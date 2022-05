Um mit dem Erfurter Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (r., Die Linke) und seinem Kabinett über Windenergieausbau und Förderung von Pumpspeicherkraftwerken zu sprechen, war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag nach Schloss Ettersburg gekommen. Foto: dpa/Martin Schutt

Mit einem Arbeits­plan für Ener­gie­ef­fi­zi­enz will Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck (Grü­ne) Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Unter­neh­men und öffent­li­che Ein­rich­tung beim Ener­gie­spa­ren unter­stüt­zen. Mehr Ener­gie­ein­spa­run­gen sei­en vor dem Hin­ter­grund des Ukrai­ne-Kriegs »dring­li­cher denn je«, erklär­te am Diens­tag das Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um. För­der­pro­gram­me sol­len dazu neu aus­ge­rich­tet und Bera­tungs­an­ge­bo­te gestärkt wer­den. »Wer Ener­gie spart, schützt das Kli­ma, stärkt das Land und schont den Geld­beu­tel«, erklär­te Habeck. Der güns­tigs­te und effi­zi­en­tes­te Bei­trag zu mehr Unab­hän­gig­keit von Russ­land sei weni­ger Ener­gie­ver­brauch. Das hel­fe auch, »ange­sichts der hor­ren­den Prei­se für die fos­si­len Ener­gien den Kos­ten­druck zu sen­ken«. Gera­de für Fami­li­en mit wenig Geld und für Unter­neh­men sei­en die­se eine gro­ße Belastung.

Ab Juni will das Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um eine neue Ener­gie­spar­k­am­pa­gne star­ten. Bis 2030 soll der End­ener­gie­ver­brauch um 24 Pro­zent abge­senkt wer­den. In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren sei gera­de ein­mal eine Reduk­ti­on um zwei Pro­zent gelun­gen, sag­te Habeck. Nötig sei­en »mehr Tem­po und mehr Kon­se­quenz«. Unter­neh­mer und Ver­brau­cher sol­len sich des­halb künf­tig bera­ten las­sen kön­nen, wie sie bei­spiels­wei­se eine Solar­an­la­ge auf dem Dach instal­lie­ren kön­nen oder mit wel­chen All­tags­tipps sich Ener­gie spa­ren lässt.

In der Indus­trie will das Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um der Nut­zung von »grü­nem« Was­ser­stoff zum Durch­bruch ver­hel­fen. Strom, der nicht ins Netz auf­ge­nom­men wer­den kann, soll ohne Abga­ben und Gebüh­ren in Spei­cher­me­di­en genutzt wer­den kön­nen. Noch in die­sem Jahr soll zudem eine För­de­rung erar­bei­tet wer­den, mit der höhe­re Kos­ten bei der Umstel­lung auf kli­ma­freund­li­che Ver­fah­ren in der Grund­stoff­in­dus­trie aus­ge­gli­chen wer­den sollen.

Eben­falls noch in die­sem Jahr soll es eine über­ar­bei­te­te För­de­rung geben, um Anrei­ze für die Nut­zung indus­tri­el­ler Pro­zess­wär­me zu set­zen. Kom­mu­nen und Stadt­wer­ke sol­len ihre Net­ze zur Wär­me­ver­sor­gung schnel­ler auf Erneu­er­ba­re umstellen.

Gro­ße Ein­spar­po­ten­zia­le sieht das Minis­te­ri­um im Gebäu­de­be­reich. Im zwei­ten Halb­jahr soll das Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz novel­liert wer­den, Solar­dä­cher sol­len zum gesetz­li­chen Stan­dard gemacht wer­den. Eben­falls geplant sind stren­ge­re Maß­nah­men für den Hei­zungs­tausch. Ab 2024 muss den Plä­nen zufol­ge jede neu ein­ge­bau­te oder aus­ge­tausch­te Hei­zung min­des­tens zu 65 Pro­zent mit erneu­er­ba­ren Ener­gien betrie­ben wer­den. Im Neu­bau wird ab dem kom­men­den Jahr der Effi­zi­enz­haus­stan­dard 55, ab 2025 der Stan­dard EH 40 gel­ten. For­ciert wer­den soll die Neu­aus­rich­tung der Bun­des­för­de­rung für effi­zi­en­te Gebäu­de, mit der etwa der Fens­ter- oder Hei­zungs­aus­tausch geför­dert wird. Laut Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um hat sich die Nach­fra­ge nach die­ser För­de­rung im ers­ten Quar­tal des Jah­res mit 121 000 Anträ­gen auf Bei­hil­fen im Ver­gleich zum Vor­jah­res­zeit­raum nahe­zu ver­dop­pelt. Im Hei­zungs­be­reich will das Minis­te­ri­um dem Hand­werk Anrei­ze für die Instal­la­ti­on von Wär­me­pum­pen bie­ten. Jähr­lich 500 000 Wär­me­pum­pen sol­len so ab 2024 zum Ein­satz kom­men. AFP/nd