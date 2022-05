Wenn man sich nur ein paar Quadratmeter leisten kann: Wäsche hängt an einem Studierendenwohnheim in Heidelberg außen an einem Fenster. Foto: dpa/Uwe Anspach

Es ist eigent­lich erstaun­lich, dass es an den deut­schen Uni­ver­si­tä­ten noch so ruhig ist. Sind doch laut einer aktu­el­len Unter­su­chung des Pari­tä­ti­schen Wohl­fahrts­ver­bands 30 Pro­zent aller Stu­die­ren­den in Deutsch­land von Armut betrof­fen. Student*innen sei­en im Ver­gleich zur Gesamt­be­völ­ke­rung nicht nur beson­ders häu­fig, son­dern auch beson­ders schwer von Armut betrof­fen. So liegt das mitt­le­re Ein­kom­men armer Stu­die­ren­der bei 802 Euro, womit sie 463 Euro unter­halb der Armuts­schwel­le liegen.

Über­pro­por­tio­nal von Armut betrof­fen sind dabei nicht nur 80 Pro­zent der Ein­per­so­nen­haus­hal­te, son­dern auch zu 45 Pro­zent Stu­die­ren­de mit Bafög-Bezug. »Das Ver­spre­chen von Fort­schritt, Chan­cen­gleich­heit und glei­chen Mög­lich­kei­ten für alle jun­gen Men­schen ist nicht viel wert, wenn es nicht gelingt, Stu­die­ren­de wirk­sam vor Armut zu schüt­zen und ihnen den Rücken für eine Aus­bil­dung, frei von exis­ten­zi­el­ler Not, zu stär­ken«, kri­ti­siert Ulrich Schnei­der, Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Pari­tä­ti­schen Gesamt­ver­bands, die Situation.

Die Autor*innen der Stu­die emp­feh­len auf Basis der Befun­de weit­rei­chen­de Bafög-Refor­men, um den Berech­tig­ten­kreis zu erwei­tern und Stu­die­ren­de wirk­sam vor Armut zu schüt­zen. »Die bis­her vor­lie­gen­den Vor­schlä­ge der Bun­des­re­gie­rung zu einer Reform, die an die­sem Mitt­woch im Bun­des­tags­aus­schuss für Bil­dung bera­ten wer­den, sind nicht aus­rei­chend«, warnt der Pari­tä­ti­sche Wohl­fahrts­ver­band. Gera­de ange­sichts der aktu­el­len Preis­stei­ge­run­gen droh­ten wei­te­re har­te Belas­tun­gen, Ver­schul­dung und Stu­di­en­ab­brü­che für vie­le arme Stu­die­ren­de. »Die alt­ba­cke­nen Kli­schees des fröh­li­chen Stu­den­ten­le­bens bei wenig Geld, aber viel Frei­zeit, sind abso­lut über­holt und haben mit der Lebens­wirk­lich­keit und dem Stu­di­en­druck heut­zu­ta­ge nichts mehr zu tun«, so Schneider.

Der Pari­tä­ti­sche Wohl­fahrts­ver­band unter­stützt zwar die von der Bun­des­re­gie­rung geplan­te Aus­wei­tung der Reich­wei­te des Bafög und Fle­xi­bi­li­sie­rung der Alters­gren­zen. Gleich­zei­tig for­dert er aber auch deut­li­che Nach­bes­se­run­gen: »Nötig ist unter ande­rem eine bedarfs­ge­rech­te Anhe­bung der Leis­tungs­hö­he sowie eine auto­ma­ti­sche und regel­mä­ßi­ge Fort­schrei­bung der Bedarfs­sät­ze im Bafög.« Die bis­her geplan­te Anhe­bung um ledig­lich fünf Pro­zent auf künf­tig 449 Euro glei­che nicht ein­mal die rea­len Kauf­kraft­ver­lus­te durch die aktu­el­le Infla­ti­on aus, kri­ti­siert der Verband.

Klar ist: Die Chan­cen­gleich­heit als grund­le­gen­des Ziel der Aus­bil­dungs­för­de­rung wird seit Jahr­zehn­ten immer deut­li­cher ver­fehlt. Dass der indi­vi­du­el­le Bil­dungs­er­folg nicht von der sozia­len Her­kunft und den finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten der Eltern abhän­gen darf, wird ange­sichts der ver­brei­te­ten Armut unter den Stu­die­ren­den immer mehr zur Phra­se. Zudem zeigt sich laut der Stu­die ein kon­ti­nu­ier­li­cher Rück­gang bei Bafög-geför­der­ten Stu­die­ren­den seit 2012. Wäh­rend die Anzahl der Stu­die­ren­den all­ge­mein deut­lich zuleg­te, hat die Zahl der mit Bafög geför­der­ten Stu­die­ren­den um 65 000 abge­nom­men. »Nach meh­re­ren Null­run­den bezie­hungs­wei­se unzu­rei­chen­den Anpas­sun­gen haben die Leis­tun­gen des Bafög an Wert ver­lo­ren. Trotz jün­ge­rer poli­ti­scher Initia­ti­ven, die Bedarfs­sät­ze zu erhö­hen, zeigt sich im Ergeb­nis eine deut­li­che Bedarfs­un­ter­de­ckung«, so die Autor*innen. Die­se kom­me in der hohen Armuts­quo­te von Stu­die­ren­den zum Aus­druck, die nicht anders als dra­ma­tisch zu bezeich­nen sei: Mit den rund 30 Pro­zent von Armut betrof­fe­ne­nen Stu­die­ren­den gehö­ren sie zu einer beson­ders von Armut betrof­fe­nen Grup­pe, schließ­lich liegt ihre Armuts­quo­te deut­lich über der der Gesamt­be­völ­ke­rung in Deutsch­land von 16,8 Prozent.

Dar­über­hin­aus hat die Coro­na-Pan­de­mie das Stu­die­ren­den­le­ben vom Ort der Hoch­schu­le ent­fernt und in den digi­ta­len Raum ver­la­gert. Ein Teil die­ser Ent­wick­lung wird auch in Zukunft die Lebens­rea­li­tät von Stu­die­ren­den prä­gen. Dies habe zur Fol­ge, dass sie deut­lich weni­ger vom Sub­sys­tem am Ort der Hoch­schu­le mit gerin­gen Prei­sen, wie bei­spiels­wei­se für das Essen in der Men­sa, pro­fi­tie­ren, war­nen die Studien-Autor*innen. Zum ande­ren sei­en die Stu­die­ren­den dadurch in erhöh­tem Maße von einer funk­tio­nie­ren­den digi­ta­len Hard­ware abhän­gig und müss­ten Kos­ten für Repa­ra­tu­ren und Neu­an­schaf­fun­gen jeder­zeit tra­gen kön­nen, um nicht von grund­le­gen­den Vor­aus­set­zun­gen zur Bil­dungs­teil­ha­be abge­kop­pelt zu werden.