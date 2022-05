Auf zur Tabkstelle, nach Berlin-Schöneberg: George Grosz: Akrobaten, 1916 Foto: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Geor­ge Grosz war einer der radi­kals­ten Künst­ler der ers­ten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts. Und einen coo­len Namen hat­te er auch. Wie auch sein Freund John Heart­field, hat­te er ihn sich im Ers­ten Welt­krieg gege­ben, weil er mit dem impe­ria­lis­ti­schen Deutsch­land nichts mehr zu tun haben woll­te. Bis heu­te sind hier­zu­lan­de »Angli­zis­men« bei Kon­ser­va­ti­ven Teu­fels­zeug. Es ist immer noch so ein­fach, sie zu ärgern. Im Ers­ten Welt­krieg gab es den Schlacht­ruf »Gott stra­fe Eng­land«, der auch als Gruß­for­mel exis­tier­te. Man begrüß­te jeman­den damit und bekam zur Ant­wort: »Er stra­fe es.« Das war ein­fach zu behämmert.

Heart­field hieß eigent­lich Hel­mut Herz­feld und Grosz Georg Ehren­fried Groß. Zusam­men mit Hel­muts jün­ge­ren Bru­der Wie­land Herz­feld (der sei­nen Namen behielt) grün­de­ten sie 1917 in Ber­lin Halen­see den lin­ken, anti­mi­li­ta­ris­ti­schen Malik Ver­lag, Grosz mach­te die Cover und ver­öf­fent­lich­te Map­pen mit Dru­cken sei­ner Zei­chun­gen in so hoher Auf­la­ge, das sie heu­te nicht so viel wert sind, anders als die Schutz­um­schlä­ge der Bücher, denn die gin­gen meist verloren.

Schon vor dem Krieg hat­te der viel­fäl­tig talen­tier­te Grosz vor­ge­habt, ein drei­bän­di­ges Buch über die »Häss­lich­keit der Deut­schen« her­aus­zu­brin­gen. »Die höchs­te Kunst wird die­je­ni­ge sein, die in ihren Bewußt­s­eins­in­hal­ten die tau­send­fa­chen Pro­ble­me der Zeit prä­sen­tiert, der man anmerkt, dass sie sich von den Explo­sio­nen der letz­ten Woche wer­fen ließ, die ihre Glie­der immer wie­der unter dem Stoß des letz­ten Tages zusam­men­sucht« hat­te es im April 1918 im Mani­fest der Dada­is­ten gehei­ßen, das Richard Huel­sen­beck for­mu­liert hat­te und das Grosz mit­un­ter­zeich­ne­te. Der Maler Jean Arp hat es ein­mal als »Auf­stand der Ungläu­bi­gen gegen die Irr­gläu­bi­gen« bezeichnet.

Und so ähn­lich muss man sich auch die Kunst des Geor­ge Grosz vor­stel­len: Zwi­schen Expres­sio­nis­mus und Rea­lis­mus künst­le­risch eigen­stän­dig ent­wi­ckel­te Angrif­fe auf die Gewalt­tä­tig­keit und die Ver­lo­gen­heit der bür­ger­li­chen Gesell­schaft, von der man damals vor 100 Jah­ren mein­te, sie wür­de in Trüm­mern lie­gen, dabei besteht sie bis heu­te fort. Was es aber bis­lang nicht gab: Ein Geor­ge Grosz Muse­um in sei­ner Geburts­stadt Ber­lin. Das hat sich nun geän­dert. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de eröff­ne­te »Das klei­ne Grosz Muse­um« in Ber­lin-Schö­ne­berg. Es ist kom­plett pri­vat finan­ziert und ein­ge­rich­tet in einer umge­bau­ten alten Tank­stel­le aus den 50er-Jah­ren – zur Mie­te für die nächs­ten fünf Jah­re. Es gibt kei­ne öffent­li­che För­de­rung, aber als Trä­ger den gemein­nüt­zi­gen För­der­ver­ein »Geor­ge Grosz in Ber­lin«, der 2015 gegrün­det wurde.

