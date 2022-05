Anhänger von Abdelhamid Dbaiba, einem der beiden rivalisierenden Ministerpräsidenten Libyens, sitzen bewaffnet auf der Ladefläche eines Fahrzeugs. Anhänger der verfeindeten Regierungen haben sich Gefechte auf offener Straße geliefert. Foto: picture alliance/dpa/AP | Yousef Murad

In Liby­en wird wie­der auf offe­ner Stra­ße geschos­sen. Sol­che Mel­dun­gen wer­den der­zeit unter fer­ner lie­fen ver­bucht, alle Welt schaut in die Ukrai­ne, wo sich zwei Staa­ten einen kon­ven­tio­nel­len Stel­lungs­krieg lie­fern. In Liby­en bekämp­fen sich ver­fein­de­te Grup­pen des­sel­ben Lan­des »nur« unter­ein­an­der. Und regel­mä­ßig kommt das Gefühl auf, nicht recht zu ver­ste­hen, war­um die Libyer*innen sich immer wie­der in die Haa­re kriegen.

Aus­ge­blen­det wird, dass exter­ne Mäch­te dabei mit­mi­schen, allen vor­an: die Tür­kei, Ägyp­ten, die Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te, Russ­land; im Ein­satz sind sowohl regu­lä­re Sol­da­ten als auch Söld­ner­trup­pen. Und Euro­pa? Braucht Liby­en als Lie­fe­rant von Öl und Gas, gera­de zur­zeit, aber nicht als Lie­fe­rant aus­ge­mer­gel­ter afri­ka­ni­scher Migrant*innen. Die sol­len, bit­te­schön, gleich zu Hau­se blei­ben oder in den mit EU-Geld etwas auf­ge­hübsch­ten liby­schen Lagern ver­küm­mern.

Soll­te sich die poli­ti­sche Kon­fron­ta­ti­on und Gewalt in Liby­en ver­stär­ken, wer­den noch mehr Men­schen in Euro­pa Schutz suchen. Das soll­te allen klar sein. Ver­ges­sen wird ger­ne eine der Haupt­ur­sa­chen für die der­zei­ti­ge insta­bi­le poli­ti­sche Lage: die Mili­tär­in­ter­ven­ti­on von 2011. Damals konn­te es vor­nehm­lich den Regie­run­gen in Lon­don und Paris nicht schnell genug gehen, Lang­zeit­macht­ha­ber Muammar Al-Gad­da­fi weg­zu­bom­ben, um ein Euro­pa-geneh­mes Regime zu instal­lie­ren. Das ist, salopp gesagt, gründ­lich in die Hose gegan­gen – Tau­sen­de von Men­schen muss­ten dafür im fol­gen­den Bür­ger­krieg ihr Leben las­sen. »Die Inter­ven­ti­on hat zu wirk­lich ver­hee­ren­den Spal­tun­gen unter den Liby­ern geführt und sie in Regime­geg­ner und Regime­treue gespal­ten«, urteil­te der liby­sche Poli­tik­pro­fes­sor Yous­sef Sawa­ni. Damit ist (fast) alles gesagt.