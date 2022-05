Auf dem Weg zur Legende: Frankfurts österreichischer Trainer Oliver Glasner Foto: imago/Revierfoto

Auf dem Trai­nings­platz trägt Oli­ver Glas­ner die­ser Tage meist eine anthra­zit­far­be­ne kur­ze Hose und ein T-Shirt, um den Hals bau­melt die Tril­ler­pfei­fe. Es kommt der Moment, in dem beim Trai­ner von Ein­tracht Frank­furt der Spie­ler vom SV Ried durch­kommt – als er den Ball von der Straf­raum­kan­te mit einem kra­chen­den Schuss an den Innen­pfos­ten jagt. Knapp das Ziel ver­fehlt. Eini­ge sei­ner Pro­fis lachen, der Coach greift sich an den Kopf. Und sam­melt die Stan­gen und Bäl­le ein, die auf dem Trai­nings­platz vor der Frank­fur­ter Are­na ver­streut sind. Es herrscht präch­ti­ges Wet­ter – und eine pri­ma Laune.

Die Prot­ago­nis­ten von Ein­tracht Frank­furt neh­men zum Fina­le der Euro­pa League gegen die Glas­gow Ran­gers laut Glas­ner eine »rie­si­ge Vor­freu­de« mit nach Sevil­la. Das liegt sicher­lich auch dar­an, dass an die­sem Mitt­woch­abend 50 000 Frank­fur­ter Fans in der anda­lu­si­schen Stadt erwar­tet wer­den, die zusam­men mit den 70 000 ange­kün­dig­ten Schot­ten eine ein­zig­ar­ti­ge Euro­pa­po­kal­at­mo­sphä­re ent­fa­chen wer­den. Als einer der wich­tigs­ten Erfolgs­fak­to­ren bei der Traum­rei­se durch Euro­pa gilt Glas­ner, ein viel­leicht immer noch unter­schätz­ter Fußballlehrer.

Wenn eine Mann­schaft in zwölf Euro­pa­po­kal­spie­len, gegen Fener­bah­ce Istan­bul, Olim­pia­kos Pirä­us und Roy­al Ant­wer­pen in der Grup­pe, dann gegen Betis Sevil­la, FC Bar­ce­lo­na und West Ham United in der K.o.-Phase unge­schla­gen bleibt, dann hat ihr Trai­ner dar­an sei­nen Anteil. Der 47-Jäh­ri­ge sagt: »Wir ste­hen völ­lig ver­dient im Fina­le.« Die Ein­tracht hat mit einer kla­ren Struk­tur und doch enor­mer Fle­xi­bi­li­tät gepunk­tet – Glas­ners Meis­ter­leis­tung war der 3:2-Coup im Camp Nou beim FC Bar­ce­lo­na, als er sei­nen pro­mi­nen­ten Kol­le­gen Xavi Her­nan­dez über­rum­pel­te. Doch so gut lief es nicht immer – und am Anfang schon mal gar nicht.

Der beim VfL Wolfs­burg trotz des Ein­zugs in die Cham­pions League nicht wirk­lich glück­lich gewor­de­ne Coach frem­del­te als Nach­fol­ger sei­nes öster­rei­chi­schen Lands­man­nes Adi Hüt­ter zunächst auch in der Main­me­tro­po­le mäch­tig. »Ich muss­te erst mal ken­nen­ler­nen, wie alles tickt. Das war nicht ein­fach.« Dem bla­ma­blen Poka­laus bei Wald­hof Mann­heim folg­ten blas­se Spie­le in der Bun­des­li­ga. Nur gut, dass der neue Trai­ner die vol­le Rücken­de­ckung des eben­falls neu gekom­me­nen Mana­gers Mar­kus Krö­s­che hat­te. Zu die­sem Zeit­punkt war ein Euro­pa­po­kal­end­spiel eine Fata Mor­ga­na. Glas­ner sagt es so: »Wenn ich am Anfang der Sai­son, als alles so tur­bu­lent war, die­ses Fina­le als Ziel aus­ge­ge­ben hät­te, dann hät­te die Mann­schaft doch gesagt: ›Wovon redet der jetzt?‹«

