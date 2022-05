Desinfektion eines Speisesaals in Pjöngjang Foto: dpa/AP/Cha Song Ho

Nord­ko­rea hat wäh­rend des Coro­na-Aus­bruchs in dem inter­na­tio­nal iso­lier­ten Land sechs wei­te­re Todes­fäl­le durch »Fie­ber« ver­mel­det. Die Zahl der Toten habe sich dadurch auf 56 erhöht (Stand Mon­tag­abend), mel­de­te die staat­li­che Nach­rich­ten­agen­tur KCNA am Diens­tag­mor­gen (Orts­zeit). Ins­ge­samt sei­en mehr als 1 483 000 Men­schen an »Fie­ber« erkrankt und min­des­tens 663 910 Men­schen medi­zi­nisch behan­delt worden.

Die Mit­ar­bei­ter haben ver­sagt, lässt Kim Jong-un durch die Staats­me­di­en erklä­ren. Laut der poli­tisch kon­trol­lier­ten Nach­rich­ten­agen­tur Kore­an Cen­tral News Agen­cy (KCNA) hat Kim »das Kabi­nett und den öffent­li­chen Gesund­heits­sek­tor hef­tig kri­ti­siert für ihre ver­ant­wor­tungs­lo­se Arbeits­ein­stel­lung und Orga­ni­sa­ti­ons- wie Durch­füh­rungs­fä­hig­keit«. Medi­zi­ni­sche Maß­nah­men erreich­ten die Bevöl­ke­rung nicht recht­zei­tig, die Ver­ant­wort­li­chen »ver­ste­hen die gegen­wär­ti­ge Kri­se nicht«.

Die har­schen Wor­te, die der Regie­rungs­chef und Dik­ta­tor von Nord­ko­rea wählt, las­sen erah­nen, wie rasant sich die Pan­de­mie die­ser Tage im Land aus­brei­tet. Erst Mit­te ver­gan­ge­ner Woche ver­mel­de­te der abge­schot­te­te Ein-Par­tei­en-Staat zwi­schen Chi­na und Süd­ko­rea sei­nen ers­ten offi­zi­el­len Fall von Covid-19. Mitt­ler­wei­le sind laut staat­li­chen Medi­en­be­rich­ten 50 Per­so­nen gestor­ben, 1,2 Mil­lio­nen haben Fie­ber­sym­pto­me. Bei einer Bevöl­ke­rung von 26 Mil­lio­nen ist es ein explo­si­ves Wachstum.

Explo­siv scheint aber auch die poli­ti­sche Stim­mung im Land zu sein. Schließ­lich reagiert Kim Jong-un, der in drit­ter Genera­ti­on die Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei Nord­ko­reas und damit den Staat anführt, ganz anders auf die Aus­brei­tung des Virus als Regie­rungs­chefs anders­wo. Als Coro­na zum Pro­blem der öffent­li­chen Gesund­heit wur­de, erklär­te Frank­reichs Prä­si­dent Emma­nu­el Macron dem Virus den Krieg. Der dama­li­ge US-Prä­si­dent Donald Trump spiel­te die Gefah­ren run­ter. Ange­la Mer­kel, in ihrer Zeit als Deutsch­lands Kanz­le­rin, appel­lier­te an die Geduld und Lei­dens­be­reit­schaft der Nation.

Stra­te­gien der Kri­sen­kom­mu­ni­ka­ti­on hat es in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren unter­schied­li­che gege­ben. Öffent­lich gegen die eige­nen Mitarbeiter*innen zu schie­ßen, die­se qua­si für das Cha­os ver­ant­wort­lich zu machen, ist aber ein Allein­stel­lungs­merk­mal Nord­ko­reas. Offen­sicht­lich fürch­tet Kim Jong-un um sei­ne Legi­ti­mi­tät als poli­ti­scher Anfüh­rer eines kri­sen­er­prob­ten Lan­des und ver­sucht, damit die Auf­merk­sam­keit von sich zu len­ken. Schließ­lich sind auch die von Kim getrof­fe­nen Maß­nah­men zumin­dest inter­na­tio­nal umstritten.

Als Ende 2019 der ers­te Fall von Covid-19 im benach­bar­ten Chi­na fest­ge­stellt wor­den war, reagier­te die nord­ko­rea­ni­sche Regie­rung mit stren­gen Grenz­schlie­ßun­gen. Was das Virus fern­hal­ten soll­te, schot­te­te Nord­ko­rea auch wirt­schaft­lich ab. Wich­ti­ger Güter­ver­kehr ins Land, das inmit­ten wie­der­hol­ter Waf­fen­tests seit 2017 von weit­rei­chen­den UN-Han­dels­sank­tio­nen betrof­fen ist, wur­de somit gestoppt. Erst seit Beginn die­ses Jah­res began­nen wie­der Lie­fe­run­gen – und haben womög­lich das Virus eingeschleppt.

Pan­de­mie­po­li­tisch schien die tota­le Iso­la­ti­on ange­sichts der Umstän­de ein sinn­vol­ler Schritt. Schließ­lich haben im agra­risch gepräg­ten Land Maß­nah­men wie Home­of­fice-Anord­nun­gen nur wenig Sinn. Öko­no­misch ver­schlech­ter­te sich aber eine ohne­hin schon ange­spann­te Lage. Ein Bericht des Welt­ernäh­rungs­pro­gramms der UN befand im ver­gan­ge­nen Jahr, dass 42 Pro­zent der Bevöl­ke­rung unter­ernährt sei­en. In staat­li­chen Medi­en wird schon ver­mehrt von den Gefah­ren einer Dür­re und diver­sen Gegen­maß­nah­men berichtet.

Kim Jong-un wie­der­um scheint zu ver­ste­hen, dass sei­ne nun­mehr zehn Jah­re wäh­ren­de Regent­schaft zumin­dest in letz­ter Zeit kaum noch als erfolg­reich gese­hen wer­den könn­te. Ende 2020 trat Kim unter Trä­nen vor die Öffent­lich­keit und bat die Bevöl­ke­rung um Ver­zei­hung, dass die Ent­wick­lungs­zie­le nicht erreicht wor­den waren. Die Bil­der über­rasch­ten, da sich Kim bis dato gern als star­ker und prak­tisch unfehl­ba­rer Füh­rer prä­sen­tiert hat­te. Die offen­sicht­li­che Über­for­de­rung bei der Kon­trol­le der Pan­de­mie wie­der­um scheint er sich nicht auch noch anlas­ten zu wollen.

Der in Süd­ko­rea seit einer Woche regie­ren­de Kon­ser­va­ti­ve Yoon Suk-yeol hat nun schon wie­der­holt die Lie­fe­rung von Impf­stof­fen und ande­ren medi­zi­ni­schen Gütern ange­bo­ten; dabei hat­te er im Wahl­kampf noch einen Kon­fron­ta­ti­ons­kurs gegen Nord­ko­rea ange­kün­digt sowie die Auf­rüs­tung Süd­ko­reas. Aus Nord­ko­rea wie­der­um ist laut dem süd­ko­rea­ni­schen Wie­der­ver­ei­ni­gungs­mi­nis­te­ri­um bis jetzt kei­ne Reak­ti­on gekom­men. Dort wen­det man sich laut süd­ko­rea­ni­schen Medi­en­be­rich­ten lie­ber ans poli­tisch befreun­de­te Chi­na und bit­te dort um Unter­stüt­zung. Vom Klas­sen­feind Hil­fe anzu­neh­men wür­de womög­lich ver­stan­den als Zei­chen der Schwä­che, das sich Kim Jong-un gera­de offen­bar nicht leis­ten kann.