Eine Frau in Santiago organisiert ihre Wasserversorgung selbst. Foto: AFP/MARTIN BERNETTI

Jubel und Applaus: In einer rekord­ver­däch­ti­gen Woche hat der chi­le­ni­sche Ver­fas­sungs­kon­vent am 14. Mai die letz­ten Ver­fas­sungs­ar­ti­kel ver­ab­schie­det. Lau­ra Pal­ma ist glück­lich und zugleich erschöpft: »Es war eine gigan­ti­sche Auf­ga­be, die wir vor uns hat­ten«, meint die Mit­ar­bei­te­rin der lin­ken Kon­vents­ab­ge­ord­ne­ten Lore­to Vidal. Allein in der ver­gan­ge­nen Woche wur­den meh­re­re Hun­dert Abstim­mun­gen durch­ge­führt. Die Sit­zun­gen dau­er­ten teil­wei­se über zwölf Stun­den am Tag.

Das Ergeb­nis der Ver­fas­sung ist eine Stär­kung des Sozi­al­staa­tes, die Ein­füh­rung sozia­ler Grund­rech­te auf Ver­fas­sungs­ebe­ne, die För­de­rung der Regio­nen und Gemein­den gegen­über dem chi­le­ni­schen Zen­tral­staat sowie die Aner­ken­nung und Ertei­lung beson­de­rer Grund­rech­te für die indi­ge­nen Völ­ker des Landes.

Sofern bei der kom­men­den Abstim­mung am 4. Sep­tem­ber die neue Ver­fas­sung ange­nom­men wird, ver­wan­delt sich Chi­le auch for­mal in einen plu­ri­na­tio­na­len Staat. Das Modell, das unter ande­rem aus Boli­vi­en bekannt ist, aner­kennt die indi­ge­nen Völ­ker des Lan­des als eige­ne Natio­nen mit eige­nen Rech­ten, die unter dem glei­chen Staats­ge­bil­de koexistieren.

Die Umset­zung der Plu­ri­na­tio­na­li­tät in allen Ver­fas­sungs­ar­ti­keln lös­te ins­be­son­de­re in rech­ten Krei­sen Wider­stand aus. So sieht die neue Ver­fas­sung reser­vier­te Sit­ze für Indi­ge­ne in allen gewähl­ten Volks­ver­tre­tun­gen, wie Par­la­men­te oder Gemein­de­rä­te vor. Die genaue Anzahl soll je nach indi­ge­nem Bevöl­ke­rungs­an­teil im jewei­li­gen Wahl­di­strikt bestimmt werden.

Eben­falls wur­de das Recht der indi­ge­nen Völ­ker auf ihre Län­de­rei­en, Gebie­te und natür­li­chen Res­sour­cen im Ent­wurf der neu­en Ver­fas­sung fest­ge­schrie­ben. Die Indi­ge­nen sol­len nicht nur ihre Län­de­rei­en zurück­be­kom­men, son­dern inner­halb ihrer Gemein­schaf­ten und eines bestimm­ten Rah­mens eige­ne Geset­ze erlas­sen und Recht spre­chen können.

»Damit öff­net der Ver­fas­sungs­kon­vent den Weg zur Lösung lang andau­ern­der Kon­flik­te«, sagt die Mapu­che und Abge­ord­ne­te für den Kon­vent, Rosa Catri­leo. Der Kon­vent erkennt durch die Arti­kel die his­to­ri­schen Ansprü­che der indi­ge­nen Völ­ker an, die zum Groß­teil im 19. Jahr­hun­dert vom chi­le­ni­schem Staat erobert und aus ihren Län­de­rei­en ver­trie­ben wurden.

