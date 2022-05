Ein immer beengter werdender Ort des Wissens: Die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg Foto: dpa/Tim Brakemeier

Wäh­rend es andern­orts in der Stadt mit den hoch­prei­si­gen Wun­dern aus Beton nicht schnell genug gehen kann, kommt das ungleich bedeu­ten­de­re städ­ti­sche Pro­jekt einer tat­säch­lich zen­tra­len Zen­tral- und Lan­des­bi­blio­thek Ber­lin (ZLB) bis heu­te nicht vor­an. Dass nun in Win­des­ei­le ein tem­po­rä­res Ent­las­tungs­ge­bäu­de für die Ame­ri­ka-Gedenk­bi­blio­thek an der Kreuz­ber­ger Blü­cher­stra­ße hoch­ge­zo­gen wer­den muss, ver­deut­licht dabei ein­mal mehr, wie drin­gend not­wen­dig der eigent­lich hier geplan­te Neu­bau ist. Nicht zuletzt der Stand­ort im Wes­ten platzt aus allen Näh­ten. Und wer schon mal im Lese­saal des ZLB-Außen­ma­ga­zins am fern gele­ge­nen West­ha­fen recher­chiert hat, erfreut sich viel­leicht an dem ganz net­ten Indus­trie­charme im Außen­be­reich, ein Ver­gnü­gen ist die Arbeit dort trotz­dem nicht.

Es wirkt, gelin­de gesagt, kom­plett schräg, dass das vor mehr als einem Jahr­zehnt mit viel Tam­tam ange­kün­dig­te Gesamt­pro­jekt bis­lang nicht über die Stand­ort­fin­dung (mit anschlie­ßen­der Stand­ort­ver­wer­fung und -neu­fin­dung) sowie die städ­te­bau­li­che Mach­bar­keits­stu­die hin­aus­ge­kom­men ist. Und man will Kul­tur­se­na­tor Klaus Lede­rer (Lin­ke) ein­fach glau­ben, dass das im rot-grün-roten Koali­ti­ons­ver­trag als Ter­min für den Pla­nungs­start des Neu­bau­vor­ha­bens genann­te Jahr 2026 nur auf einem Druck­feh­ler in den Unter­la­gen beruht. Viel­leicht ist es unter­ge­gan­gen oder es wur­de nur geflüs­tert: Bezeich­nend scheint dabei, dass man ein Bekennt­nis von Stadt­ent­wick­lungs­e­na­tor Andre­as Gei­sel (SPD) zu einem frü­he­ren Pro­jekt­start für die ZLB bis­lang ver­ge­bens sucht.

Ent­spannt mal, ist doch nur irgend­ei­ne Biblio­thek? Nein! Der Archi­tek­tur­wett­be­werb muss noch in die­sem Jahr begin­nen, damit das Pro­jekt in abseh­ba­rer Zukunft rea­li­siert wer­den kann. Ansons­ten wird spä­tes­tens 2026 die Stadt­schloss­at­trap­pe Hum­boldt-Forum für die Groß­bi­blio­thek beschlag­nahmt – und gut ist. Nur so als Vorschlag.