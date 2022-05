Getreidemarkt in der nordindischen Großstadt Amritsar Foto: Imago/Hindustan Times/Sameer Sehgal

In Ban­gla­desch, Nepal und Sri Lan­ka geht nach der über­ra­schen­den Ankün­di­gung eines Wei­zen­ex­port­stopps durch die indi­sche Regie­rung die Sor­ge um. Die Nach­bar­län­der in Süd­asi­en sind näm­lich die Haupt­ab­neh­mer. Soll­ten die bis­her übli­chen Aus­fuh­ren nun tat­säch­lich wei­test­ge­hend gestoppt wer­den, müss­ten die­se Staa­ten sich zur Deckung ihrer Bedar­fe ande­re, gewiss teu­re­re Lie­fer­quel­len erschlie­ßen. Und das aus­ge­rech­net in einer Zeit, da Sri Lan­ka in der schlimms­ten Wirt­schafts- und Finanz­kri­se seit der Staats­grün­dung 1948 steckt, der­zeit im Grun­de über­haupt kei­ne Devi­sen mehr für Impor­te hat. Auch Nepals finan­zi­el­le Situa­ti­on ist deut­lich angespannt.

Um das Bild ins rech­te Licht zu rücken: Indi­en ist mit gut 14 Pro­zent für sich genom­men der zweit­größ­te Wei­zen­pro­du­zent auf dem Glo­bus und liegt damit zwi­schen Chi­na und Russ­land. Der über­wie­gen­de Anteil der im Schnitt zuletzt 107 Mil­lio­nen Ton­nen pro Jahr war aller­dings schon immer für den hei­mi­schen Markt bestimmt – nur ein gerin­ger Teil geht in den Export. Im ver­gan­ge­nen Geschäfts­jahr (das in Indi­en tra­di­tio­nell von Anfang April bis Ende März gilt) war das mit sie­ben Mil­lio­nen Ton­nen, die den Land­wir­ten rund zwei Mil­li­ar­den Dol­lar Erlös ein­brach­ten, aller­dings mehr als das Drei­fa­che der Vor­jah­res­men­ge. Im Febru­ar waren die Pro­gno­sen für die­ses Jahr noch von einer Rekord­pro­duk­ti­on von 111,32 Mil­lio­nen Ton­nen aus­ge­gan­gen, die auch beim Export zu einem neu­en All­zeit­hoch geführt hät­te. Unlängst war die Ziel­mar­ke auf zehn Mil­lio­nen Ton­nen ange­ho­ben wor­den, basie­rend auf den güns­ti­gen Wet­ter­ver­hält­nis­sen für Wei­zen zwi­schen Janu­ar und März, wie die Tages­zei­tung »The Hin­du« in einem Kom­men­tar nur zwei Tage vor dem Export­stopp ausführte.

Eini­ge Öko­no­men hat­ten die Rekord­träu­me schon vor­her ange­zwei­felt. Die anhal­ten­de Hit­ze­wel­le mit Tem­pe­ra­tu­ren von bis zu 50 Grad Cel­si­us wer­de die Wei­zen­ern­te um min­des­tens sechs Pro­zent redu­zie­ren. In Delhi schal­tet man daher nun in den Kri­sen­mo­dus um. Die indi­sche Regie­rung braucht für den ärms­ten Teil der Bevöl­ke­rung, rund 80 Mil­lio­nen Men­schen, pro Jahr allein 25 Mil­lio­nen Ton­nen, die über das Public Dis­tri­bu­ti­on Sys­tem zu fest­ge­leg­ten, stark ver­bil­lig­ten Prei­sen abge­ge­ben wer­den. Nor­ma­ler­wei­se gibt es einen grö­ße­ren Vor­rat dafür. Doch der Füll­stand der gro­ßen Silos ist stark gesun­ken, seit die Poli­tik in der Coro­na-Pan­de­mie gro­ße Men­gen die­ser Reser­ven an die hun­gern­den Men­schen aus­gab. Zugleich hat zuletzt auch der hei­mi­sche Wei­zen­preis kräf­tig ange­zo­gen – am 9. Mai lag er 19 Pro­zent über dem Wert des Vor­jah­res. Ihn ein Stück zu drü­cken und die Spei­cher wie­der etwas auf­zu­fül­len, ist das Ziel der jetzt getrof­fe­nen Ent­schei­dung, wie auch Han­dels­staats­se­kre­tär B.V.R. Subra­man­yam am Wochen­en­de bei einer Pres­se­kon­fe­renz erläu­ter­te. Der Staat war bis Ende April nur in der Lage, 16 Mil­lio­nen Ton­nen auf­zu­kau­fen. Das sind 41 Pro­zent weni­ger als im glei­chen Zeit­raum des Vor­jah­res, so das Online-Nach­rich­ten­por­tal »The Print«.