Das neue Muse­um sei »erst mal ein Ange­bot«, sagt sein zwei­ter Vor­sit­zen­der Ralf Kem­per. »Die Idee ist wich­tig«, ergänzt der ers­te Vor­sit­zen­de, der Kunst­wis­sen­schaft­ler und Kura­tor Ralph Jentsch, der in Abspra­che mit den Grosz-Erben das Grosz-Archiv mit der Samm­lung und dem Nach­lass in Ber­lin-Tem­pel­hof betreut. Mit 30 000 Objek­ten bil­det es den Kern des neu­en Muse­ums, ergänzt um pri­va­te Leih­ga­ben, das gehe auch schnel­ler, als wenn man sich etwas aus einem staat­li­chen Muse­um leiht, das sei immer sehr viel Auf­wand, meint Jentsch.

Inter­es­sant ist, dass in Ber­lin ansons­ten nur vier Bil­der von Grosz aus­ge­stellt sind, zwei in der Natio­nal­ga­le­rie und zwei in der Ber­li­ni­schen Gale­rie. In der Natio­nal­ga­le­rie hängt »Die Stüt­zen der Gesell­schaft«, sein berühm­tes Gemäl­de von 1926, auf dem er Ver­tre­ter von Kir­che, Kapi­tal, Medi­en und Mili­tär mit Waf­fen und Bier in der Hand und Kot im Kopf por­trä­tiert hat. West­ber­lin kauf­te es 1958 für 12 000 DM, ein wah­res Schnäpp­chen. Ein Jahr spä­ter kehr­te Grosz aus sei­nem Exil in den USA heim und starb weni­ge Wochen spä­ter im Alter von 66 Jah­ren, ver­mut­lich, weil er nach einer durch­zech­ten Nacht die Trep­pe run­ter­stürz­te. West­deutsch­land hat­te damals an ihm kein beson­de­res Inter­es­se, Ost­deutsch­land fand ihn auch nicht wür­di­gens­wert, er war schon 1923 aus der KPD aus­ge­tre­ten und in die DDR woll­te er nicht ziehen.

Für den För­der­ver­ein ist er der »viel­leicht wich­tigs­te Künst­ler, den die­se Stadt her­vor­ge­bracht hat«, heißt es in einer Vor­stel­lung des Pro­jekts, das auch »ein Auf­ruf an alle öffent­li­chen Insti­tu­tio­nen« in Ber­lin sein soll, »die dau­er­haf­te Sicht­bar­ma­chung die­ses Künst­lers in und für die Stadt zu unter­stüt­zen«. Der Ort ist sehr gut gewählt: Die alte Tank­stel­le befin­det sich mit einem Anbau in einem klei­nen Gar­ten mit Kie­fern und Bam­bus in der Bülow­stra­ße. Es gibt sogar einen klei­nen Teich mit Karp­fen drin. Und so sitzt man dort, wo frü­her Autos betankt wur­den, auf form­schö­nen Stüh­len und sieht die vor­bei­fah­ren­de Hoch­bahn sich im gro­ßen Schau­fens­ter der Tank­stel­le spie­geln, wäh­rend man den Teich plät­schern hört. Einen Vogel­kä­fig gibt es auch noch. Sehr urban und roman­tisch zugleich, man könn­te auch sagen: es leben die gesell­schaft­li­chen Wider­sprü­che, wie im Werk von Grosz.

Bis 2000 war die Tank­stel­le ein Gebraucht­wa­gen­han­del, dann kauf­te sie der Schwei­zer Gale­rist und Samm­ler Juerg Judin und mach­te dar­aus ein schi­ckes Wohn- und Ate­lier­haus. Ursprüng­lich kommt er aus der Züri­cher Jugend­be­we­gung von Anfang der 80er (»Züri brännt«). Im »Klei­nen Muse­um« sorg­te er nun für den inter­na­tio­na­len Muse­ums­stan­dard mit der pas­sen­den Beleuch­tung und Belüf­tung. Im Erd­ge­schoss des Anbaus gibt es eine stän­di­ge Aus­stel­lung mit ein paar High­lights aus dem Werk und oben­drü­ber wech­seln­de Austel­lun­gen. Zur Eröff­nung ist dort »Grosz befo­re Grosz« zu sehen: Das Früh­werk, ange­fan­gen mit Aqua­rel­len, die er als Kind gemalt hat­te. Das ältes­te stammt von 1904, da war er 11 Jah­re alt und mal­te Frö­sche, die von einem Steg in einen See sprin­gen – beauf­sich­tigt von einem dicken, stren­gen Ober­frosch mit Rute. Aus dem sel­ben Jahr gibt es fast comi­c­ar­ti­ge Stu­di­en und Skiz­zen von Matro­sen und Römern, die er auf die Rück­sei­te sei­nes Schul­hef­tes gemalt hat. Mer­ke: Grosz hat immer alles signiert und datiert.

