Gegen das Bratwurstlertum. Deniz Yücel, kurz vor seinem Rück - und Austritt am vergangenen Freitag in Gotha bei der Mitgliederversammlung des PEN Foto: dpa

»Ich wür­de kei­nem Club ange­hö­ren wol­len, der mich als Mit­glied auf­nimmt«, lau­tet einer der bekann­tes­ten Sät­ze von Groucho Marx; Woo­dy Allen zitiert ihn als sei­nen Lieb­lings­satz in »Stadt­neu­ro­ti­ker«. Mein­te er den PEN? Poets, Essay­ists, Nove­lists? Oder Rent­ner, Kar­rie­ris­ten und Intri­gan­ten? Vor­bei die Zei­ten, da sich der unter Auf­tritts­ver­bot ste­hen­de Wolf Bier­mann in den frü­hen 70er Jah­ren an die Tür sei­ner von Sta­sispit­zeln umla­ger­ten Woh­nung in der Ost-Ber­li­ner Chaus­see­stra­ße sei­ne PEN-Mit­glieds­kar­te (West) nagel­te: Hier beginnt die zen­sur­freie Zone!

Jetzt hat Kurz­zeit-PEN-Prä­si­dent Deniz Yücel, der erst im ver­gan­ge­nen Herbst gewählt wur­de, unmit­tel­bar nach­dem er bei der Jah­res­ta­gung in Gotha einen Abwahl­an­trag mit 75 zu 73 Stim­men über­stan­den hat­te, mit den Wor­ten hin­ge­schmis­sen, er habe kei­ne Lust mehr, »der Prä­si­dent die­ser Brat­wurst­bu­de« zu sein. Er trat als Prä­si­dent zurück und aus dem Ver­ein aus. Star­ke Wor­te zum Abgang. Aber ich kann ihn ver­ste­hen, denn ich tei­le zwar nicht alle Ansich­ten Yücels – beson­ders nicht die zu den von ihm unter­stütz­ten Waf­fen­lie­fe­run­gen in die Ukrai­ne samt Flug­ver­bots­zo­ne –, aber sehr wohl sei­ne Ein­schät­zung des PEN. Und Mei­nungs­frei­heit gilt doch auch für den Prä­si­den­ten eines Autorenclubs?

Nein, ein Ort des intel­lek­tu­ell anre­gen­den, auch streit­ba­ren Gedan­ken­aus­tauschs ist der PEN der­zeit eher nicht, viel­mehr einer der gegen­sei­ti­gen Schuld­zu­wei­sun­gen, ver­wi­ckel­ter Tages­ord­nungs­kämp­fe, kon­spi­ra­ti­ver Wich­tig­tue­rei und schril­ler Selbst­re­kla­me. Da geht man lie­ber nicht hin, wenn man noch ande­res zu tun hat. Schrei­ben zum Bei­spiel, denn vie­le Autoren, auch PEN-Mit­glie­der, leben immer knapp am Exis­tenz­mi­ni­mum, was selt­sa­mer­wei­se nie ein ernst­haf­tes The­ma die­ser Lite­ra­ten­ver­ei­ni­gung zu sein scheint. Da feh­len die Ner­ven für aus­ufern­de Antrags­ord­nungs­de­bat­ten, wenn man nicht gera­de Pen­sio­när auf der Suche nach einem Ehren­amt ist. Sel­ten neh­men mehr als 20 Pro­zent der etwa 700 Mit­glie­der an den Jah­res­ta­gun­gen teil, deren Pro­gramm meist vor selbst­ge­fäl­li­ger Lan­ge­wei­le birst.

Das ist schlim­mer gewor­den in letz­ten Jah­ren. Als ich vor zehn Jah­ren in den PEN auf­ge­nom­men wur­de, gab es im Jahr dar­auf für die neu­en Mit­glie­der jeweils kur­ze Lesun­gen zur Selbst­vor­stel­lung. Ich las aus mei­nen Tra­kl-Buch und fühl­te mich am rich­ti­gen Platz, denn man hör­te zu, und auch was die ande­ren neu­en Mit­glie­der lasen, gefiel mir. Das ist gera­de ein­mal ein Jahr­zehnt her, und ich habe das ungu­te Gefühl, um Lite­ra­tur, über­haupt um geis­ti­ge Fra­gen geht es im PEN bes­ten­falls noch am Ran­de. Wie konn­te das passieren?

