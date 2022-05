Trauernde Menschen nach dem rassistischen Amoklauf in Buffalo Foto: dpa/AP/Matt Rourke

Erneut läuft ein wei­ßer Ras­sist Amok, es ster­ben 13 Men­schen, über­wie­gend Afro­ame­ri­ka­ner. Erneut ver­öf­fent­licht der Täter ein kru­des Mani­fest, in der Pay­ton Gend­ron sei­ne Tat mit der rechts­ex­tre­men Theo­rie der »gro­ßen Umvol­kung« zu legi­ti­mie­ren ver­sucht. Was am Wochen­en­de in der Stadt Buf­fa­lo im Staat New York pas­siert ist, erin­nert an den Amok­läu­fer von Hal­le. Immer wie­der ver­su­chen neo­na­zis­ti­sche Täter, die zwar allei­ne han­deln, aber Teil einer Bewe­gung sind, ande­re zu glei­cher Gewalt zu inspi­rie­ren, um den von ihnen erhoff­ten »Ras­sen­krieg« zu provozieren.

Doch ein wich­ti­ger Unter­schied bleibt: In den USA sind (halb)-auto­ma­ti­sche Waf­fen viel ein­fa­cher zu bekom­men als in Deutsch­land – und die Opfer­zah­len bei (rech­ten) Ter­ror- und Amok­läu­fen sind ent­spre­chend höher. Doch die Demo­kra­ten haben aus Rück­sicht auf die weni­gen Kon­ser­va­ti­ven in der Par­tei jeg­li­che Ver­su­che auf­ge­ge­ben, das laxe Waf­fen­recht ein­zu­schrän­ken – trotz jah­re­lan­ger Demons­tra­tio­nen von Opfern der Amok­läu­fe in Schu­len, trotz des Drucks von der Basis. Des­halb wird sich dar­an nichts ändern. Taten wie die in Buf­fa­lo wer­den wie­der passieren.