Mit 16 flog er vom Gym­na­si­um, weil er die Ohr­fei­ge eines Refe­ren­dars eben­falls mit einer Ohr­fei­ge beant­wor­tet hat­te. Mit Hil­fe sei­nes Zei­chen­leh­rers gelang­te er auf die Kunst­ge­wer­be­schu­le in Dres­den, wo er sich aber lang­weil­te. 1912 wech­sel­te er auf die Kunst­ge­wer­be­schu­le in Ber­lin, wo er zunächst am Stadt­rand wohn­te. Man kann in der Aus­stel­lung nach­voll­zie­hen, wie er sich lang­sam, aber sicher den Auf­re­gun­gen der Innen­stadt näher­te – in nur einem Jahr: 1912 zeich­net er zuerst lee­re Stra­ßen der Ber­li­ner Peri­phe­rie, die dann von Arbei­tern belebt wer­den, die nicht gera­de sehr zufrie­den aus­se­hen. Und dann zeich­net er Über­fäl­le, Schlä­ge­rei­en, Ver­ge­wal­ti­gung, Mord – das vol­le Programm.

Bemer­kens­wer­ter­wei­se wur­de die­ses Früh­werk schon 1929 und 1930 von Grosz selbst prä­sen­tiert, als bio­gra­phi­sche Rück­schau in den Zeit­schrif­ten »Kunst­blatt« und »Kunst und Künst­ler«. Es war der Rück­blick eines gro­ßen Stars, auch der Lin­ken, des­sen Popu­la­ri­tät durch ver­schie­de­ne Pro­zes­se gestei­gert wur­de, da sich die Rech­ten von sei­ner Kunst belei­digt fühl­ten. Wäre er nicht 1933 sofort nach dem Reichts­tags­brand in die USA geflo­hen, hät­ten ihn die Nazis wahr­schein­lich tot­ge­schla­gen. Er stand ganz oben auf der Lis­te. Kaum an der Macht, stürm­ten SA-Leu­te sein Ate­lier und sei­ne Woh­nung, doch er war schon weg. In New York lief es dann nicht ganz so gut für ihn, er war zwar aner­kannt, muss­te aber kon­stant als Zei­chen­leh­rer arbei­ten, was er hass­te, sei­ne Frau Eva als Hut­ma­che­rin und sein alter Freund Wie­land Herz­feld als Briefmarkenhändler.

Sein US-Werk ist nicht so bekannt gewor­den. Ken­nen Sie die »Stick­men«, die Stab­men­schen? Das sind Men­schen, die zwar einen Kopf haben, deren Kör­per aber nur aus Stri­chen besteht. Grosz mal­te sie ab 1946, in Reak­ti­on auf die Atom­bom­be. Post­nu­klea­re Wesen ohne See­le. Sie waren das Vor­bild für Ste­ven Spiel­bergs Wesen nach dem Welt­un­ter­gang in sei­nem Film »A.I. – Künst­li­che Intel­li­genz« von 2001, den eigent­lich noch Stan­ley Kubrick machen woll­te. Er hat­te Grosz 1948 als Foto­graf ken­nen­ge­lernt und mach­te für die Zeit­schrift »Look« ein Bild von ihm, wie er auf einem Stuhl auf dem Bür­ger­steig der Fifth Ave­nue sitzt und den Betrach­ter anschaut. Neben ihm steht ein »Hier nicht parken«-Schild. Grosz park­te sozu­sa­gen mit einem Stuhl ein, das war sei­ne Form von Humor. Und jetzt parkt in Ber­lin ein Muse­um für ihn.

Das klei­ne Grosz Muse­um, Bülow­str. 18, Ber­lin. Mo, Do, Sa, So 11-18 Uhr, Fr 11-20 Uhr