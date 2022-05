Rasante Dialoge, nur: Die Kostüme scheinen einer Historienklamotte entnommen worden zu sein. Foto: Thomas M. Jauk

Die Geschich­te der Poli­zei liegt im Dun­keln. Wort­wör­lich. Und nicht erst seit Brechts zum Schla­ger geron­ne­ner »Mori­tat von Mackie Mes­ser« wis­sen wir genau: »Doch man sieht nur die im Lich­te / Die im Dun­keln sieht man nicht«. Wir erin­nern uns: Lon­dons ver­bre­che­ri­sche Schre­ckens­ge­stalt Macheath steht mit dem Poli­zei­chef in freund­schaft­li­chem Ver­hält­nis, sie ken­nen sich noch aus ihrer Zeit beim Mili­tär. Schon um 1800 hat Fried­rich Schil­ler in einem Frag­ment geblie­be­nen Dra­ma, beti­telt »Die Poli­zey«, zu skiz­zie­ren ver­sucht, wie sich in Paris aus den Rei­hen der Groß­stadt­kri­mi­nel­len und aus dem Geist des Ver­rats ein Berufs­stand, mehr noch: ein Macht­sys­tem, her­aus­ge­bil­det hat. Aus jedem »Tat­ort« kann man wis­sen, dass die bei­den dunk­len Gestal­ten, der Schur­ke und sein Ver­fol­ger, Zwil­lin­ge sind.

Der Dra­ma­ti­ker Björn SC Deig­ner hat den über die uni­ver­si­tä­ren Semi­nar­räu­me hin­aus in Ver­ges­sen­heit gera­te­nen lite­ra­ri­schen Schatz geho­ben und zum Aus­gangs­punkt für ein eige­nes Stück genom­men, das, vor zwei­ein­halb Jah­ren in Bam­berg unter dem­sel­ben Titel wie die Vor­la­ge urauf­ge­führt, nun in einer eige­nen Fas­sung am Staats­thea­ter Braun­schweig zur Pre­mie­re kam und von Licht und Schat­ten zu berich­ten weiß. Auch Deig­ner zeigt durch die Jahr­hun­der­te die Gesetz­lo­sig­keit der Geset­zes­hü­ter und pro­ble­ma­ti­siert das Ver­rats­mo­tiv in all sei­ner Ambi­va­lenz: zwi­schen kor­rup­ter Exis­tenz und Treue bis in den Tod.

»Wer heu­te noch von Ein­zel­fäl­len redet, hat nichts ver­stan­den«, ist dem Stück­text als Mot­to vor­an­ge­stellt. Es han­delt sich um eine Aus­sa­ge von Seda Başay-Yıl­dız, Rechts­an­wäl­tin im NSU-Pro­zess. Nicht Ein­zel­fäl­le inter­es­sie­ren den Autor, son­dern das Sym­pto­ma­ti­sche. Er geht dem Wesen der Poli­zei auf die Spur. Sei­ne klug kom­po­nier­ten Sze­nen fügen sich anein­an­der, hal­ten die Wider­sprü­che und Unein­deu­tig­kei­ten aus und bil­den das gro­ße Pan­ora­ma einer bestim­men­den Insti­tu­ti­on ab.

Bei Schil­ler und sei­nem Hel­den Vidocq, der es von der Gangs­ter­grö­ße zum Poli­zei­chef schafft, nimmt »Die Poli­zey« ihren Aus­gang, zeigt als­bald die wech­sel­sei­ti­gen Ver­bin­dun­gen zum Mili­tär. Bis heu­te ist es die blaue Staats­macht, in der der Korps­geist ver­gan­ge­ner Zei­ten über­win­tert. Schließ­lich enden wir in der neu­en Geschich­te, bei der Rol­le von Poli­zis­ten bei der Umset­zung des Völ­ker­mords an den euro­päi­schen Juden etwa, und in der neu­es­ten Geschich­te: in Ros­tock-Lich­ten­ha­gen und bei deut­schen Poli­zis­ten beim Ku-Klux-Klan.

Das alles ist kei­ne denun­zia­to­ri­sche Ankla­ge, son­dern ein durch­aus nuan­cen­rei­ches Bild. Die Poli­zis­ten sind nicht die Ver­kör­pe­rung des Bösen, aber war­um sie doch zum Hand­lan­ger des Bösen wer­den kön­nen, dar­auf gibt die­ses Stück zumin­dest den Ver­such einer Ant­wort. Die mas­sen­haf­te Erschie­ßung »lebens­un­wer­ten Lebens« ist hier auch dem pflicht­be­wuss­ten Staats­be­am­ten zu viel. Wo ist sein Aus­weg aus dem Gehor­sam? Bei den Pogro­men der Neo­na­zis ist von der har­ten Hand des Staa­tes nichts zu bemer­ken, sieht man vom Durch­grei­fen gegen Anti­fa­schis­ten ab.

