Der Weg zur Schule muss sicher sein. Foto: dpa/Carsten Koall

Kiez­blocks, die Kreu­zun­gen für Autos so ver­sper­ren, dass sie ledig­lich in eine Rich­tung abbie­gen kön­nen, sol­len den Ver­kehr beru­hi­gen. Mich regen sie im Moment ein biss­chen auf, weil ich mir unsi­cher bin, ob die­se dia­go­na­len Sper­ren auf Kreu­zun­gen in mei­nem Vier­tel, dem Arnim­kiez in Ber­lin-Prenz­lau­er Berg, wirk­lich not­wen­dig sind oder ob sie an ande­rer Stel­le nicht weit­aus sinn­vol­ler wären. In Vor­be­rei­tung auf Kiez­blocks hat es jetzt im Arnim­kiez eine Ver­kehrs­zäh­lung gege­ben. Ich bin auf die Ergeb­nis­se der Aus­wer­tung gespannt, weil mir scheint, dass sich vie­le Ber­li­ner glück­lich schät­zen wür­den, in einer so ruhi­gen Gegend mit so wenig Ver­kehr zu leben.

Ich weiß aber auch, war­um der Wunsch nach den Kiez­blocks aus­ge­rech­net hier kommt. Denn nach­mit­tags im Berufs­ver­kehr wan­delt sich das Bild der beschau­li­chen Stra­ßen für etwa eine Stun­de schlag­ar­tig. Wenn sie auf der Born­hol­mer und der Schi­vel­bei­ner Stra­ße nur noch sto­ckend vor­an­kom­men, wei­chen Auto­fah­rer auf die Paul-Robe­son-Stra­ße aus und brau­sen dort über das Kopf­stein­pflas­ter, unge­ach­tet des Lärms, den sie dabei ver­ur­sa­chen, unge­ach­tet der Vor­fahrts­re­geln im Arnim­kiez und vor allem auch unge­ach­tet der Kin­der, die aus dem Hort der Born­hol­mer Grund­schu­le nach Hau­se gehen.

Dem muss unbe­dingt ein Rie­gel vor­ge­scho­ben wer­den – so wie auf der Ibsen­stra­ße, die direkt an der Grund­schu­le vor­bei­führt und die frü­her im mor­gend­li­chen Berufs­ver­kehr von rück­sichts­lo­sen Rasern eben­falls als Aus­weich­stre­cke genutzt wur­de. Durch eine Absper­rung zur Sack­gas­se gemacht, kön­nen die Kin­der auf dem Weg zum Unter­richt heu­te ziem­lich gefahr­los die Ibsen­stra­ße überqueren.

Den Bran­den­bur­gern bleibt oft kei­ne ande­re Wahl. Sie müs­sen ihr Auto neh­men. Dass etwa die Bahn­ver­bin­dung zwi­schen Joa­chims­thal und Tem­plin im Dezem­ber wie­der gekappt wer­den soll, ist eine aus der Zeit gefal­le­ne Ent­schei­dung. Bei vie­len Ber­li­nern fra­ge ich mich aber, war­um sie mit dem Auto in der Stadt her­um­fah­ren, obwohl sie mit der Bahn oder mit dem Rad schnel­ler und ent­spann­ter am Ziel wären.