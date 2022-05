Hoffen auf bessere Aussichten: Studierende, hier in der Bibliothek der Berliner Humboldt-Universität Foto: dpa/Christophe Gateau

»Ich fin­de es bezeich­nend, dass die­je­ni­gen mit siche­ren Stel­len dar­über reden, wie schwie­rig die Umset­zung die­ser Geset­zes­no­vel­le doch ist«, sagt der Stu­dent Gabri­el Tied­je im Aus­schuss für Wis­sen­schaft und For­schung des Ber­li­ner Abge­ord­ne­ten­hau­ses am Mon­tag. Das Mit­glied des All­ge­mei­nen Stu­die­ren­den­aus­schus­ses (Asta) an der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Ber­lin klingt frus­triert: »Dass die Uni-Lei­tun­gen nicht wil­lig sind, Lösun­gen zu fin­den, hat man ja schon in den letz­ten zehn Jah­ren gesehen.«

Der Grund für Tied­jes Ent­täu­schung: Nach wie vor zei­gen sich Ber­li­ner Hoch­schul­lei­tun­gen unzu­frie­den mit dem, was ihnen Ende der ver­gan­ge­nen Wahl­pe­ri­ode vom Land vor­ge­legt wur­de. Mit einer Ände­rung des Ber­li­ner Hoch­schul­ge­set­zes woll­te die damals noch rot-rot-grü­ne Koali­ti­on unter ande­rem für mehr Fest­an­stel­lun­gen für auf­stre­ben­de Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler sor­gen. Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter Ber­li­ner Uni­ver­si­tä­ten aber hal­ten die Vor­ga­ben für zu unkon­kret. Nun hat der Senat im Wis­sen­schafts­aus­schuss einen ers­ten Ent­wurf zur erneu­ten Ände­rung vorgelegt.

»Grund­sätz­lich hal­ten wir die Novel­le für sinn­voll, not­wen­dig und eilig«, sagt Gün­ter M. Zieg­ler, Pro­fes­sor und Prä­si­dent der Frei­en Uni­ver­si­tät Ber­lin im Bil­dungs­aus­schuss. Nach wie vor sei der Rege­lungs­be­darf, was die Umset­zung des Geset­zes ange­he, umfang­reich. Nur mit umfas­sen­den Lösungs­an­sät­zen las­se sich dem laut Zieg­ler bei­kom­men – »wenn wir den Anspruch haben, es rich­tig zu machen«.

Im Fokus der Debat­te steht ins­be­son­de­re die soge­nann­te Anschluss­zu­sa­ge, die es Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­lern mit befris­te­ten Ver­trags­ver­hält­nis­sen ermög­li­chen soll, eine anschlie­ßen­de unbe­fris­te­te Beschäf­ti­gung früh­zei­tig zu ver­ein­ba­ren. Mit sei­ner erneu­ten Ände­rung will der Senat unter ande­rem kon­kre­ti­sie­ren, dass dies aus­schließ­lich für Haus­halts­stel­len gel­ten soll. Unklar­hei­ten im Geset­zes­text hat­ten zuvor dazu geführt, dass Uni­ver­si­tä­ten die Ver­län­ge­rung genau jener Stel­len zwi­schen­zeit­lich aus­setz­ten. Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­ker der Koali­ti­on spre­chen von einem Einstellungsstopp.

Vor Gericht aller­dings wird nach wie vor dis­ku­tiert, ob das Ber­li­ner Hoch­schul­ge­setz als ver­fas­sungs­wid­rig betrach­tet wer­den muss oder nicht. Wäh­rend die inzwi­schen zurück­ge­tre­te­ne Prä­si­den­tin der Hum­boldt-Uni­ver­si­tät, Sabi­ne Kunst, vor das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt zog, bemü­hen sich die Haupt­stadt­frak­tio­nen von CDU und FDP vor dem Ber­li­ner Ver­fas­sungs­ge­richts­hof. In bei­den Fäl­len wird – ähn­lich wie einst beim Mie­ten­de­ckel – die Kom­pe­tenz des Lan­des ange­zwei­felt, die recht­li­chen Vor­ga­ben über die Stren­ge des Bun­des­ge­set­zes hin­aus zu verschärfen.

»Wich­tig ist, dass die­ses Gesetz in sei­ner Sub­stanz Bestand hat«, sagt Tobi­as Schul­ze, wis­sen­schafts­po­li­ti­scher Spre­cher der Ber­li­ner Links­frak­ti­on, zu »nd«. Den gericht­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen sehe man gelas­sen ent­ge­gen: »Es geht hier um die Fra­ge, was nach der Befris­tung kommt – und dort hat das Land zwei­fel­los Gesetz­ge­bungs­kom­pe­tenz.« Schul­ze erhofft sich von der Rege­lung nicht nur mas­si­ve Erleich­te­run­gen für Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler unter­halb der Pro­fes­sur, den soge­nann­ten Mit­tel­bau. Er rech­net auch mit einer Signal­wir­kung des Geset­zes über Ber­lin hinaus.

Unter­stüt­zung erhält das Gesetz auch vom Ber­li­ner Lan­des­ver­band der Bil­dungs­ge­werk­schaft GEW. Lau­ra Haß­ler wirft in einer Mit­tei­lung ein­zel­nen Uni­ver­si­tä­ten vor, ledig­lich Pri­vi­le­gi­en der Pro­fes­so­ren­schaft bewah­ren zu wol­len. »Kein Unter­neh­men wür­de es sich leis­ten, die bes­ten Köp­fe regel­mä­ßig auf die Stra­ße zu set­zen«, sagt die Lei­te­rin des Vor­stands­be­reichs Hoch­schu­len der GEW Ber­lin. Zugleich sei­en aber wei­te­re Ände­run­gen nötig, um für Rechts­si­cher­heit zu sor­gen. Gemein­sam mit Gewerk­schafts­ver­tre­tun­gen demons­trier­ten Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler am Mon­tag vor dem Abge­ord­ne­ten­haus. Sie befürch­ten, dass der Ber­li­ner Senat vor dem Wider­stand der Uni­ver­si­tä­ten ein­knickt und das Hoch­schul­ge­setz bedeu­tend entschärft.