Pilotprojekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Solarenergie auf Mallorca Foto: dpa/Clara Margais

Fos­si­le Ener­gien sind schlecht, gera­de wenn man sie im Zusam­men­hang mit Russ­lands Angriffs­krieg denkt. Chris­tia­ne Aver­beck, der Che­fin der Deut­schen Kli­ma-Alli­anz, fie­len am Mitt­woch drei Grün­de ein, war­um ech­ter Kli­ma­schutz auch eine Ant­wort auf den Put­in­schen Krieg ist: Ers­tens ver­rin­ger­ten mehr Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Aus­bau der Erneu­er­ba­ren den fos­si­len Bedarf. Zwei­tens sei die bestehen­de Zusi­che­rung der G7-Staa­ten, in der Strom­erzeu­gung bis 2035 aus Koh­le, Öl und Gas aus­zu­stei­gen, eine Ant­wort auf Russ­lands Krieg, beton­te Aver­beck wei­ter. Als eine drit­te mög­li­che Ant­wort auf den Krieg führ­te sie die kli­ma­schäd­li­chen Sub­ven­tio­nen an. Die­se soll­ten aus Sicht der Kli­ma-Alli­anz bis 2025 been­det wer­den. Die meis­ten die­ser Gel­der sub­ven­tio­nier­ten den Ver­brauch fos­si­ler Ener­gie­trä­ger, von denen ein »nicht uner­heb­li­cher« Teil aus Russ­land stam­me, sag­te Averbeck.

Als Ersatz für die Fos­si­len ran­giert dabei grü­ner, aus Wind- und Son­nen­strom sowie Was­ser her­ge­stell­ter Was­ser­stoff ganz oben auf der Agen­da. Laut der Kli­ma­neu­tra­li­täts­stu­die der bun­des­ei­ge­nen Deut­schen Ener­gie­agen­tur wird grü­ner Was­ser­stoff 2045 mit mehr als 220 Tera­watt­stun­den rund 15 Pro­zent des deut­schen Ener­gie­ver­brauchs bestrei­ten. Zusätz­lich wür­den, sagt die Stu­die wei­ter, 130 Tera­watt­stun­den Was­ser­stoff zur Rück­ver­stro­mung als »Back­up« ein­ge­setzt sowie 105 Tera­watt­stun­den in der Indus­trie für nicht-ener­ge­ti­sche Verwendungen.

Zum Ver­gleich: 2021 wur­den in Deutsch­land etwas mehr als 230 Tera­watt­stun­den grü­ner Strom erzeugt. Wür­de die­se Strom­men­ge voll­stän­dig in Was­ser­stoff umge­wan­delt, muss man berück­sich­ti­gen, dass dabei etwa die Hälf­te der Ener­gie verlorengeht.

Der künf­ti­ge Bedarf an Was­ser­stoff lässt sich ent­spre­chend auch nach Ansicht der Dena auf kei­nen Fall aus ein­hei­mi­schen Quel­len decken. Dar­auf stellt sich die Poli­tik bereits ein. So trei­ben Deutsch­land und Aus­tra­li­en seit 2020 mit Mil­lio­nen­auf­wand eine Was­ser­stoff­ko­ope­ra­ti­on voran.

Gro­ße Tei­le der Poli­tik, der Indus­trie und der Medi­en stell­ten dabei den Was­ser­stoff­ex­port aus­schließ­lich als Chan­ce für die Erzeu­ger­län­der dar, kri­ti­sier­te am Mitt­woch ein Bünd­nis von Kli­ma-, Umwelt- und Ent­wick­lungs­or­ga­ni­sa­tio­nen sowie der grü­nen­na­hen Hein­rich-Böll-Stif­tung in Ber­lin. Die Risi­ken wie nega­ti­ve Kli­ma­wir­kun­gen, zer­stör­te Öko­sys­te­me, ille­ga­le Land­nah­me und Ver­trei­bung wür­den dabei »nahe­zu kom­plett« aus­ge­blen­det. Die­se Risi­ken ver­schärf­ten sich noch, erklärt das Bünd­nis, wenn Indus­trie­staa­ten zu stark auf Impor­te setz­ten, die eige­ne Ver­sor­gung ver­nach­läs­sig­ten und Pro­jek­te in ande­ren Län­dern unter dem Druck ste­hen, das Ange­bot schnell aus­wei­ten zu müs­sen. Fazit: Für Län­der, die den Was­ser­stoff­hun­ger der Indus­trie­län­der stil­len sol­len, ist der grü­ne Was­ser­stoff mög­li­cher­wei­se gar kei­ne »Frei­heits-«, son­dern eher eine Knebelindustrie.