Vie­le For­de­run­gen der sozia­len Bewe­gun­gen sind eben­falls in der neu­en Ver­fas­sung ver­an­kert. So wur­den die sozia­len Rech­te auf eine eige­ne Woh­nung, auf Abtrei­bung oder auf kos­ten­lo­se Bil­dung bis zur Uni­ver­si­täts­ebe­ne von der nöti­gen Zwei­drit­tel­mehr­heit der Abge­ord­ne­ten ange­nom­men. Bei vie­len sozia­len Rech­ten wur­de zusätz­lich fest­ge­legt, dass nicht nur der Zugang gewährt wer­den soll, son­dern der Staat auch eine domi­nan­te Rol­le bei der Erfül­lung der Rech­te ein­neh­men soll.

Was­ser und des­sen Zugang wird als all­ge­mei­nes Gut von der neu­en Ver­fas­sung aner­kannt. Damit endet die Pri­va­ti­sie­rung des Was­sers. Ein chi­le­ni­scher Son­der­weg der der­zeit zu einer Über­nut­zung des vor­han­de­nen Was­sers und einer unglei­chen Ver­tei­lung zwi­schen Großgrundbesitzer*innen, klei­nen Bäue­rin­nen und Bau­ern sowie der rest­li­chen Bevöl­ke­rung führt.

Pal­ma ist glück­lich mit dem Ergeb­nis, doch sie merkt an: »Ich hät­te mir mehr Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten für die Bevöl­ke­rung gewünscht, vie­le Men­schen haben für Initia­ti­ven unter­schrie­ben und wis­sen nicht, was dar­aus gewor­den ist.« Doch die Zeit spiel­te gegen den Kon­vent. Inner­halb von einem Jahr muss eine neue Ver­fas­sung geschrie­ben sein.

Eine Har­mo­ni­sie­rungs­kom­mis­si­on muss nun bis zur gesetz­li­chen Frist, dem 5. Juli, einen end­gül­ti­gen Ent­wurf fer­tig schrei­ben. Am 5. Sep­tem­ber stim­men die Chilen*innen schließ­lich dar­über ab, ob sie die neue Ver­fas­sung der­je­ni­gen aus Zei­ten der Mili­tär­dik­ta­tur vorziehen.

Mit der neu­en Ver­fas­sung wird die wirt­schaft­li­che Eli­te ver­schie­dens­te Pri­vi­le­gi­en ver­lie­ren. Unter ande­rem des­halb wird das Kon­vent von rech­ter Sei­te deut­lich ange­grif­fen. So ver­brei­ten Vertreter*innen rech­ter Par­tei­en und Think­tanks der­zeit offen­sicht­li­che Lügen über die Aus­wir­kun­gen der neu­en Ver­fas­sung auf die Gesell­schaft. Der rech­te Kon­vents­ab­ge­ord­ne­te Edu­ar­do Cret­ton behaup­te­te etwa fälsch­li­cher­wei­se, die reser­vier­ten Plät­ze für indi­ge­ne Völ­ker wür­den auch für Gerich­te gel­ten. Täg­lich haben zudem der­zeit rech­te Meinungsmacher*innen pro­mi­nen­te Plät­ze in den gro­ßen Medien.

Dadurch hat sich das Kli­ma zu Unguns­ten der neu­en Ver­fas­sung ver­än­dert. So ver­öf­fent­lich­te das Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tut Cadem Anfang Mai eine Umfra­ge, nach der nur noch 35 Pro­zent der Bevöl­ke­rung für die neue Ver­fas­sung stim­men wür­den und 48 Pro­zent dagegen.

Dage­gen wol­le man alles set­zen, Pal­ma meint, man muss den Men­schen mög­lichst ein­fach die Details der neu­en Ver­fas­sung erklä­ren. Sofern das gelingt, wird am Ende eine gro­ße Mehr­heit für die neue Ver­fas­sung stim­men. Auch der seit März regie­ren­de links­re­for­mis­ti­sche Prä­si­dent, Gabri­el Boric, sag­te gegen­über Medi­en, er arbei­te dafür, dass »der 4. Sep­tem­ber der Moment sein wird, in dem wir die Ver­fas­sung der 80er Jah­re über­win­den werden«.