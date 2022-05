Irgendwo hier soll die neue Batteriezellfabrik entstehen. Foto: dpa/Christian Charisius

Es ist schon unge­wöhn­lich, dass ein För­der­mit­tel­be­scheid in Anwe­sen­heit von Pres­se, Funk und Fern­se­hen zuge­stellt wird. Wenn wie an die­sem Mitt­woch auch noch ein nord­deut­scher Lan­des­va­ter und ein Bun­des­mi­nis­ter ver­tre­ten sind, muss es sich um ein beson­ders wich­ti­ges Pro­jekt han­deln. Und tat­säch­lich: Bei der geplan­ten Bat­te­rie­zell­fa­brik des schwe­di­schen Unter­neh­mens North­volt im 20 000-Ein­woh­ner-Städt­chen Hei­de wür­de es sich um die größ­te Indus­trie­an­sied­lung in Schles­wig-Hol­stein seit Jahr­zehn­ten han­deln. Das Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men an dem Stand­ort auf hal­bem Wege zwi­schen Flens­burg und Ham­burg soll rund zwei Mil­li­ar­den Euro betra­gen, mehr als 3000 direk­te neue Arbeits­plät­ze sol­len entstehen.

Für Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck war der Ter­min eine wich­ti­ge Abwechs­lung zu sei­nen Akti­vi­tä­ten bei den Ener­giesank­tio­nen gegen Russ­land. Gera­de mit Blick auf das grü­ne Wahl­volk ist es wich­tig, mal mit Kli­ma­schutz­an­stren­gun­gen zu punk­ten: Hin­ter­grund des Pro­jekts in Hei­de ist ja die Ver­kehrs­wen­de, genau­er gesagt die Hin­wen­dung zur Elek­tri­fi­zie­rung des Stra­ßen­ver­kehrs. North­volt will in Hei­de ab Ende 2025 Bat­te­rie­zel­len für die Auto­in­dus­trie her­stel­len und koope­riert dabei eng mit Volks­wa­gen. Der Wolfs­bur­ger Kon­zern ist zu 20 Pro­zent an dem Unter­neh­men betei­ligt. Da die Pro­duk­ti­on kli­ma­neu­tral sein soll, sei die gute Anbin­dung an Off­shore-Wind­parks ent­schei­dend für die Stand­ort­ent­schei­dung, wie Habeck betonte.

Die Ver­hand­lun­gen mit North­volt lau­fen bereits seit 2018. Kon­kret wer­den För­der­mit­tel im Umfang von 155,5 Mil­lio­nen Euro aus­ge­reicht. Das Geld soll die ent­gül­ti­ge Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung beför­dern, die bis Ende des Jah­res fal­len soll. Knapp ein Drit­tel steu­ert das Land Schles­wig-Hol­stein bei. Des­sen Minis­ter­prä­si­dent Dani­el Gün­ther (CDU) spricht von einem »Leucht­turm­pro­jekt«.

Das Vor­ha­ben ist Teil des IPCEI-Pro­jekts »Euro­pean Bat­te­ry Inno­va­ti­on« der EU. Die eng­li­sche Abkür­zung weist auf stra­te­gisch wich­ti­ge Vor­ha­ben hin, die »mit­tels staat­li­cher För­de­rung einen wich­ti­gen Bei­trag zu Wachs­tum, Beschäf­ti­gung und Wett­be­werbs­fä­hig­keit der euro­päi­schen Indus­trie und Wirt­schaft leis­ten«, wie es offi­zi­ell heißt. In Deutsch­land wer­den sol­che Vor­ha­ben vom Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um koor­di­niert. Neben Bat­te­rien gibt es auch IPCEI-Pro­jek­te bei Halb­lei­tern und Wasserstoff.

Die Bat­te­rie­zell­fer­ti­gung ist das tech­no­lo­gi­sche Fun­da­ment der Abkehr von der Ölver­bren­nung im Ver­kehr. Die Poli­tik in der EU und ihren Mit­glieds­län­dern samt der hie­si­gen Auto­in­dus­trie will unab­hän­gi­ger von Zulie­fe­rern aus Ost­asi­en wer­den, die der­zeit den Welt­markt domi­nie­ren. Allei­ne Chi­na bringt es auf einen Zwei-Drit­tel-Anteil an der Pro­duk­ti­on, Euro­pa lag bei Lithi­um-Ionen-Bat­te­rien zuletzt bei gera­de ein­mal sechs Pro­zent. Auch in die­sem Bereich möch­te die EU Abhän­gig­kei­ten redu­zie­ren. Zwar geht es anders im Russ­land-Ukrai­ne-Krieg nicht um außen­po­li­ti­sche Ver­wer­fun­gen oder Embar­gos, aber man befürch­tet, im Fal­le von Knapp­hei­ten nicht aus­rei­chend mit Bat­te­rie­zel­len belie­fert zu wer­den. Ziel der EU ist eine »stra­te­gi­sche Autonomie«.