Beim grü­nen Was­ser­stoff dür­fen die Feh­ler der fos­si­len Wirt­schaft – die Abhän­gig­keit von auto­ri­tä­ren Staa­ten, mas­si­ve Umwelt­schä­den und Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen in den För­der­län­dern – nicht wie­der­holt wer­den, ver­lang­te Aver­beck von der Kli­ma-Alli­anz. Von Anfang an müs­se die grü­ne Was­ser­stoff­wirt­schaft nach­hal­tig und gerecht gestal­tet werden.

Das Ver­bän­de­bünd­nis leg­te dazu erst­mals einen gemein­sa­men Kata­log von Nach­hal­tig­keits­kri­te­ri­en für die Her­stel­lung grü­nen Was­ser­stoffs in den Export­län­dern vor. Dazu gehört eine Zer­ti­fi­zie­rung des grü­nen Was­ser­stoffs, die die gesam­ten Treib­haus­gas­emis­sio­nen bei der Her­stel­lung berück­sich­tigt. Zudem sol­le der Ener­gie­trä­ger an ers­ter Stel­le dazu bei­tra­gen, Ener­gie­ar­mut zu über­win­den und die loka­le Ver­sor­gung zu sichern. Anla­gen für den Was­ser­stoff­ex­port müss­ten zusätz­lich zu denen gebaut wer­den, mit denen das jewei­li­ge Land sei­ne inter­na­tio­na­len Kli­ma­zie­le erfüllt. Der Was­ser­stoff­ex­port darf fer­ner die loka­le Was­ser­ver­sor­gung nicht gefähr­den. Zwangs­um­sied­lun­gen oder ille­ga­le Land­nah­me, um Wind­rä­der oder Solar­an­la­gen für Was­ser­stoff zu bau­en, sei­en aus­zu­schlie­ßen, dar­über hin­aus Land-, Wei­de- und Was­ser­nut­zungs­rech­te loka­ler und indi­ge­ner Gemein­schaf­ten zu respektieren.

Das Ver­bän­de­bünd­nis for­dert die deut­sche G7-Prä­si­dent­schaft auf, den Gip­fel der sie­ben wich­tigs­ten Indus­trie­län­der Ende Juni zu nut­zen, um eine Task For­ce für einen nach­hal­ti­gen Han­del mit grü­nem Was­ser­stoff ein­zu­rich­ten. Bei der Bun­des­re­gie­rung habe man die­ses Anlie­gen schon vor­ge­bracht, hieß es am Mitt­woch. Das For­de­rungs­pa­pier stel­le dabei eher den Beginn eines Dis­kur­ses mit den zustän­di­gen Minis­te­ri­en dar.

Den Schwer­punkt legt das Ver­bän­de­bünd­nis auf eine künf­tig ein­hei­mi­sche wie euro­pa­wei­te Erzeu­gung grü­nen Was­ser­stoffs. Poten­zia­le gebe es dafür ins­be­son­de­re mit dem Aus­bau der Off­shore-Wind­kraft, beton­te Sascha Mül­ler-Kra­en­ner, Geschäfts­füh­rer der Deut­schen Umwelt­hil­fe. Den­noch blei­be da ein »Del­ta« von Was­ser­stoff übrig, das durch Impor­te aus­ge­gli­chen wer­den müsse.

Die Dena-Leit­stu­die rech­net damit, dass der grü­ne Was­ser­stoff aus dem Aus­land künf­tig vor allem per Pipe­line nach Deutsch­land impor­tiert wird. Die Ein­fuh­ren sol­len sowohl aus der EU als auch aus Nord­afri­ka, Ost­eu­ro­pa (Russ­land und Ukrai­ne) sowie der Tür­kei kom­men, heißt es in der aber noch im ver­gan­ge­nen Jahr ver­öf­fent­lich­ten Studie.

Zumin­dest zwei der genann­ten Län­der wür­den die Expert*innen jetzt wohl nicht mehr in die Lis­te der Was­ser­stoff­lie­fer­län­der auf­neh­men. Auch in die­ser Hin­sicht ver­schiebt der Angriffs­krieg bis­her Geltendes.