Ohne die PCK Raffinerie würde es in Schwedt düster werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

»Wenn die PCK Raf­fi­ne­rie abge­schal­tet wird, dann müs­sen wir Ben­zin ratio­nie­ren. Es ist Wahn­sinn, was hier geschieht«, sagt der Bran­den­bur­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Bütt­ner (Lin­ke). Er sitzt im Auto. Sei­ne Frau hat ihn los­ge­schickt, um noch Oli­ven­öl und eini­ge ande­re Din­ge ein­zu­kau­fen. Die Fami­lie lebt in Tem­plin in der Uckermark.

Knapp 70 Kilo­me­ter öst­lich, mit dem Auto eine Stun­de Fahrt ent­fernt, steht in Schwedt die PCK Raf­fi­nie­rie. Die ver­ar­bei­tet rus­si­sches Erd­öl, das über die Pipe­line Drusch­ba (Freund­schaft) dort ankommt. PCK steht für Petrol­che­mi­sches Kom­bi­nat, die alte DDR-Bezeich­nung, die sich als Kurz­form im Namen des Betriebs bis heu­te erhal­ten hat. Mehr als 8000 Beschäf­tig­te zähl­te das Kom­bi­nat einst. 1200 sind heu­te noch übrig. Aber es hän­gen von dem Werk 2000 wei­te­re Arbeits­plät­ze in der Regi­on ab. Die­se zusam­men 3200 Stel­len sind nun bedroht durch den Plan der Euro­päi­schen Uni­on, als Reak­ti­on auf den Krieg in der Ukrai­ne den Import von rus­si­schem Öl zu verbieten.

Das wäre ein uner­setz­li­cher Ver­lust für die Ucker­mark. Mit einer Arbeits­lo­sen­quo­te von 9,4 Pro­zent – 5542 Ein­woh­ner sind betrof­fen – hat der Land­kreis in Bran­den­burg noch immer die Rote Later­ne in der Sta­tis­tik. Die kreis­freie Stadt Brandenburg/Havel steht als zweit­schlech­tes­te Regi­on mit 7,9 Pro­zent Arbeitst­s­lo­sen­quo­te schon signi­fi­kant bes­ser da. Lan­des­durch­schnitt sind 5,3 Pro­zent. Zugleich sind 9,4 Pro­zent schon ein Erfolg für die Ucker­mark, gemes­sen an den mehr als 25 Pro­zent Ende der 1990er Jah­re. »Es hat sich gebes­sert«, fin­det Lin­ke-Poli­ti­ker Bütt­ner. »Und jetzt krie­gen wir so ein Ding rein.«

Natür­lich sei der Krieg in der Ukrai­ne viel schlim­mer als das. Dort ver­lie­ren Men­schen nicht nur ihren Arbeits­platz, son­dern ihr Leben. »Aber dafür kön­nen die Men­schen in Schwedt über­haupt nichts. Ihnen muss gehol­fen wer­den«, sagt Bütt­ner. Sei­ne Par­tei hat nun Ideen vor­ge­legt, wie das gehen könn­te. So soll der Staat den Beschäf­tig­ten der Raf­fi­ne­rie ihren Lohn garan­tie­ren und den Umbau zu einem Pro­duk­ti­ons­stand­ort für alter­na­ti­ve Kraft­stof­fe mit För­der­mit­teln finan­zie­ren. »Stich­wort Grü­ner Was­ser­stoff«, so Bütt­ner. Ange­sichts der Kli­ma­kri­se wäre ein sol­cher Struk­tur­wan­del ohne­hin erfor­der­lich. Aber anders als das Lau­sit­zer Revier, das für die Still­le­gung sei­ner Tage­baue und Braun­koh­le­kraft­wer­ke min­des­tens bis 2030 oder sogar bis 2038 Zeit erhält und außer­dem mit Mil­li­ar­den­sum­men unter­stützt wird, sol­le Schwedt den Struk­tur­wan­del plötz­lich inner­halb von Mona­ten schaf­fen, ohne das irgend­et­was gere­gelt ist. »So geht das nicht«, ist Bütt­ner überzeugt.

