Check deine Privilegien Schröder! Foto: dpa/Christoph Soeder

Ger­hard Schrö­ders eif­rigs­te PR-Mana­ge­rin ist eine Per­son, die dafür kei­nen Cent sieht. So-yeon Schrö­der-Kim, fünf­te Ehe­frau des Alt­kanz­lers, infor­miert via Insta­gram regel­mä­ßig dar­über, was der 78-Jäh­ri­ge pri­vat wie poli­tisch tut – zumin­dest über alles, was die Öffent­lich­keit sehen soll. Oft geht es um Bana­les. Ein Bei­trag zeigt, wie Fami­lie Schrö­der-Kim ganz im Stil der Arbei­ter­klas­se am Ber­li­ner Kur­fürs­ten­damm Cur­ry­wurst und Bier diniert. Jedoch doku­men­tiert der Kanal genau­so Momen­te, die Schrö­der in der Pose des Staats­man­nes a.D. zei­gen. Als der frü­he­re SPD-Chef im März zu einem umstrit­te­nen Besuch nach Mos­kau auf­bricht, um Russ­lands Prä­si­dent Wla­di­mir Putin nach des­sen Ein­marsch­be­fehl in die Ukrai­ne ins Gewis­sen zu reden, hält Schrö­der-Kim auch die­sen Moment iko­nisch fest.

Schrö­ders anschei­nend unzer­stör­ba­re Nibe­lun­gen­treue zum Kreml und die Freund­schaft zu des­sen Haus­her­ren waren der Aus­lö­ser dafür, dass sich die Ampel-Koali­ti­on einer alten Streit­fra­ge annimmt: Wie vie­le staat­lich finan­zier­te Pri­vi­le­gi­en sol­len ehe­ma­li­gen Kanzler*innen und Bundespräsident*innen zuge­stan­den werden?

SPD, Grü­ne und FDP geben sich Mühe, ihre Initia­ti­ve nicht wie eine »Lex Schrö­der« aus­se­hen zu las­sen, auch wenn die Debat­te über den Alt­kanz­ler zwei­fel­los der Anlass ist, gera­de jetzt aktiv zu wer­den. Am Don­ners­tag wol­len die Koali­tio­nä­re laut Medi­en­be­rich­ten dem Haus­halts­aus­schuss des Bun­des­ta­ges einen Antrag vor­le­gen, um Schrö­der eini­ge sei­ner bis­he­ri­gen Son­der­rech­te als Kanz­ler a.D. zu strei­chen. Weg­fal­len sol­len sein Büro im Bun­des­tag und die dafür vor­ge­se­he­nen Stel­len. In der offi­zi­el­len Sprach­reg­lung heißt es, das Büro wer­de »ruhend gestellt«.

Die For­mu­lie­rung ist wich­tig. Sie bedeu­tet, dass Schrö­der sei­ne Pri­vi­le­gi­en zurück­er­hal­ten kann, soll­te er eines Tages wie­der Auf­ga­ben wahr­neh­men, die mit sei­ner frü­he­re­ren Kanz­ler­schaft zu tun haben. Gemeint ist damit etwa die Über­nah­me von Schirm­herr­schaf­ten oder offi­zi­el­le diplo­ma­ti­sche Rei­sen. Genau dies sei bei Schrö­der momen­tan nicht der Fall.

Zen­tral in dem Ampel-Antrag ist der Pas­sus, wonach die Amts­aus­stat­tung frü­he­rer Kanzler*innen künf­tig »nach den fort­wir­ken­den Ver­pflich­tun­gen aus dem Amt erfolgt und nicht sta­tus­be­zo­gen«. Das heißt: Die Neu­re­ge­lung betrifft nicht nur Schrö­der, son­dern eben­so Ange­la Mer­kel und alle künf­ti­gen Ex-Regierungschef*innen. Ver­liert die 67-Jäh­ri­ge irgend­wann ihr Inter­es­se an reprä­sen­ta­ti­ven Auf­ga­ben als Kanz­le­rin a.D., stün­den ihre Pri­vi­le­gi­en genau­so zur Disposition.

Unan­ge­tas­tet blei­ben laut der geplan­ten Neu­re­ge­lung Ruhe­ge­halt und Per­so­nen­schutz. Mit Blick auf Schrö­der for­dern CDU und CSU in einem eige­nen Antrag, dem Alt­kanz­ler auch die­se Leis­tun­gen zu strei­chen. Der Ampel-Koali­ti­on ist dies aber zu hei­kel. Beim Gehalt gehe es um Eigen­tums­an­sprü­che, erklär­te die Par­la­men­ta­ri­sche Geschäfts­füh­re­rin der SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on, Kat­ja Mast, am Mitt­woch in Ber­lin. Des­we­gen wäre deren Ent­zug ver­fas­sungs­recht­lich »höchst bedenk­lich«, so Mast.

Unab­hän­gig von der Cau­sa Schrö­der sorgt die Aus­stat­tung frü­he­rer Kanzler*innen und Ex-Bundespräsident*innen seit Jah­ren für Debat­ten. Das Pro­blem: Ein­heit­li­che Regeln gibt es kaum, FDP-Frak­ti­ons­chef Chris­ti­an Dürr nennt es eine »Staats­pra­xis«, die über­prüft gehört. Der Bun­des­rech­nungs­hof kri­ti­sier­te bereits 2018, dass der Gesetz­ge­ber Bundeskanzler*innen a.D. bis­her weder offi­zi­el­le Auf­ga­ben noch Kom­pe­ten­zen über­trägt: »Die Grün­de für die Aus­stat­tung von Bun­des­kanz­lern a. D. mit Büros und Per­so­nal schei­nen im Lauf der Zeit in Ver­ges­sen­heit gera­ten zu sein.« Ursprüng­lich war die Aus­stat­tung für die »Abwick­lung fort­wir­ken­der Ver­pflich­tun­gen« gedacht, wobei mit einem wach­sen­den zeit­li­chen Abstand zum Amt­s­en­de auch die bereit­ge­stell­ten Mit­tel zurück­ge­fah­ren wer­den sollten.

Dass dem nicht so ist, zeigt das Bei­spiel Schrö­der: Allein die Per­so­nal­kos­ten für sein Büro betru­gen 2021 mehr als 418 000 Euro. Um die Wahr­neh­mung von Staats­auf­ga­ben geht es nicht immer: So wuss­te der Bun­des­rech­nungs­hof über einen Prä­si­den­ten a.D. zu berich­ten, der sich vom Bun­des­kri­mi­nal­amt, des­sen Auf­ga­be im Per­so­nen­schutz besteht, Sport­ge­rä­te trans­por­tie­ren ließ. Und der Fahr­dienst wird schon auch mal dazu genutzt, um bei einer pri­va­ten Geburts­tags­fei­er vorbeizuschauen.