Natür­lich, die renom­mier­te Schrift­stel­ler­ver­ei­ni­gung ist ein Spie­gel der Gesell­schaft. Die­se ist tief gespal­ten, war­um also soll­te es der PEN nicht sein? Nur ist man erstaunt, dass gera­de jene, die die Spra­che zum Beruf gemacht haben, offen­kun­dig unfä­hig sind, die­se Wider­sprü­che auf anspruchs­vol­le Wei­se aus­zu­drü­cken. Wider­sprü­che haben in hys­te­ri­schen Zei­ten offen­sicht­lich kei­nen Platz mehr in der Öffent­lich­keit. Das Ent­we­der-oder, das Für-mich-oder-gegen-mich beherrscht die Sze­ne­rie. Da gibt es dann kei­ne Ideen mehr, nur noch Ideo­lo­gie. Wer wider­spricht, wird oft reflex­ar­tig zum Idio­ten oder gar zum Faschis­ten erklärt. Wie ver­wil­dert die Debat­ten­kul­tur wirk­lich ist, zeig­ten die Mails ein­zel­ner Frak­tio­nen des PEN, die in den letz­ten Mona­ten auf mich ein­ström­ten. Hef­ti­ge Ankla­gen und post­wen­den­de Gegenanklagen.

Fakt ist, so viel Auf­merk­sam­keit hat­te der PEN lan­ge nicht wie im letz­ten hal­ben Jahr. Lag es dar­an, dass Yücel ein begna­de­ter (oder gna­den­lo­ser?) Selbst­dar­stel­ler ist, wie ihm sei­ne Geg­ner vor­wer­fen? Kaum, denn es ging vor allem um ande­re, wie um Juli­an Assan­ge, des­sen sofor­ti­ge Frei­las­sung der PEN unter Yücel in einer Schär­fe for­der­te, wie es unter sei­nen Vor­gän­gern kaum denk­bar gewe­sen wäre. Bis dahin ging man schar­fer Kon­fron­ta­ti­on lie­ber aus dem Weg. Hil­fe für ver­folg­te Autoren in aller Welt, das Wri­ters- in-Pri­son-Pro­gramm ist zwei­fel­los wich­tig – aber auch hier­zu­lan­ge drän­gen Fragen.

Immer wenn es span­nend wur­de, zog man im PEN bis eben den Vor­hang vor. Uner­war­te­tes soll­te nicht pas­sie­ren. Und wenn doch, wur­de es zu einer PEN-inter­nen Ange­le­gen­heit erklärt, wie im ver­gan­ge­nen Jahr die Umfra­ge unter Mit­glie­dern zur »gen­der­ge­rech­ten« Spra­che. Das Ergeb­nis über­rasch­te – und befrem­de­te offen­bar – das Prä­si­di­um: Bei Män­nern und Frau­en, in allen Alters­klas­sen über­wog die Ableh­nung! Umge­hend erklär­te das Prä­si­di­um die­se Umfra­ge für nicht reprä­sen­ta­tiv (es hat­ten etwa so vie­le dar­an teil­ge­nom­men, wie im Schnitt an den Jah­res­ta­gun­gen, also etwa 150), man unter­sag­te de fac­to die Ver­öf­fent­li­chung der Ergebnisse.

Eine Aus­spra­che für Frank­furt am Main wur­de ange­kün­digt – aber dann, wie zu erwar­ten, wie­der­um ver­scho­ben. Denn es stand gera­de die neue PEN-Sat­zung auf der Tages­ord­nung, wozu eine Rei­he von Schrift­stel­ler­kol­le­gen wäh­rend des Lock­downs mona­te­lang Zoom-Kon­fe­ren­zen abge­hal­ten hat­te. Meh­re­re Fas­sun­gen stan­den zur Abstim­mung, aber die von mir favo­ri­sier­te wur­de gar nicht mehr vor­ge­stellt, aus »Zeit­grün­den« am Ende eines Tagungs­ma­ra­thons. Und plötz­lich war eine ande­re ange­nom­men. Dass einen so etwas an Intri­gen und Mani­pu­la­ti­on den­ken lässt, ist kaum verwunderlich.

