che Gesprä­che mit Lan­des- und Kreis­vor­sit­zen­den sowie Basis­mit­glie­dern der Par­tei. In der Woche um Him­mel­fahrt wol­le er sich dazu äußern, ob er sich um den Par­tei­vor­sitz bewirbt.

Pellmann weist Vorwurf von »Materialschlacht« zurück

Pell­mann äußer­te sich auch zu Kri­tik an sei­nen Aus­ga­ben für den Wahl­kampf und einem Auf­tritt mit dem rus­si­schen Gene­ral­kon­sul. In der aktu­el­len Aus­ga­be des »Spie­gel« war von einer »Mate­ri­al­schlacht« die Rede gewe­sen. Unter Beru­fung auf Poli­ti­ker von SPD, Grü­nen und FDP wird eine Sum­me von 120 000 Euro genannt. Der Leip­zi­ger Poli­ti­ker beton­te, die Sum­me sei »deut­lich gerin­ger« gewe­sen. Neben Gel­dern der Par­tei hät­ten 161 Genos­sin­nen und Genos­sen gespen­det, teils auch grö­ße­re Beträ­ge. Jedoch sei »kein ein­zi­ger Euro aus irgend­ei­nem Unter­neh­men« dabei gewe­sen, sag­te er dem »nd«. Auch habe es kei­ne Spen­den rus­si­scher Staats­bür­ger gege­ben. Die Aus­ga­ben wür­den bis Ende des 2. Quar­tals in einem tur­nus­mä­ßi­gen Rechen­schafts­be­richt des Lan­des­vor­stands trans­pa­rent aufgelistet.