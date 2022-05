Das Ernst-Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße Foto: dpa/Britta Pedersen

Er woll­te die Wei­ma­rer Repu­blik über­win­den. Er woll­te nach dem Vor­bild der Sowjet­uni­on ein Sowjet­deutsch­land. Er woll­te die Dik­ta­tur des Pro­le­ta­ri­ats. Das sind immer wie­der vor­ge­brach­te Argu­men­te, war­um es der 1944 im KZ Buchen­wald ermor­de­te KPD-Vor­sit­zen­de Ernst Thäl­mann angeb­lich nicht ver­dient habe, dass er als Nazi-Opfer mit einem Denk­mal geehrt wird. Was da über Thäl­mann gesagt wird, ist nicht falsch. Er war Kom­mu­nist. Er träum­te von einem Sowjet­deutsch­land. Mehr noch: Er war Josef Sta­lin treu.

Das könn­te man auch dem tsche­chi­schen Jour­na­lis­ten Juli­us Fučík (1903–1943) ankrei­den, den die Faschis­ten im Ber­li­ner Gefäng­nis Plöt­zen­see gehängt haben. Er war Kom­mu­nist, er ver­herr­lich­te in sei­nen Repor­ta­gen die Sowjet­uni­on trotz der Säu­be­run­gen und der Schauprozesse.

Aber wenn wir das Erin­nern an ermor­de­te Anti­fa­schis­ten davon abhän­gig machen, ob die­se Men­schen nach heu­ti­gen Maß­stä­ben lupen­rei­ne Demo­kra­ten waren, dann müss­ten wir noch sehr viel mehr Wider­stands­kämp­fer ver­dam­men. Aus dem Kreis der Ver­schwö­rer vom 20. Juli 1944 um den Hit­ler-Atten­tä­ter Claus Schenk Graf von Stauf­fen­berg blie­ben nicht mehr vie­le übrig. Die Gedenk­ta­fel im Ber­li­ner Bend­ler­block für die dort hin­ge­rich­te­ten Offi­zie­re müss­te ent­fernt werden.

Bes­ser die Denk­ma­le blei­ben erhal­ten und wer­den kom­men­tiert – gern mit ergän­zen­den Infor­ma­tio­nen im Inter­net, wie es jetzt im Fal­le des Juli­us-Fučík-Denk­mals im Bür­ger­park Pan­kow gesche­hen ist. Beim Thäl­mann-Denk­mal an der Greifs­wal­der Stra­ße sind die voll­zo­ge­ne künst­le­ri­sche Kom­men­tie­rung und die geplan­te his­to­risch-kri­ti­sche Ein­ord­nung umstrit­ten. Doch die Angst, das Andenken an die ermor­de­ten Kom­mu­nis­ten sol­le nur besu­delt wer­den, soll­te nicht von sol­chen Kom­men­tie­run­gen abhal­ten. Sie erfül­len immer­hin die Funk­ti­on, nach­ge­bo­re­nen Genera­tio­nen das Schick­sal die­ser Nazi-Opfer in Erin­ne­rung zu rufen. Das ist bes­ser, als wenn sie in Ver­ges­sen­heit geraten.