Marit Schatzmann (erste v.l.) nennt das Quartier Zukunft in der Friedrichstraße einen "Palast des Greenwashing". Foto: nd/Nora Noll

Mit der einen Hand schmiert sich Sofia Rodri­guez Son­nen­creme ins Gesicht, die ande­re Hand klebt mit Sekun­den­kle­ber an einer Glas­tür fest. Seit einer guten Stun­de blo­ckie­ren sie und vier ande­re Frau­en schon die Ein­gän­ge des soge­nann­ten »Quar­tier Zukunft«, Aus­stel­lungs­raum und Filia­le der Deut­schen Bank, in der Fried­rich­stra­ße. Mitt­ler­wei­le knallt die Son­ne auf den Asphalt – es ist zu warm für die­sen Tag im Mai, pas­send zum Anlie­gen der jun­gen Müt­ter. Sie wol­len auf die Dring­lich­keit der Kli­ma­kri­se auf­merk­sam machen und for­dern den Inves­ti­ti­ons­stopp in fos­si­le Energien.

Von 10 Uhr bis 13 Uhr ver­sper­ren die fünf Akti­vis­tin­nen am Don­ners­tag­vor­mit­tag die Ein­gän­ge der selbst­er­nann­ten »grü­nen Bank­fi­lia­le«, bis sie von der Poli­zei ent­fernt wer­den. Kon­kre­ter Anlass ist die Online-Haupt­ver­samm­lung der Deut­schen Bank am Don­ners­tag. Das Datum hat auch ande­re Kli­ma-Grup­pen auf den Plan geru­fen. In Frank­furt stell­te das Koa­la Kol­lek­tiv, eine 2020 gegrün­de­te Kli­ma­ge­rech­tig­keits­grup­pe, Wasch­ma­schi­nen vor das Unter­neh­mens­ge­bäu­de, um gegen Green­wa­shing zu pro­tes­tie­ren. Lui­sa Neu­bau­er nahm zusam­men mit ande­ren Aktivist*innen an der Sit­zung teil und for­der­te die Aktionär*innen zum Aus­stieg aus fos­si­len Finan­zen auf. Die Deut­sche Bank gilt als größ­ter deut­scher Öl- und Gas­in­ves­tor und ver­gibt unter ande­rem Kre­di­te an Shell, Total und RWE.

Die Ber­li­ner Klimakämpfer*innen haben stell­ver­tre­tend für den gesam­ten Kon­zern den Show­room in Ber­lin-Mit­te für ihre Akti­on aus­ge­wählt: Dort prä­sen­tiert die Bank zwi­schen Urwald­fo­tos und Topf­pflan­zen ihre Nach­hal­tig­keits­pro­jek­te und berät zu »grü­nem Ban­king«. Einen »Palast des Green­wa­shing« nennt Marit Schatz­mann des­halb den Laden, den sie mit­blo­ckiert. »Zu dem jet­zi­gen Zeit­punkt der Kli­ma­kri­se ist das nicht mehr ver­tret­bar«, sagt sie zu »nd« und meint die Geschäf­te der Deut­schen Bank. »Es ist zwar legal, was die machen, aber dann müs­sen wir eben Regeln übertreten.«

Die klei­ne Grup­pe hat sich am Don­ners­tag erst­mals zum zivi­len Unge­hor­sam ver­ab­re­det. Sie stammt aus dem Umfeld der Par­ents for Future, einer Eltern-Initia­ti­ve also, die sich den Kli­ma­st­reiks seit 2019 anschließt. Anfang 2021 grün­de­ten ein paar Ber­li­ner Eltern, die von Peti­tio­nen, Kund­ge­bun­gen und Kam­pa­gnen genug hat­ten, eine Unter­grup­pe. »Ich hat­te das Gefühl, der Wumms sprengt den Rah­men«, sagt Schatz­mann über ihre frü­he­ren kli­ma­ak­ti­vis­ti­schen Grup­pen. Sie habe einen Schritt wei­ter­ge­hen wol­len. Es ist eine Pre­mie­re, dass die 29-Jäh­ri­ge tat­säch­lich eine ille­ga­le Pro­test­ak­ti­on mit­or­ga­ni­siert, »aber das ist der Situa­ti­on angemessen.«

Schatz­mann erwähnt ihren zwei­jäh­ri­gen Sohn, beschreibt die Angst, die sie um sei­ne Zukunft hat: »Wir sehen nicht ein, abends allein zu Hau­se zu sit­zen und um unse­re Kin­der zu ban­gen. Das ist poli­tisch!« Auch Sofia Rodri­guez radi­ka­li­sier­te sich durchs Mut­ter­sein. Wäh­rend der Schwan­ger­schaft mit ihrer heu­te vier­jäh­ri­gen Toch­ter habe sie den IPCC-Bericht gele­sen, den Report des Welt­kli­ma­ra­tes, und sei in Panik gera­ten. Mit der Akti­on jetzt wün­sche sie sich die Auf­merk­sam­keit ande­rer Eltern. Sie müss­ten sehen, »wie gefähr­det die Zukunft unse­rer Kin­der ist«.

Um Eltern und Kin­der geht es viel an die­sem Vor­mit­tag. Eine Mit­strei­te­rin ruft mehr­mals, sie stün­den hier »als Müt­ter«, die fünf Kle­ben­den tra­gen T-Shirts, auf denen die Welt­ku­gel ein Baby im Tra­ge­tuch hält, Rodri­guez stellt gar ihren »lebens­schöp­fen­den Kör­per« in Kon­trast zum mör­de­ri­schen Bank­we­sen – »Mut­ter Natur« ist Pro­gramm. Ein ein­zi­ger Vater ist dabei: Jörg Finus doku­men­tiert die Akti­on auf dem Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter und fun­giert als Pres­se­spre­cher. Ihm sei das Geschlech­ter­ver­hält­nis auch auf­ge­fal­len, »anschei­nend füh­len sich bei der Fra­ge poli­ti­scher Care­ar­beit noch zuwe­ni­ge Män­ner ange­spro­chen.« Unab­hän­gig, ob nun Mut­ter oder Vater, sei aber ihre Eltern­rol­le rele­vant. »Wir wol­len rüber­brin­gen, dass auch ganz nor­ma­le Eltern den Kli­ma­kil­lern auf die Pel­le rücken«, so Finus. Mit blau­em Jacket und Son­nen­bril­le könn­te er auch als Bank­kauf­mann in der Filia­le ste­hen. »Es ist Zeit, dass Men­schen auf die Bar­ri­ka­den gehen, die nicht von außen als zu radi­kal dis­qua­li­fi­ziert werden.«

Nur weni­ge Passant*innen blei­ben indes län­ger ste­hen. Drei Mit­ar­bei­ten­de der Bank­fi­lia­le haben den Laden durch einen Sei­ten­aus­gang ver­las­sen und beob­ach­ten das Gesche­hen. Einer von ihnen schüt­telt den Kopf. »Das wür­de ich auch als Außen­ste­hen­der nicht nach­voll­zie­hen«, sagt er zu »nd«. »Das The­ma ist wich­tig, aber wie­so wird das so punk­tu­ell an der Bank fest­ge­macht?« Schatz­mann ruft dem klei­nen Publi­kum ent­ge­gen: »Egal, was ihnen im Leben wich­tig ist, es ist von der Kli­ma­kri­se bedroht.«