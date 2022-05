Benjamin Lapp arbeitet nach wie vor als Schreiner

Wenn Ben­ja­min Lapp über sein Ver­hält­nis zu Wör­tern und Spra­che nach­denkt, schließt er die Augen. Sehr lan­ge, als wür­de er sich, was er sagen will, als Bild ins Dun­kel pro­ji­zie­ren, bevor sei­ne Gedan­ken ihren Weg hin­aus­fin­den. Er spricht lei­se, aber nicht unsi­cher. Viel­mehr merkt man den Sät­zen an, dass er über sie nach­ge­dacht hat. Dabei müss­ten Wör­ter eigent­lich Lapps größ­te Fein­de sein. Aber statt sich weg­zu­du­cken, stellt er sich ihnen ent­ge­gen. Lapp ist Leg­asthe­ni­ker und Lyri­ker. Er hat den Hoch­schul­ab­schluss geschafft. In der Pan­de­mie ver­öf­fent­lich­te er einen Gedicht­band. Er wird zu Poe­try Slams ein­ge­la­den, zum Bei­spiel nach Wien. Eins sei­ner Gedich­te hat es in die »Frank­fur­ter Biblio­thek – Jahr­buch für das neue Gedicht 2020« geschafft, her­aus­ge­ge­ben von der ange­se­he­nen Brentano-Gesellschaft.

Lapp und sei­ne Lie­be zur Spra­che, eigent­lich müss­te das eine sehr kom­pli­zier­te Bezie­hung sein. In der Schu­le hat­te ihm eine Leh­re­rin mal gesagt, dass sie den Ein­druck habe, Deutsch sei nicht sei­ne Mut­ter­spra­che. Auf­sät­ze und Dik­ta­te bekam er kor­ri­giert zurück, und wäh­rend die Blät­ter sei­ner Tischnachbar*innen meist mit ein paar roten Anmer­kun­gen ver­se­hen waren, war bei Lapps Text vor lau­ter Leh­rer­rot kaum noch was von sei­nem blau­en Fül­ler zu sehen. »Die Leg­asthe­nie hat ja nicht gereicht, wenn du dann auch noch sehr intro­ver­tiert ist, dann hast du es dop­pelt schwer.«

Wenn Lapp, der in den spä­ten 1980er und frü­hen 90er Jah­ren in Hes­sen zur Schu­le ging, heu­te über sei­nen Bil­dungs­auf­stieg spricht, dann ist dabei viel Beschwich­ti­gen­des. Er habe auch Lehrer*innen gehabt, die ihn danach bewer­te­ten, was er aus­sa­gen woll­te, nicht, wie er es auf­schrieb. Er habe sich nun mal mehr anstren­gen müs­sen als ande­re und sei schon froh gewe­sen, wenn unter einer Klas­sen­ar­beit statt einer fünf mal eine vier stand. Im gesam­ten Schul­sys­tem wur­de ihm nie eine Lese-Recht­schreib-Schwä­che (LRS) attes­tiert. Einen Nach­teils­aus­gleich, wie es ihn heu­te für Legastheniker*innen gibt, bekam er nicht. Dabei bekom­men Schüler*innen mehr Zeit für eine Klas­sen­ar­beit, ihnen wer­den die Fra­gen vor­ge­le­sen oder sie dür­fen die Auf­ga­ben am Com­pu­ter mit Hil­fe einer Rechts­schreib­kor­rek­tur schrei­ben. In man­chen Bun­des­län­dern gibt es Noten­schutz, bei dem die Recht­schrei­bung nicht bewer­tet wird. »Da mei­ne Eltern von den Leh­rern gefor­dert hat­ten, mich wie jeden ande­ren zu behan­deln, taten die das auch«, sagt Lapp.

