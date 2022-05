Da lacht der Zahn... Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Vor einer Wei­le ist mein Zahn­arzt weg­ge­zo­gen. Von sei­nem Nach­fol­ger habe ich gehört, er sei in die Schweiz gegan­gen. Da war ich erstaunt, denn bis dato hat­te ich gedacht, als Arzt kön­ne man sich im Wed­ding kei­ne gol­de­ne Nase ver­die­nen, weil die Kun­den alle bei gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen sind und, auf­grund von Armut, nur Leis­tun­gen in Anspruch neh­men kön­nen, die einen auf den Bei­nen hal­ten, aber nicht hei­len. Aber offen­sicht­lich habe ich mich getäuscht.

Der neue Zahn­arzt kommt aus Ägyp­ten und ich nen­ne ihn »Ram­ses«. Als ich das ers­te Mal bei ihm war, lief ara­bi­sche Musik. Das fand ich nicht so gut, weil ich mir vor­kam wie im Spät­kauf oder beim Döner. Ich war der Ein­zi­ge im War­te­raum und dach­te mir zwei­er­lei Din­ge: die ande­ren Kun­den sind erbost dar­über, dass der deut­sche Zahn­arzt in die Schweiz gezo­gen ist, ohne Bescheid zu sagen, oder aber die Kun­den sind aus Treue mitgezogen.

Der neue Zahn­arzt ist eigent­lich Kin­der­zahn­arzt und ich muss­te mich erst dar­an gewöh­nen, dass ich nach jeder Behand­lung ein Spiel­zeug bekam. Beim ers­ten Mal gab es eine Mund­spü­lung und da hat er mir was gege­ben mit Him­beer­ge­schmack. Aber ich habe es sto­isch ertra­gen und mit der Zeit kamen mehr Besucher.

Inzwi­schen hat sich her­aus­ge­stellt, dass mei­ne Zäh­ne nicht in dem Zustand sind, wie ich es mir ein­re­de. Ein paar Fül­lun­gen hal­ten das Gebiss zusam­men, aber zwei, drei Zäh­ne haben Sanie­rungs­be­darf und einer davon soll­te bald schon gemacht werden.

Am Anfang steht eine Sili­kon­mas­se, die mit einer Sprit­ze in den Mund­raum ver­teilt wird. Als Pati­ent denkt man über die Fra­ge nach, wie sie den Abdruck wie­der aus dem Mund her­aus­krie­gen. Was ist, wenn die Sili­kon­mas­se här­ter ist als das Gebiss? Kommt dann ein Stemm­ei­sen zum Ein­satz? Wird der Unter­kie­fer ausgehebelt?

Die Ent­fer­nung ist mit viel Zie­hen und Wackeln ver­bun­den, und viel­leicht wird von Sei­ten der Den­tal­fach­kraft erwo­gen, das Stemm­ei­sen ein­zu­set­zen. Irgend­wann löst sich die Form und man spürt, dass der Unter­kie­fer nahe dran war, nachzugeben.

Aus wel­chem Mate­ri­al soll die Kro­ne sein? Ram­ses ver­rät mir, dass sich vie­le sei­ner Kun­den Gold wün­schen. Das ist nicht mehr der Wed­ding, den ich ken­ne. Kera­mik kann ich mir auch nicht leis­ten, also neh­me ich Metall. Das gute Wed­din­ger Metall.

Aber irgend­wie sperrt sich mein Gebiss gegen die neue Kro­ne. Erst feilt und fräst Ram­ses, dann gibt er auf, ruft den Zahn­tech­ni­ker, der feilt, fräst, steckt die Kro­ne immer wie­der in mei­nen Mund, Beiß­test, passt nicht, scheiße.

Dann stellt er fest, dass irgend­was über­lappt, so eine klei­ne Ecke, die ver­hin­dert, dass der Pati­ent die Kro­ne sofort lieb hat, son­dern eher glaubt, man habe ihm einen Kie­sel in den Mund gesteckt.

Zu Hau­se ange­kom­men, betrach­te ich den Mund­raum im Spie­gel. Wenn das so wei­ter­geht, sehe ich in zehn Jah­ren aus wie der Bei­ßer aus den James-Bond-Fil­men. Ob da eine Film­rol­le drin ist? Wenn ich davon aus­ge­he, wie vie­le Bond-Fil­me in zehn Jah­ren gedreht wer­den, könn­te das sogar klappen.