Sei­ne Links­frak­ti­on hat dem Land­tag Vor­schlä­ge unter­brei­tet, hat ange­regt, dem rus­si­schen Staats­kon­zern Ros­neft sei­ne Antei­le an der PCK Raf­fi­ne­rie GmbH weg­zu­neh­men, das Werk unter treu­hän­de­ri­sche Ver­wal­tung zu stel­len. Doch die Koali­ti­on aus SPD, CDU und Grü­nen hat den dies­be­züg­li­chen Antrag im Land­tag abge­lehnt. Nun star­tet die Links­par­tei am Mon­tag eine Kam­pa­gne in Schwedt, um sich die Unter­stüt­zung der Bevöl­ke­rung für ihre Vor­schlä­ge zu sichern und Druck aus­zu­üben, damit es doch noch klappt. Um 11 Uhr will Bütt­ner gemein­sam mit Links­frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Wal­ter an der Lin­den­al­lee, Ecke Ber­li­ner Stra­ße ein Groß­flä­chen­pla­kat ent­hül­len und die Kam­pa­gne vor­stel­len, zu der wei­te­re Groß­flä­chen, klei­ne Pla­ka­te und Bei­la­gen in Anzei­gen­blät­tern gehö­ren. Wel­ches Motiv auf dem Pla­kat zu sehen sein wird, dar­um macht Die Lin­ke vor­her noch ein Geheimnis.

»Die Leu­te wis­sen nicht, ob sie in ein paar Mona­ten noch einen Job haben«, erklärt Andre­as Bütt­ner, war­um etwas gesche­hen müs­se. »Wir ste­hen vor einer sozia­len Kata­stro­phe.« Und wei­ter: »Die Stim­mung ist schlecht in Schwedt. Die Händ­ler haben Angst um ihren Umsatz. Das wirkt sich auf die gesam­te Ucker­mark aus.«

Die dro­hen­de Kri­se sei aber nicht auf den Land­kreis beschränkt. Denn die Raf­fi­ne­rie ver­sor­ge Ber­lin und Bran­den­burg zu 90 Pro­zent und West­po­len zu 50 Pro­zent mit Kraft­stoff. Was an den Tank­stel­len dort los wäre, wenn die bis­he­ri­gen Lie­fe­run­gen aus­fal­len, kön­ne sich jeder leicht aus­ma­len. Vor­wür­fe, sich nicht genug um das Schick­sal der Raf­fi­ne­rie zu küm­mern, macht Bütt­ner ins­be­son­de­re dem Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck (Grü­ne). »Im Wes­ten wür­de der sich um jede Klo­schüs­sel küm­mern, im Osten sagt er, es wird ein biss­chen rum­pe­lig«, schimpft der Linke-Politiker.

Habeck und auch Bran­den­burgs Wirt­schafts­mi­nis­ter Jörg Stein­bach (SPD) erzäh­len der Beleg­schaft und der Bevöl­ke­rung, 60 Pro­zent der Kapa­zi­tä­ten der Raf­fi­ne­rie könn­ten mit Öl aus­ge­las­tet wer­den, das Tan­ker zu den Ost­see­hä­fen Ros­tock und Gdańsk brin­gen. Doch dahin­ter ste­hen eine Rei­he von Fra­ge­zei­chen. Klar ist, dass die Raf­fi­ne­rie in der DDR für sibi­ri­sches Erd­öl aus­ge­legt wur­de. Roh­öl ande­rer Her­kunft und Qua­li­tät, bei­spiels­wei­se aus dem ara­bi­schen Raum, lie­ße sich dort nicht ein­fach so ver­ar­bei­ten. Ent­we­der müss­ten die Anla­gen umge­rüs­tet wer­den oder das Öl müss­te so gemischt wer­den, dass es in sei­ner Qua­li­tät dem sibi­ri­schen Erd­öl gleich­kommt. Bei­des wäre kom­pli­ziert und teuer.