Und so hat Brüs­sel ambi­tio­nier­te Aus­bau­zie­le aus­ge­ge­ben: Bis 2025 soll sich die Kapa­zi­tät der Bat­te­rie­pro­duk­ti­on in Euro­pa im Ver­gleich zu 2020 auf 400 Giga­watt­stun­den nahe­zu ver­zehn­fa­chen. Damit ver­bun­den sol­len die Schaf­fung von 800 000 Arbeits­plät­zen sowie ein Markt­vo­lu­men von rund 250 Mil­li­ar­den Euro pro Jahr sein. Tat­säch­lich schie­ßen Fabri­ken euro­pa­weit fast wie Pil­ze aus dem Boden. In Deutsch­land gab es bis­her über­haupt kei­ne Fer­ti­gung. Nun aber ent­ste­hen unter ande­rem in Hei­de und Erfurt, in Lud­wigs­fel­de und dem saar­län­di­schen Über­herrn zahl­rei­che Wer­ke für Bat­te­rie­zel­len. Bei allen flie­ßen mil­lio­nen­schwe­re Fördermittel.

Nun setzt das EU-Recht staat­li­chen Bei­hil­fen im Nor­mal­fall hohe Hür­den. Auf dem Bin­nen­markt soll kein unfai­rer Stand­ort­wett­be­werb zwi­schen finanz­star­ken und schwa­chen Regio­nen oder Mit­glied­staa­ten aus­ge­tra­gen wer­den. Bei den IPCEI-Pro­jek­ten sind die Bei­hil­fe­re­geln zwar gelo­ckert, aber nicht aus­ge­he­belt. Tat­säch­lich gibt es Beden­ken, dass bei der För­der­mit­tel­ver­ga­be nicht alles mit rech­ten Din­gen zugeht, aber auch, ob die­se geeig­net ist, die vor­ge­ge­be­nen Zie­le zu erfül­len. Dies ruft nun den EU-Rech­nungs­hof auf den Plan. »Wir wer­den prü­fen, ob die EU-Maß­nah­men dazu füh­ren, dass in Euro­pa deut­lich mehr Bat­te­rien her­ge­stellt wer­den, und ob sie zu einer wett­be­werbs­fä­hi­gen und nach­hal­ti­gen Wert­schöp­fungs­ket­te bei­tra­gen«, erläu­ter­te Anne­mie Tur­tel­boom, die die Prü­fung lei­tet, Anfang der Woche. Der Abschluss­be­richt soll in etwa einem Jahr vorliegen.

Ins­be­son­de­re geht es den Prü­fern um die EU-För­der­mit­tel. Bis­her sind 1,25 Mil­li­ar­den Euro geflos­sen, hin­zu kamen 500 Mil­lio­nen Euro in Form von Dar­le­hens­ga­ran­tien. Für die lau­fen­de Haus­halts­pe­ri­ode sind wei­te­re Mit­tel in Höhe von 925 Mil­lio­nen Euro vor­ge­se­hen. Der Rech­nungs­hof will dabei auch kri­tisch unter die Lupe neh­men, ob die EU-Vor­ha­ben mit den über­ge­ord­ne­ten EU-Stra­te­gien der Kli­ma­neu­tra­li­tät und nach­hal­ti­gen Mobi­li­tät im Ein­klang ste­hen. Die Exper­ten mah­nen auch, dass es dabei um die gesam­te Wert­schöp­fungs­ket­te von der Gewin­nung und Ver­ar­bei­tung der Roh­stof­fe über die Her­stel­lung und Mon­ta­ge der Bat­te­rie­zel­len bis hin zum Recy­cling oder zur Zweit­nut­zung der Bat­te­rien gehen müsse.

Dar­über hin­aus wird geprüft, ob »die Kom­mis­si­on geeig­ne­te und wirk­sa­me Maß­nah­men ergrif­fen hat, um in der über­wie­gend von der Indus­trie gepräg­ten Bran­che Ein­fluss zu neh­men«, wie es die Behör­de etwas diplo­ma­tisch aus­drückt. Salopp for­mu­liert: ob sich die öffent­li­chen Stel­len von den pri­va­ten Inves­to­ren haben über den Tisch zie­hen las­sen. Hier kom­men dann beson­ders die Mit­glieds­län­der ins Spiel. Mit Besuch von den Prü­fern zu rech­nen haben in den kom­men­den Mona­ten Frank­reich, Polen, Por­tu­gal, Schwe­den, Spa­ni­en – und Deutsch­land. Dann wird sicher auch der För­der­ent­scheid für North­volt kri­tisch beäugt werden.