Der größ­te Vor­zug von Deig­ners Arbeit liegt aber in sei­ner enor­men sprach­li­chen Bega­bung. Der Rhyth­mus der Sze­nen­fol­gen ver­rät ein musi­ka­li­sches Geschick, das jede Holz­ham­mer­dra­ma­tur­gie unter­läuft, wie sie uns im zeit­ge­nös­si­schen Thea­ter nicht sel­ten begeg­net. Mit Lako­nie und ein­fa­cher, aber kraft­vol­ler Spra­che dringt Deig­ner weit vor ins Zen­trum sei­nes Gegen­stands: »und Pflicht ist Gesetz / und Gesetz ist ein Mes­ser / das schnei­det schär­fer durch / Fleisch als jedes Metall«.

Für die Insze­nie­rung am Staats­thea­ter Braun­schweig hat Björn SC Deig­ner sei­nem Stück eine wei­te­re Sze­ne hin­zu­ge­fügt, in der er einen unge­lieb­ten Abschnitt aus der Stadt­his­to­rie zum The­ma macht. Das Braun­schwei­ger Schloss, nicht nur archi­tek­to­ni­scher Mit­tel­punkt der Stadt, beher­berg­te einst eine von nur zwei SS-Jun­ker­schu­len im faschis­ti­schen Deutsch­land. Hier wur­de die Eli­te für den tota­li­tä­ren Staat her­an­ge­züch­tet, auch für den Poli­zei­ap­pa­rat. In Braun­schweig wird dar­um nicht viel Auf­he­bens gemacht, und wor­über in der Stadt geschwie­gen wird, da muss das Thea­ter ein­ha­ken. Zumin­dest eines, das sich sei­ner Rol­le als Ort einer loka­len Öffent­lich­keit bewusst ist. Viel­leicht hat hier die Kunst tat­säch­lich die Mög­lich­keit, eine über­fäl­li­ge Ver­stän­di­gung über aus­ge­blen­de­te Aspek­te der Geschich­te in Gang zu bringen.

Chris­toph Diem, Ober­spiel­lei­ter am Staats­thea­ter Braun­schweig, hat sich als Regis­seur und Büh­nen­bild­ner der »Poli­zey« ange­nom­men. Am Staats­thea­ter Saar­brü­cken hat­te er im Vor­jahr bereits mit »Spie­ler und Tod« einen Text von Deig­ner zur Urauf­füh­rung gebracht. In sei­ner 80-minü­ti­gen Insze­nie­rung for­miert er acht Schau­spie­le­rin­nen und Schau­spie­ler zu einem Chor, die dem Text weit­ge­hend fol­gen. Das Büh­nen­bild – acht ver­setz­te Ban­ner hän­gen vom Por­tal bis zum Büh­nen­bo­den her­ab – gibt ihnen Raum, sich zu ver­ste­cken, aus dem Ver­bor­ge­nen wie­der auf­zu­tau­chen, zu stil­len, bald schon durch­grei­fen­den Beob­ach­tern zu werden.

Die Kos­tü­me aber schei­nen eher einer His­to­ri­en­kla­mot­te ent­nom­men zu sein. Und auch der Zugriff auf den Text ist wenig über­zeu­gend. Die Spie­ler fol­gen der fal­schen Fähr­te der Figu­ren­psy­cho­lo­gie. Deig­ners Stück aber ist kei­ne Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Ein­zel­in­di­vi­du­um in Uni­form, sei­ne Fra­ge­stel­lun­gen sind grö­ßer. Und so wird hier gespielt und geschrien, gefleht und sich ver­wan­delt – und mit gro­ßem Bemü­hen schlicht zu viel getan; neben­bei gesagt: auch zu viel Kla­mauk auf­ge­fah­ren, statt auf einen ein­drucks­vol­len Text zu ver­trau­en. Die insze­na­to­ri­schen Ein­zel­aspek­te – ein biss­chen Jazz hier, ein paar Pro­jek­tio­nen von Plat­ten­bau­an­sich­ten dort – blei­ben im Unkla­ren. Hier wäre etwas Reduk­ti­on sicher ange­mes­sen gewe­sen. Wo der Regis­seur die Wor­te dem Chor über­las­sen hat, wur­de dann auch eine thea­tra­le Kraft spür­bar, die lei­der nicht über den gan­zen Abend getra­gen hat.

Im Som­mer wird der Deutsch­land­funk eine Hör­spiel­fas­sung von »Die Poli­zey« in der Regie von Lui­se Voigt aus­strah­len. Der Fokus auf Deig­ners mes­ser­schar­fe Spra­che und sei­ne Musi­ka­li­tät, den das Medi­um ver­spricht, wer­den dem Stück sicher gut­tun. Des­sen lite­ra­ri­sche Qua­li­tät und die Zustands­be­schrei­bung der Insti­tu­ti­on Poli­zei über die tages­ak­tu­el­le Nach­rich­ten­la­ge hin­aus geben schon jetzt eine Ahnung von über­dau­ern­der Relevanz.

Nächs­te Vor­stel­lun­gen: 18., 20. und 27. Mai, www.staatstheater-braunschweig.de