Die inter­na­tio­na­len Getrei­de­märk­te sind zuletzt wegen des Russ­land-Ukrai­ne-Krie­ges beson­ders ange­spannt, die Prei­se gehen stark nach oben. Am Mon­tag die Ton­ne Wei­zen an der Bör­se Euronext 435 Euro – neu­er Höchst­stand. In armen Län­dern, die auf Impor­te ange­wie­sen sind, dro­hen Hun­gers­nö­te. Die Welt­hun­ger­hil­fe nennt der­zeit kon­kret Län­der wie Ägyp­ten, Kenia, den Süd­su­dan und Liba­non. Auch des­halb sorg­te das indi­sche Vor­ge­hen post­wen­dend für Reak­tio­nen im Aus­land: Die Agrar­mi­nis­ter der G7-Staa­ten kri­ti­sier­ten bei ihrem Tref­fen am Wochen­en­de in Stutt­gart die Ent­schei­dung Delhis: »Wir rufen dazu auf, die Märk­te offen zu hal­ten«, sag­te der deut­sche Land­wirt­schafts­mi­nis­ter Cem Özde­mir (Grü­ne). Die indi­sche Regie­rung habe noch vor weni­gen Wochen ver­spro­chen, deut­lich mehr Wei­zen zu expor­tie­ren. Tat­säch­lich wur­den Lie­fer­ver­trä­ge mit Ägyp­ten und der Tür­kei geschlos­sen. Ent­wick­lungs- und Umwelt­or­ga­ni­sa­tio­nen äußer­ten hin­ge­gen Ver­ständ­nis für das Vor­ge­hen Indi­ens. Green­peace kri­ti­sier­te, dass die G7-Staa­ten bei ihrem Tref­fen kei­ne kon­kre­ten Maß­nah­men wie die Bereit­stel­lung von Wei­zen für arme Län­der beschlos­sen hät­ten. Auch sol­le Deutsch­land in Euro­pa vor­an­ge­hen und die Bei­mi­schung von Bio­sprit zu Die­sel und Ben­zin umge­hend beenden.

Noch am Wochen­en­de prä­zi­sier­te die indi­sche Regie­rung zudem, dass bestehen­de Lie­fer­ver­trä­ge mit dem Aus­land, die auf 4,3 Mil­lio­nen Ton­nen bezif­fert wer­den, in jedem Fall erfüllt wür­den. Auch sonst hal­te man sich Aus­nah­men offen, um die Ver­sor­gung der Nach­bar­län­der wei­ter sicher­zu­stel­len. Für Ban­gla­desch, das im Vor­jahr über 50 Pro­zent der indi­schen Wei­zen-Aus­fuh­ren kauf­te, beru­hig­te der dor­ti­ge Nah­rungs­gü­ter­mi­nis­ter Sad­han Chan­dra Majum­der die ein­hei­mi­sche Bevöl­ke­rung: Sie müs­se sich kei­ne Sor­gen machen, zitier­te die füh­ren­de Zei­tung »The Dai­ly Star« den Minis­ter, der offen­bar ent­spre­chen­de Zusi­che­run­gen aus Delhi erhal­ten hatte.