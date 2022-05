Timon Dzienus, Bundessprecher der Grünen Jugend, schreibt mit Sprühkreide auf die Brandenburger Straße, wofür 100 Milliarden Euro besser ausgegeben werden sollten als für die Aufrüstung der Bundeswehr. Foto: nd/Andreas Fritsche

Elf Nul­len hat Anna Emmen­dör­fer mit Sprüh­krei­de auf die Bran­den­bur­ger Stra­ße in Pots­dam gemalt. Bevor die Lan­des­spre­che­rin der Grü­nen Jugend für die nächs­te Zif­fer ansetzt, ruft ihr Amts­vor­gän­ger Robert Fun­ke: »Kei­ne Null mehr, nur noch eine Eins.« Und so steht dann als Zahl auf­ge­schrie­ben »100 Mil­li­ar­den« auf dem Kopf­stein­pflas­ter der Fußgängerzone.

100 Mil­li­ar­den Euro – die­se Sum­me will die rot-grün-gel­be Bun­des­re­gie­rung in ein Son­der­ver­mö­gen geben, um damit die Auf­rüs­tung der Bun­des­wehr zu finan­zie­ren. Das ist eine Zei­ten­wen­de. So hat es Kanz­ler Olaf Scholz (SPD) in einer Rede vor dem Bun­des­tag am 27. Febru­ar gesagt. Immer fehlt an allen Ecken und Enden Geld in der Bun­des­re­pu­blik und nun soll es plötz­lich für die Streit­kräf­te her­bei­ge­zau­bert wer­den – als Reak­ti­on auf den am 24. Febru­ar erfolg­ten rus­si­schen Angriff auf die Ukraine.

»Wir hal­ten das für ein fal­sches Signal, mit einer gro­ßen run­den Zahl ver­meint­li­che Stär­ke zu zei­gen«, beschwert sich Timon Dzi­e­nus. Er stammt aus Han­no­ver, wohnt jetzt aber in Ber­lin und arbei­tet dort nach eige­ner Aus­kunft »ehren­amt­lich, aber Voll­zeit« als Bun­des­spre­cher der Grü­nen Jugend. Das Geld aus dem Son­der­ver­mö­gen sol­le auch gar nicht sofort aus­ge­ge­ben wer­den, teil­wei­se erst in 20 Jah­ren, argu­men­tiert Dze­ni­us. In der aktu­el­len Bedro­hungs­si­tua­ti­on brin­ge das also über­haupt nichts. Wenn die Bun­des­wehr wirk­lich etwas benö­ti­ge, müss­te seri­ös durch­ge­rech­net wer­den, was das alles zusam­men kos­tet. Das sei aber nicht geschehen.

Lan­des­spre­che­rin Emmen­dörf­fer ergänzt: »Die geplan­te Hoch­rüs­tung im Wert von 100 Mil­li­ar­den Euro ist eine kli­ma­schäd­li­che und men­schen­feind­li­che Unter­neh­mung. Wir unter­stüt­zen kei­ne reak­tio­nä­re Hoch­rüs­tungs­spi­ra­le, die nur zu grö­ße­ren Krie­gen führt.« Emmen­dörf­fer, Dzi­e­nus und ihre Mit­strei­ter – in Pots­dam betei­li­gen sich sechs jun­ge Frau­en und vier jun­ge Män­ner an der Stra­ßen­ak­ti­on – kön­nen sich eine bes­se­re Ver­wen­dung für das vie­le Geld vorstellen.

Nun fra­gen sie am frü­hen Mitt­woch­abend Pas­san­ten, was die­se mit 100 Mil­li­ar­den Euro anstel­len wür­den. Vie­le alte und jun­ge Men­schen gehen auf das Ange­bot ein, ihre per­sön­li­che Idee auf einen Zet­tel zu schrei­ben, der dann an eine mit­ge­brach­te Tafel gehef­tet wird. »100 Mil­li­ar­den für …« steht auf dem Vor­druck. Die Leu­te ergän­zen: erneu­er­ba­re Ener­gien, sozia­len Woh­nungs­bau, Kin­der­be­treu­ung, Bil­dung, Tier­schutz, kos­ten­lo­sen Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr für alle und so wei­ter. Ein Spaß­vo­gel schreibt: Ster­ni – und meint damit die nicht nur bei Pun­kern belieb­te Bier­mar­ke. Eine älte­re Dame notiert schlicht: Frie­den. Das tun spä­ter auch noch ande­re. Zet­tel mit den­sel­ben Begrif­fen wer­den über­ein­an­der geklebt, weil sonst schnell kein Platz mehr wäre auf der Tafel.

