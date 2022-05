Immer wieder versammeln sich Angehörige der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau vor dem hessischen Landtag mit Fotos der Ermordeten zu Mahnwachen. Foto: dpa/Arne Dedert

Wenn Sedat Gür­büz noch leben wür­de, wäre er am Mon­tag 32 Jah­re alt gewor­den. Sei­ne Mut­ter Emiş Gür­büz (53) hat sei­nen Geburts­tag nicht wie jede Mut­ter vol­ler Freu­de ver­brin­gen kön­nen, denn am 19. Febru­ar 2020 wur­den Sedat und acht ande­re Men­schen in Hanau von einem Ras­sis­ten ermor­det. Und so ver­brach­te sei­ne Mut­ter den Geburts­tag ihres gelieb­ten Soh­nes in einem Saal im Gebäu­de des Hes­si­schen Land­tags in Wies­ba­den, wo sich der Unter­su­chungs­aus­schuss des Par­la­ments zu den Mor­den von Hanau ein­mal mehr mit den Umstän­den der Taten befass­te, bis in den Abend hin­ein. Emiş Gür­büz trug ein T-Shirt mit einem Bild Sedats und hat­te ein Foto von ihm bei sich.

Vor dem Land­tags­ge­bäu­de hat­ten sich ein­mal mehr Unter­stüt­zer der Ange­hö­ri­gen der Ermor­de­ten zu einer Mahn­wa­che ver­sam­melt, Emiş Gür­büz ver­teil­te spä­ter selbst­ge­ba­cke­ne Tor­te an sie. Zusam­men mit ande­ren Ange­hö­ri­gen von den Opfern von der Initia­ti­ve »19. Febru­ar« war sie nach Wies­ba­den gekom­men, um die par­la­men­ta­ri­sche Auf­ar­bei­tung der Taten und des Behör­den­ver­sa­gens danach zu verfolgen.

Als Zeu­gen waren am Mon­tag der Prä­si­dent des Hes­si­schen Ver­fas­sungs­schut­zes, Robert Schä­fer, und zwei Poli­zis­ten, einer aus Hes­sen und einer aus Bay­ern, gela­den. Der hes­si­sche Beam­te beant­wor­te­te Fra­gen zu einer ers­ten Anzei­ge des spä­te­ren Täters Tobi­as R. aus dem Jahr 2014. Damals hat­te die­ser sich von Geheim­diens­ten beschat­tet gefühlt. Im Nach­gang hat­te die Poli­zei das Gesund­heits­amt dar­über infor­miert, das aber den Vater von R. anschrieb und nicht ihn selbst.

Bei der Befra­gung des Prä­si­den­ten des Lan­des­am­tes für Ver­fas­sungs­schutz (LfV) Hes­sen, fiel die des­sen wohl­über­leg­te und beson­ders vor­sich­ti­ge Wort­wahl auf. Am 20. Febru­ar 2020 habe er früh­mor­gens eini­ge Tele­fo­na­te geführt, ein »Hin­weis« auf das Atten­tat, wel­ches »uner­mess­li­ches Leid« ver­ur­sacht habe, sei erfolgt. Erkennt­nis­se über den Täter und sei­ne Plä­ne habe sei­ne Behör­de im Vor­feld aber nicht gehabt. Ins­ge­samt hät­ten Anknüp­fungs­punk­te gefehlt, um zu recher­chie­ren. Auf die Fra­ge der Lin­ke-Obfrau im Aus­schuss, Saa­det Sön­mez, ob der Täter post­hum als Rechts­ex­tre­mist bezeich­net wer­den kön­ne, erklär­te der LfV-Chef, aus wis­sen­schaft­li­cher Sicht sei­en »ein­zel­ne Defi­ni­ti­ons­merk­ma­le« in die­ser Rich­tung vor­han­den. Es gibt nach den Wor­ten von Schä­fer nach wie vor kei­ne Hin­wei­se, dass Tobi­as R. in eine »extre­mis­ti­sche Sze­ne« ein­ge­bun­den war. Der Abschluss­be­richt des hes­si­schen Ver­fas­sungs­schut­zes zu den Taten von Hanau liegt nach Anga­ben des LfV-Chefs bis­lang nicht vor. »Das kann aber nicht mehr lan­ge dau­ern«, sag­te Schäfer.

Sön­mez zeig­te sich nach der Sit­zung »über­rascht«, dass das LfV »dem Täter zwar ein­deu­ti­ge Merk­ma­le eines rechts­ex­tre­men Welt­bil­des, aber kei­ne gefes­tig­te Ideo­lo­gie attes­tiert«. Ange­sichts der »Ver­bin­dung von Ras­sis­mus und Gewalt­be­reit­schaft« sei dies »völ­lig unver­ständ­lich«, erklär­te die Linke-Abgeordnete.

Armin Kur­to­vic, Vater des in Hanau ermor­de­ten Ham­za Kur­to­vic, der die Arbeit des Aus­schus­ses eben­falls von Beginn an ver­folgt, ist damit aus­ge­spro­chen unzu­frie­den: »Wie kann ein Gut­ach­ter ein Gut­ach­ten abge­ben, der kei­ne Akten­ein­sicht bekom­men hat? Wie kann es sein, dass ein Gut­ach­ter fest­stellt, der Täter hat den Ver­fas­sungs­schutz ange­schrie­ben und heu­te sagt der Prä­si­dent des Ver­fas­sungs­schut­zes, sei­ne Behör­de habe davon nichts gewusst?«, kri­ti­sier­te er.

Fra­gen warf die Aus­sa­ge des Poli­zis­ten aus Bay­ern auf. Er ist einer von vier Strei­fen­po­li­zis­ten, die im März 2018 nach einem von einer Pro­sti­tu­ier­ten abge­setz­ten Not­ruf zu einem Ein­satz bei Iffel­dorf geru­fen wor­den waren. Die Frau war mit Tobi­as R. in einer von ihm ange­mie­te­ten Feri­en­woh­nung zu sexu­el­len Diens­ten ver­ab­re­det gewe­sen. Dem Bun­des­kri­mi­nal­amt gegen­über hat­te sie vom Gewehr- und Mes­ser­be­sitz des Man­nes und von einer lebens­be­droh­li­chen Lage berich­tet. Der in Wies­ba­den als Zeu­ge gela­de­ne Beam­te berich­te­te jedoch ledig­lich von einer vor Ort auf­ge­fun­de­nen Ein­kaufs­tü­te vol­ler Sex­spiel­zeug, benutz­ten Kon­do­men und einem Joint. Ob die Immo­bi­lie gründ­lich nach Waf­fen durch­sucht wur­de, konn­te er nicht sagen. Der Zeu­ge schil­der­te die Situa­ti­on als harm­los, was im Kon­trast zum Bericht der Sex­ar­bei­te­rin steht.