Dass sich das Team trotz der Rück­schlä­ge über die Euro­pa League auf­raff­te, war auch dem Zusam­men­halt sei­nes mul­ti­kul­tu­rel­len Kaders zu ver­dan­ken. Glas­ners Umgang – emo­tio­nal, ehr­gei­zig, aber auch empa­thisch – schät­zen Füh­rungs­spie­ler wie Tor­wart Kevin Trapp: »Wir haben kei­ne Mann­schaft wie Bay­ern Mün­chen. Wir haben aber 16, 17 Natio­na­li­tä­ten, die sich alle inte­grie­ren und gegen­sei­tig hel­fen wol­len.« Die­sem Ensem­ble hilft ein kla­rer Kom­pass, der von Glas­ner vor­ge­ge­ben wird. Wer bei ihm nicht mit­zieht, hat es schwer.

Der Chef­trai­ner setzt in sei­nem direk­ten Umfeld seit Jah­ren auf die­sel­ben Anker: sei­ne Lands­leu­te Micha­el Anger­schmid als Co-Trai­ner und Roland Brun­mayr als Bera­ter. Doch anders als in Wolfs­burg, wo sich die »Ösi«-Fraktion mit­un­ter abkap­sel­te, tau­chen sie in Frank­furt immer öfter ins pral­le Leben ein. Glas­ner hat die Heim­spie­le des künf­ti­gen Eis­ho­ckey-Erst­li­gis­ten Frank­fur­ter Löwen besucht; er geht mit­un­ter zur Klein­markt­hal­le, wo sich die Men­schen nicht nur an Sams­ta­gen auf einen Schop­pen tref­fen. Kürz­lich setz­te sich der in Sach­sen­hau­sen woh­nen­de Coach wie­der mal in eine Apfel­wein­wirt­schaft. Der Wirt plat­zier­te ihn an einen frem­den Tisch. »Da waren sechs Leu­te, die an der Bör­se arbei­ten – und plötz­lich war ich mit­ten­drin. Da erst habe er wie­der gemerkt: Jeder ist irgend­wie Ein­tracht-Fan. Gefühlt ganz Deutsch­land drückt uns die Daumen.«

Auf die­se Art rennt der gebür­ti­ge Salz­bur­ger offe­ne Türen in Frank­furt ein, wo jeder Zuge­reis­te schnell Anschluss fin­det – wenn er sei­nen Mit­men­schen mit einem freund­li­chen Lächeln begeg­net. Fried­helm Fun­kel und Armin Veh waren auch so volks­na­he Kum­pel­ty­pen und nicht umsonst bei der Ein­tracht recht lan­ge als Trai­ner tätig. Glas­ner kann sie in der Beliebt­heit locker über­trump­fen, wenn er den Cup aus Sevil­la mit­bringt. Der drei­fa­che Fami­li­en­va­ter – sei­ne Kin­der Niklas, Juli­an und Ali­na kamen nach dem Halb­fi­na­le gegen West Ham sogar mit auf den Rasen – wäre der ers­te Öster­rei­cher nach dem gro­ßen Ernst Hap­pel, der in einem Euro­pa­po­kal­end­spiel als Trai­ner reüs­sie­ren wür­de. Die vor 30 Jah­ren ver­stor­be­ne Legen­de steu­er­te 1970 erst Feye­noord Rot­ter­dam und dann 1983 den Ham­bur­ger SV zum Gewinn des Lan­des­meis­ter­po­kals. Sich hin­ter Hap­pel ein­zu­rei­hen, sagt er, sei »nice to have, aber das ändert mein Leben nicht wirklich«.

An die­sem Punkt könn­te er sich täu­schen: Ver­ein, Stadt und Fans in Frank­furt bedeu­tet das Fina­le so viel, dass sich Oli­ver Glas­ner lebens­lan­ger Wert­schät­zung erfreu­en wür­de, soll­te ihm an die­sem Mitt­woch die Krö­nung gelin­gen. Sei­ne Spie­ler im Estadio Ramón Sán­chez Piz­juán müs­sen nur einen Hauch bes­ser aufs Tor zie­len als ihr Coach auf Trai­nings­platz 4.