Eini­ge Ange­spro­che­ne wol­len sich nicht betei­li­gen, haben kei­ne Zeit dafür oder hal­ten die Akti­on für lei­der zweck­los. Aber im Ver­lauf von zwei Stun­den äußert nicht einer, dass er dafür sei, die 100 Mil­li­ar­den Euro in die Auf­rüs­tung zu ste­cken. Das wun­dert die Grü­ne Jugend selbst. Ihr Bun­des­spre­cher Timon Dzi­e­nus hät­te damit gerech­net, von dem einen oder ande­ren böse ange­pö­belt zu wer­den. Doch nichts der­glei­chen geschieht. Nur ein Bau­ar­bei­ter meckert über das Bema­len des Kopf­stein­pflas­ters, läs­tert: »Das ist doch Umwelt­ver­schmut­zung.« Doch der Arbei­ter irrt sich. Auch wenn die Sprüh­do­sen so aus­se­hen, als ob sie Lacke ent­hal­ten – tat­säch­lich ist es bloß Krei­de, die vom nächs­ten Regen rück­stands­frei abge­wa­schen wird.

Sogar ein zufäl­lig vor­bei­kom­men­der Sol­dat äußert Ver­ständ­nis, ja sogar eine gewis­se Sym­pa­thie für die Akti­on. Er trägt Zivil­klei­dung und löf­felt ein Eis, gibt sich aber gleich zu erken­nen, als er ange­spro­chen wird, wie die 100 Mil­li­ar­den Euro bes­ser ver­wen­det wären als für die Trup­pe. »Das ist ein biss­chen komisch, das aus­ge­rech­net einen Berufs­of­fi­zier der Bun­des­wehr zu fra­gen«, schmun­zelt er. Für min­des­tens zwölf Jah­re im Sani­täts­dienst hat er sich ver­pflich­tet. »Wenn ich mir mei­ne Aus­rüs­tung anschaue, den­ke ich schon, dass die Bun­des­wehr mehr Geld braucht«, sagt der jun­ge Mann. Aber: »Es gibt auf jeden Fall Mög­lich­kei­ten, 100 Mil­li­ar­den sinn­voll anders aus­zu­ge­ben.« Sicher­heit ent­ste­he ja nicht nur durch das Mili­tär, die Bevöl­ke­rung kön­ne und müss­te auch auf ande­re Wei­se geschützt und wider­stands­fä­hig gemacht wer­den. Bei Kata­stro­phen benö­ti­ge man bei­spiels­wei­se funk­tio­nie­ren­de Kran­ken­häu­ser und die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr. Bil­dung hält der Offi­zier auch für wich­tig. »Die Fein­de der Demo­kra­tie, die mitt­ler­wei­le in unse­ren Par­la­men­ten sit­zen, wird man da lang­fris­tig nur mit Bil­dung rauskriegen.«

Es sei legi­tim, wenn die Gesell­schaft über das Son­der­ver­mö­gen dis­ku­tiert, und es sei nach­voll­zieh­bar, wenn dage­gen pro­tes­tiert wird, bestä­tigt der Berufs­sol­dat. Per­sön­lich hat er im Moment kei­ne Angst, in den Krieg zie­hen zu müs­sen. »Im Kreml sit­zen kei­ne Sui­zid­süch­ti­gen«, ver­mu­tet er. Russ­land wer­de sich nicht mit der Nato anle­gen, solan­ge die USA zu ihren euro­päi­schen Ver­bün­de­ten halten.

Wenn so vie­le Men­schen und sogar ein Berufs­sol­dat Ver­ständ­nis für das Anlie­gen der Grü­nen Jugend haben, dann kann Spre­cher Dzi­e­nus sehr zufrie­den sein. »Toll gemacht. Ich wer­de das ande­ren Orts­ver­bän­den zur Nach­ah­mung emp­feh­len«, lobt er sei­ne Pots­da­mer Mit­strei­ter. Wie vie­le der mehr als 150 Orts­ver­bän­de sich an der vom Bun­des­vor­stand ange­reg­ten Kam­pa­gne betei­li­gen, dar­über hat er kei­nen Über­blick. In Bran­den­burg ist die Akti­on in Pots­dam die ers­te. Eine wei­te­re ist in Frank­furt (Oder) geplant. Ursprüng­lich soll­te der Bun­des­tag das Son­der­ver­mö­gen am Frei­tag beschlie­ßen. Die Abstim­mung wur­de aller­dings ver­scho­ben und so kann die Kam­pa­gne fort­ge­setzt werden.

Im Län­der­rat der Mut­ter­par­tei hat­te die Grü­ne Jugend einen Antrag gegen das Son­der­ver­mö­gen gestellt. Der Län­der­rat lehn­te dies zwar ab. Aber immer­hin stimm­ten 40 Pro­zent der Dele­gier­ten für den Vor­stoß. Der 21-jäh­ri­ge Robert Fun­ke ist Rea­list. Das Son­der­ver­mö­gen wer­de kom­men, erwar­tet er. Doch viel­leicht las­se sich noch ver­hin­dern, dass die gesam­te Sum­me dem Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um zur Ver­fü­gung gestellt wird.