Darf ich das über­haupt so aus­plau­dern? Ich den­ke schon, denn der PEN ist kein geschlos­se­ner Zir­kel, es gibt kein Ver­schwie­gen­heits­ge­lüb­de, son­dern die Jah­res­ta­gun­gen ste­hen – außer bei Abstim­mun­gen – jedem Inter­es­sier­ten offen. Aber wer inter­es­siert sich von außen schon für der­ar­ti­ges Ver­eins­ge­zänk? Nie­mand, bis Yücel kam und die Krei­se so man­cher emp­find­lich störte.

Im letz­ten Jahr war plötz­lich zu hören, dass das zustän­di­ge Finanz­amt dem PEN den Gemein­nüt­zig­keits­sta­tus ent­zie­hen könn­te, wenn die Sat­zung nicht für mehr Trans­pa­renz sor­ge, vor allem den Zweck des PENs betref­fend – sprich: Die Rech­te der Mit­glie­der gegen­über dem Prä­si­di­um soll­ten gestärkt wer­den. Also mach­te ich die Pro­be aufs Exem­pel, hob in der Aus­spra­che in Frank­furt a. M. kurz­ent­schlos­sen den Fin­ger, kam sogar dran und sag­te, dass mir der Modus der Zuwah­len nicht zusa­ge. Von den etwa 30 Vor­ge­schla­ge­nen, die erst auf der Jah­res­ta­gung nament­lich genannt wür­den, sei­en mir höchs­tens drei bekannt. Ich hät­te gern zur Vor­in­for­ma­ti­on eine Kurz­bio­gra­fie der Kan­di­da­ten mit­samt der Lis­te ihrer Buch­ver­öf­fent­li­chun­gen – und kei­ne Wahl per Zuruf. Eigent­lich doch eine Selbst­ver­ständ­lich­keit in einer expo­nier­ten Lite­ra­ten­ver­ei­ni­gung, soll­te man mei­nen. Nein, das gehe aus Daten­schutz­grün­den nicht, bekam ich bün­dig von der Ver­samm­lungs­lei­tung zur Antwort.

Und so wird nach wie vor zuge­wählt: zwei Mit­glie­der – im letz­ten Herbst waren es fast immer die glei­chen – schla­gen münd­lich ihre Favo­ri­ten vor und begrün­den das in dem Stil: Per­son XY habe sich stark für Diver­si­tät, Gen­der­fra­gen und Iden­ti­täts­po­li­tik ein­ge­setzt und dar­über auch schon geschrie­ben. Aber geht es denn nicht um Lite­ra­tur? Und nun soll man den Fin­ger zustim­mend heben?

Yücel war ein Feind sol­cher Art von Ver­eins­meie­rei. Dass er nach knap­per Bestä­ti­gung im Amt die­ses dann umge­hend hin­warf, zeigt den unab­hän­gi­gen Geist, der tür­ki­sche Gefäng­nis­se über­stand. Nun also wie­der Josef Has­lin­ger als Inte­rims­prä­si­dent, ein aus­glei­chen­der Geist, den ich schät­ze, schon allein des­we­gen, weil er vor lan­ger Zeit ein Buch über Nova­lis schrieb, des­sen 250. Geburts­tag am 2. Mai die­ses Land kaum zur Kennt­nis nahm.

Aber ist das nun neu? Nein, Kri­sen des PEN und Vor­wür­fe über sei­ne »Brat­wurst­haf­tig­keit« gab es von Anfang an. Bereits 1970 eska­lier­te – im West-PEN – ein Streit, der unter der Über­schrift stand: »Opas Ver­ein und Babys Kom­mu­ne«. Nun sind die Babys von einst die Opas (und Omas), das scheint der Lauf der Zeit. Aber irgend­et­was dazwi­schen soll­te doch für den­ken­de Autoren mög­lich sein? Egal in wel­cher Rich­tung, Haupt­sa­che, sie den­ken selbst und lau­fen nicht irgend­wel­chen Wort-Füh­rern hinterher.