Unternehmen die Geflüchtete einstellen, sind nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher, sondern auch attraktivere Arbeitgeber. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Fast sie­ben Jah­re ist es her, dass Ex-Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel sag­te: »Wir schaf­fen das!« Gemeint war die Inte­gra­ti­on Geflüch­te­ter in Deutsch­land. Ins­ge­samt rund 1,2 Mil­lio­nen Men­schen kamen in den Jah­ren 2015 und 2016 nach Deutsch­land. Nach­dem zunächst eine Will­kom­mens­kul­tur vor­herrsch­te, kipp­te die Stim­mung. Rech­te und Rechts­ex­tre­me hetz­ten gegen die neu­en Mitmenschen.

Doch die­se haben sich gut inte­griert – ins­be­son­de­re auf dem Arbeits­markt. Sie sind gern gese­he­ne Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen, wie eine am Mon­tag ver­öf­fent­lich­te Stu­die fest­stellt. Dem­nach berich­ten Unter­neh­men, die Geflüch­te­te ange­stellt haben, dass sich dadurch die Attrak­ti­vi­tät, die Mit­ar­bei­ter­zu­frie­den­heit und die unter­neh­me­ri­sche Ent­wick­lung ver­bes­sert habe. »Gera­de vor dem aktu­el­len Hin­ter­grund der vie­len Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne gewin­nen die Erfah­run­gen der Unter­neh­men an Rele­vanz«, sagt Alex­an­der Kri­ti­kos, Mit­glied des Vor­stands am Deut­schen Insti­tut für Wirt­schafts­for­schung (DIW Ber­lin), der zusam­men mit DIW Econ die Stu­die erstellt hat.

Für die Stu­die befrag­te das For­schungs­in­sti­tut im Som­mer 2021 im Auf­trag der Initia­ti­ve »Tent Part­ners­hip for Refu­gees« 100 mitt­le­re und gro­ße Unter­neh­men, die seit 2015 Geflüch­te­te ein­ge­stellt haben. Bei den mitt­le­ren Unter­neh­men arbei­te­ten durch­schnitt­lich 120 Beschäf­tig­te, bei den gro­ßen 5310. Ein Fünf­tel der Ange­stell­ten hat­te einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Ins­ge­samt arbei­ten in den 50 befrag­ten mitt­le­ren Unter­neh­men 883 Geflüch­te­te, in den 50 gro­ßen Unter­neh­men waren es 3313.

Die Ein­stel­lung Geflüch­te­ter hat sich dem­nach posi­tiv auf die Stim­mung im Betrieb aus­ge­wirkt. Bei 68 Pro­zent der befrag­ten Unter­neh­men zeig­te sich das in Form eines höhe­ren Enga­ge­ments unter den Mitarbeiter*innen und bei 83 Pro­zent in einer höhe­ren Akzep­tanz von Geflüch­te­ten unter allen Beschäf­tig­ten. Dies führt dazu, dass rund 80 Pro­zent der befrag­ten Unter­neh­men von sich sagen, als Arbeit­ge­ber attrak­ti­ver gewor­den zu sein. Außer­dem kommt die Inte­gra­ti­on auch bei inter­na­tio­na­len Auf­trag­ge­bern gut an, wie 60 Pro­zent der Unter­neh­men angaben.

Letzt­lich führt das auch zu mehr wirt­schaft­li­chem Erfolg. Auch wenn sprach­li­che Bar­rie­ren über­wun­den und viel­leicht man­che Qua­li­fi­ka­ti­on nach­ge­holt wer­den muss­ten, so berich­ten 61 Pro­zent der Unter­neh­men, dass sie von einer gestei­ger­ten Krea­ti­vi­tät pro­fi­tie­ren konn­ten. 57 Pro­zent sagen zudem, dass die Pro­duk­ti­vi­tät ins­ge­samt gestie­gen sei. »Ande­ren Stu­di­en zufol­ge kön­nen die­se Zuge­win­ne unter ande­rem auf die unter­schied­li­chen kul­tu­rel­len Hin­ter­grün­de zurück­ge­führt wer­den, auf­grund derer Geflüch­te­te Pro­blem­stel­lun­gen anders adres­sie­ren, Pro­zes­se hin­ter­fra­gen und alter­na­ti­ve Lösungs­an­sät­ze erar­bei­ten«, heißt es dazu im Bericht.

Laut Andre­as Wol­ter von »Tent Part­ners­hip for Refu­gees« ent­steht dadurch eine »Win-Win-Situa­ti­on« für Unter­neh­men und Geflüch­te­te: »Sie kön­nen ein selbst­be­stimm­tes Leben füh­ren, wäh­rend Unter­neh­men ihr Per­so­nal diver­si­fi­zie­ren und einen enga­gier­ten, qua­li­fi­zier­ten Talent­pool gewin­nen kön­nen.« So ist die Moti­va­ti­on der Manager*innen, Geflüch­te­te ein­zu­stel­len nicht rein altru­is­ti­scher Natur. Zwar gaben sie zunächst an, dass sie dadurch ihrer gesell­schaft­li­chen Pflicht als Unter­neh­men nach­kom­men und den Geflüch­te­ten Unter­stüt­zung leis­ten wür­den. »Lang­fris­tig wür­den die­se aber auch dem Man­gel an Arbeits­kräf­ten ent­ge­gen­wir­ken, der vie­le Unter­neh­men ver­stärkt her­aus­for­dert«, so die Studie.

So hat der Fach­kräf­te­man­gel laut dem arbeit­ge­ber­na­hen Insti­tut der deut­schen Wirt­schaft (IW) noch zuge­nom­men. Es berech­ne­te jüngst, dass die Zahl der offe­nen Stel­len, die nicht mit qua­li­fi­zier­tem Per­so­nal besetzt wer­den kön­nen, bun­des­weit auf einen Rekord­wert von 558 000 gestie­gen sei.