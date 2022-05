Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD, rechts) Ende April beim Besuch einer ukrainischen Willkommenklasse in Kreuzberg Foto: dpa/Jörg Carstensen

Ber­lins Schul­sys­tem beginnt durch die stei­gen­de Zahl ukrai­ni­scher Schü­ler lang­sam, aber sicher, aus allen Näh­ten zu plat­zen. Seit dem Start des rus­si­schen Angriffs­kriegs haben die Schu­len nach Anga­ben der Bil­dungs­ver­wal­tung »bereits weit über 3000« aus der Ukrai­ne geflüch­te­te­te Kin­der und Jugend­li­che auf­ge­nom­men – und das wohl­ge­merkt in einer Stadt, die seit Jah­ren unter Schul­platz- und Lehr­kräf­te­man­gel leidet.

Aus Mit­te heißt es nun, dass bei den Platz­ka­pa­zi­tä­ten dem­nächst das Ende der Fah­nen­stan­ge erreicht sein dürf­te. »Wir wer­den eine Gren­ze errei­chen, danach wird an den all­ge­mein­bil­den­den Schu­len kein Platz mehr sein«, sagt Mit­tes Schul­stadt­rä­tin Ste­fa­nie Rem­lin­ger (Grü­ne) zu »nd«. Der Bezirk habe inzwi­schen rund 80 soge­nann­te Will­kom­mens­klas­sen, davon sei­en allein 27 in den ver­gan­ge­nen Wochen für ukrai­ni­sche Geflüch­te­te ein­ge­rich­tet wor­den. Mehr sei kaum mach­bar. Schon jetzt sind Not­lö­sun­gen gefragt. »Wir wer­den am kom­men­den Mon­tag drei Lern­grup­pen im Aus­weich­bau der Musik­schu­le des Bezirks und zwei wei­te­re in einem Jugend­club eröff­nen«, sagt Remlinger.

Bei all­dem wird erwar­tet, dass mit dem kom­men­den Schul­jahr die Zahl der ukrai­ni­schen Schü­ler in Ber­lin noch ein­mal stark ansteigt, wenn auch jene Kin­der und Jugend­li­chen einen Platz suchen, die bis­lang bei­spiels­wei­se digi­ta­le Ange­bo­te aus der Ukrai­ne genutzt haben. In Mit­te etwa sind Rem­lin­ger zufol­ge aktu­ell jeden­falls noch »deut­lich mehr« schul­pflich­ti­ge Kin­der und Jugend­li­che regis­triert als in den Schu­len unter­rich­tet wer­den. »Ich tin­ge­le jetzt durch die Jugend­clubs, um suk­zes­si­ve mehr Unter­richts­räu­me zu fin­den«, sagt die Grü­nen-Poli­ti­ke­rin, die zugleich klar­stellt: »Ich lau­fe Sturm gegen das Auf-Sicht-Fah­ren in die­ser Frage.«

Tat­säch­lich hat­te Bil­dungs­se­na­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se (SPD) erst vor weni­gen Tagen erklärt, dass Pro­gno­sen zur Ent­wick­lung der ukrai­ni­schen Schü­ler­zahl schwer mög­lich sei­en: »Da bräuch­te ich eine Glas­ku­gel.« Es geht auch ohne Glas­ku­gel, fin­det Rem­lin­ger. Wich­tig sei es, Sze­na­ri­en für die kom­men­den Wochen und Mona­te zu ent­wi­ckeln, auch mit Blick auf ten­den­zi­ell in Beschlag zu neh­men­de wei­te­re Räum­lich­kei­ten: »Und hier beken­ne ich ganz offen: Das schaf­fe ich als Bezirks­stadt­rä­tin nicht allein, hier brau­che ich Hil­fe von der Senatsbildungsverwaltung.«

Die Bil­dungs­ver­wal­tung sieht sich frei­lich nur bedingt in der Pflicht. »Für die Bereit­stel­lung von Schul­plät­zen tra­gen in Ber­lin grund­sätz­lich die Schul­trä­ger, also die Bezir­ke, Ver­ant­wor­tung«, sagt Bus­ses Spre­cher Mar­tin Kles­mann zu »nd«. Selbst­ver­ständ­lich wol­le man »hier den Bezir­ken die best­mög­li­che Unter­stüt­zung zukom­men las­sen«. So gebe es nicht nur »regel­mä­ßi­ge Run­den« mit den Bezirks­stadt­rä­tin­nen und -stadt­rä­ten. Auch habe die Bil­dungs­ver­wal­tung »den Bezir­ken gera­de erst eine Check­lis­te zukom­men las­sen, wel­che öffent­li­chen Räu­me auch außer­halb von Schul­ge­bäu­den für die Beschu­lung von ukrai­ni­schen Schü­le­rin­nen und Schü­lern in Betracht kom­men und wie dies­be­züg­lich vor­zu­ge­hen ist«.

Check­lis­te hin, Gesprächs­run­den her: Die Oppo­si­ti­on im Abge­ord­ne­ten­haus nutzt den Hil­fe­ruf aus Mit­te der­weil, um zur Atta­cke gegen die Bil­dungs­se­na­to­rin zu bla­sen. »Schlim­mer kann es kaum wer­den mit dem Cha­os um feh­len­de Schul­plät­ze, dass Stadt­rä­te in den Bezir­ken öffent­lich um Hil­fe rufen. Wo bit­te war oder ist SPD-Bil­dungs­se­na­to­rin Bus­se? War­um hat sie sich nicht längst dar­um geküm­mert und für schnel­le, unbü­ro­kra­ti­sche Unter­stüt­zung gesorgt?«, empört sich etwa die bil­dungs­po­li­ti­sche Spre­che­rin der CDU-Frak­ti­on, Katha­ri­na Gün­ther-Wünsch. Um dann grund­sätz­lich zu wer­den: »Dass Frau Bus­se hier immer noch kei­ne Kon­zep­te vor­ge­legt hat, wirft die Fra­ge auf, ob sie ihrer Auf­ga­be gewach­sen ist.«

»Die­se Art der Gene­ral­kri­tik ist doch reich­lich unse­ri­ös«, erwi­dert Mar­cel Hopp, der Bil­dungs­ex­per­te der SPD-Frak­ti­on. »Denn dass in die­ser her­aus­for­dern­den Situa­ti­on nicht immer alles ide­al läuft, ist klar. Und natür­lich müs­sen wir schau­en, wo es Raum­po­ten­zia­le gibt, und natür­lich müs­sen das Land und die Bezir­ke hier zusam­men­ar­bei­ten«, sagt Hopp zu »nd«. Er sei da aber opti­mis­tisch, dass man die Her­aus­for­de­rung gemein­sam stem­men könnte.

Genau das wünscht sich Mit­tes Schul­stadt­rä­tin. Den Kra­wall der CDU hält Ste­fa­nie Rem­lin­ger im Gegen­zug für umso ver­zicht­ba­rer: »Es hilft mir über­haupt nicht, wenn die Sena­to­rin gebasht wird. Ich brau­che Unter­stüt­zung – und das rasch.«