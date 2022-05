Mehr Personal, Chancengleichheit und echte Teilhabe im Berliner Schulsystem: Genau hierfür geht die Kampagne »Schule muss anders« immer wieder auch auf die Straße. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Bil­dungs­po­li­ti­sche Ini­ta­ti­ven, Eltern­ver­tre­tun­gen und die Gewerk­schaft Erzie­hung und Wis­sen­schaft (GEW) machen vor den fina­len Haus­halts­be­ra­tun­gen in Ber­lin noch mal mobil. In einem »nd« vor­lie­gen­den Offe­nen Brief, der die­sen Mon­tag an den Senat und die Mit­glie­der des Haupt- und des Bil­dungs­aus­schus­ses des Abge­ord­ne­ten­hau­ses her­aus­ge­hen soll, for­dern sie deut­li­che Nach­bes­se­run­gen für den Bereich Bil­dung und Schu­le im aktu­ell ver­han­del­ten Dop­pel­haus­halts 2022/2023. »Wir sind bestürzt dar­über, dass an vie­len zen­tra­len Stel­len im Bil­dungs­be­reich vor­ge­se­he­ne und drin­gend not­wen­di­ge Aus­ga­ben und Inves­ti­tio­nen gekürzt wer­den sol­len, und for­dern Sie auf, hier umzu­steu­ern«, heißt es in dem unter ande­rem von der GEW, dem Lan­des­el­tern­aus­schuss und der Kam­pa­gne »Schu­le muss anders« unter­zeich­ne­ten Schreiben.

Kon­kret genannt wird etwa das Feh­len der in den Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen Ende 2021 ver­ein­bar­ten zehn Mil­lio­nen Euro pro Jahr, mit denen die Erhö­hung der Stu­di­en­platz­ka­pa­zi­tä­ten für ange­hen­de Lehr­kräf­te finan­ziert wer­den soll­te. Zudem sei­en im Dop­pel­haus­halt kei­ner­lei Mit­tel vor­ge­se­hen, um das in die­sem Jahr aus­lau­fen­de Son­der­pro­gramm »Bes­te (Lehrkräfte-)Bildung für Ber­lin« – wie eben­falls von Rot-Grün-Rot zuge­sagt – 2023 fort­zu­füh­ren. Kri­ti­siert wird auch die nicht vor­han­de­ne »Aus­fi­nan­zie­rung einer nen­nens­wer­ten Anzahl von päd­ago­gi­schen Unter­richts­hil­fen, Betreuer*innen, Schul­as­sis­ten­zen oder wei­te­rer Beru­fe, die jetzt sofort für Unter­stüt­zung und Ent­las­tung an den Schu­len sor­gen könnten«.

Die kla­re For­de­rung des Briefs – »Jetzt in Bil­dung inves­tie­ren, statt auf Kos­ten der Kin­der zu spa­ren« – rich­tet sich zwar vor allem an die Haus­halts­po­li­ti­ker. Zugleich ist das Schrei­ben aber auch als Breit­sei­te gegen Bil­dungs­se­na­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se (SPD) zu ver­ste­hen. »Es ist nicht von der Hand zu wei­sen, dass Frau Bus­se sich bei den Haus­halts­ver­hand­lun­gen hat über den Tisch zie­hen las­sen, wie selbst SPD-Lan­des­chef Raed Saleh vor kur­zem zuge­ben muss­te«, sagt Phil­ipp Deh­ne von »Schu­le muss anders« zu »nd«.

Nicht nur die Bil­dungs­ver­wal­tung strei­tet das vehe­ment ab (»nd« berich­te­te). Auch im Haus von Finanz­se­na­tor Dani­el Wese­ner (Grü­ne) ver­weist man auf das gro­ße Gan­ze. »Für den Haus­halt der Bil­dungs­ver­wal­tung gilt wie für den aller ande­ren Fach­ver­wal­tun­gen: Er wird deut­lich anwach­sen«, sagt Wese­ners Spre­cher Fre­de­rik Bom­bosch zu »nd«.

Tat­säch­lich steigt das Aus­ga­ben­bud­get der Bildungs‑, Jugend- und Fami­li­en­ver­wal­tung auf 5,1 Mil­li­ar­den Euro pro Jahr, immer­hin 400 Mil­lio­nen Euro mehr als 2021. Der Ein­zel­plan für den Kos­mos von Sena­to­rin Bus­se ist damit einer der ganz dicken Bra­ten im Haus­halt. Auf Details der Mit­tel­ver­wen­dung neh­me das Finanz­res­sort dabei kei­nen Ein­fluss, sagt Bom­bosch: »Über die Prio­ri­tä­ten­set­zung ent­schei­det die Bil­dungs­ver­wal­tung selbst.«

Bil­dungs­ak­ti­vist Phil­ipp Deh­ne ist zuver­sicht­lich, dass der Zug für Nach­bes­se­run­gen noch nicht abge­fah­ren ist: »Da ist Musik drin, auch weil nach der jüngst ver­öf­fent­lich­ten Steu­er­schät­zung für 2022 und 2023 die Finanz­la­ge bes­ser ist als ange­nom­men. Davon müs­sen auch die Schu­len und die Lehr­kräf­te­bil­dung profitieren.«