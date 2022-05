Solidaritätsveranstaltung mit den Jesiden im nordirakischen Şengal Foto: dpa | Maja Hitij

Die gute Nach­richt: Die im Irak inhaf­tier­te, deut­sche Jour­na­lis­tin Mar­le­ne Förs­ter und ihr Kol­le­ge Matej Kavčič sind heu­te auf dem Weg in ihre Hei­mat­län­der. Die schlech­te: Sie wur­den nicht frei­ge­las­sen, son­dern abgeschoben.

Genau vor einem Monat wur­den die zwei Pressevertreter*innen in Shing­al, dem jesi­di­schen Haupt­sied­lungs­ge­biet, fest­ge­nom­men und in Bag­dad in Iso­la­ti­ons­haft gesteckt. Die bei­den Journalist*innen hat­ten zu dem IS-Mas­sa­ker im Jahr 2014 an den Jesid*innen recher­chiert, hat­ten den Plan ein Medi­en­zen­trum auf­zu­bau­en, um die Gräu­el­ta­ten und den dar­auf­fol­gen­den Auf­bau der jesi­di­schen Selbst­ver­wal­tungs­struk­tu­ren zu dokumentieren.

Damit scheint die ira­ki­sche Regie­rung ein Pro­blem zu haben, denn die Begrün­dung für die Inhaf­tie­rung ist dubi­os: ein abge­lau­fe­nes Visum und der Vor­wurf der Spio­na­ge. Für wen sie Shing­al laut Irak spio­niert haben sol­len, wirft vie­le Fra­gen auf. Mit der Abschie­bung scheint der Irak nun ein eige­nes Ziel zu errei­chen: Die zwei Pressevertreter*innen kön­nen nicht zurück­keh­ren und die Recher­che­ar­bei­ten im jesi­di­schen Shing­al wei­ter­füh­ren. Auch die Bun­des­re­gie­rung hat sich im Fall Förs­ter nicht mit Ruhm bekle­ckert. Erst nach enor­mem Druck der Öffent­lich­keit und 50.000 Peti­ti­ons­un­ter­schrif­ten gelang der Bot­schaft eine Kon­takt­auf­nah­me mit den Inhaf­tier­ten. Dunk­le Zei­ten für die Pressefreiheit.