Bei vie­len Kin­dern wird eine LRS in der zwei­ten Klas­se erkannt, wenn die ers­ten nicht geüb­ten Dik­ta­te geschrie­ben wer­den. »Bei eini­gen, die gut aus­wen­dig ler­nen kön­nen, fällt eine Leg­asthe­nie noch viel spä­ter auf«, sagt Annet­te Höing­haus vom Bun­des­ver­band für Leg­asthe­nie und Dys­kal­ku­lie. Dass jemand wie Ben­ja­min Lapp von der Grund­schu­le bis zum Hoch­schul­ab­schluss nie mit einer LRS dia­gnos­ti­ziert wird, sei aber auch heu­te nichts Unge­wöhn­li­ches, sagt sie. Je nach­dem wie die Klas­se zusam­men­ge­setzt sei, gin­gen die Lehrer*innen oft­mals davon aus, dass es sich um Lern­schwie­rig­kei­ten han­de­le. »Kin­der mit LRS fal­len nicht auf, wenn das Leis­tungs­ni­veau der Klas­se ins­ge­samt nied­rig ist, wenn zum Bei­spiel vie­le Kin­der die deut­sche Spra­che noch ler­nen müs­sen oder aus Haus­hal­ten kom­men, in denen nicht viel vor­ge­le­sen oder gene­rell gele­sen wird«, so Höing­haus. Dabei sei eine Leg­asthe­nie kei­nes­falls gleich­zu­set­zen mit einer Intel­li­genz­min­de­rung. »Men­schen mit LRS haben die glei­che Nor­mal­ver­tei­lung in der Bega­bungs­struk­tur wie ande­re Men­schen auch«, sagt sie.

Leg­asthe­nie hat auch gene­ti­sche Ursa­chen. Bestimm­te Syn­ap­sen im Sprach­zen­trum des Gehirns sind dabei nicht aus­rei­chend ver­netzt. Eine LRS gibt es daher in unter­schied­li­chen Aus­prä­gun­gen und Schwe­re­gra­den. Man­chen Men­schen fällt nur das Lesen schwer, ande­ren nur die Recht­schrei­bung, wie­der ande­ren bei­des. Allen gemein ist jedoch, dass der Teil des Gehirns, wo Wor­te als Lau­te und Buch­sta­ben abge­spei­chert wer­den, beein­träch­tigt ist. Das Gehirn bekommt es nur schwer hin, Lau­te mit kon­kre­ten Buch­sta­ben in Ver­bin­dung zu brin­gen und anders­her­um. Laut Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on sind fünf bis zehn Pro­zent aller Men­schen Legastheniker*innen. Die Wahr­schein­lich­keit, dass eine LRS ver­erbt wird, liegt bei über 50 Pro­zent. »Am deut­lichs­ten fällt eine LRS auf, wenn in einem Dik­tat das glei­che Wort immer wie­der anders falsch geschrie­ben wird«, sagt Höing­haus. Ben­ja­min Lapp sagt, er neh­me einen Text als enor­men Brei aus Buch­sta­ben wahr. »Mir wur­de beim Lesen immer gesagt, ich soll auf die Beto­nung der Wör­ter ach­ten, dabei war das viel grö­ße­re Pro­blem, über­haupt die Buch­sta­ben zu erken­nen.« Ihm sei klar, dass ein »g« anders klingt als ein »k«, aber wenn er einen Text vor sich sieht, erkennt er kei­nen Unter­schied zwi­schen den Buch­sta­ben. Wör­ter habe er anfangs wie eine Mat­he­for­mel aus­wen­dig gelernt. Teil­wei­se saß er bis spät in die Nacht hin­ein, um Haus­auf­ga­ben fer­tig zu schrei­ben und Tex­te zu lesen, wofür ande­re nur einen Bruch­teil der Zeit brauchten.

Der Bri­te Dani­el Britton, selbst Leg­asthe­ni­ker, ent­wi­ckel­te vor Jah­ren die Schrift­art »Dys­le­xia«, um Nichtlegastheniker*innen deut­lich zu machen, wie Men­schen mit LRS einen Text wahr­neh­men. Dabei nahm er die Schrift­art Hel­ve­ti­ca und ent­fern­te bei jedem Buch­sta­ben 40 Pro­zent der Lini­en. Ein Text ist nun für Nichtlegastheniker*innen immer noch les­bar, aber es ist sehr anstren­gend, die Buch­sta­ben zu ent­schlüs­seln. Bis man den Text kom­plett erfasst hat, ver­geht eine gefühl­te, frus­trie­ren­de Ewigkeit.

Höing­haus sagt, wis­sen­schaft­li­che Stu­di­en bele­gen, dass über 40 Pro­zent aller Kin­der mit LRS psy­cho­so­ma­ti­sche Fol­ge­sym­pto­me auf­wei­sen. Das heißt, wer in der Schu­le wegen sei­ner Schwie­rig­kei­ten beim Lesen und Schrei­ben auf­fällt, ent­wi­ckelt nicht sel­ten Schul­angst, hat mit Bauch­schmer­zen, Ess­stö­run­gen oder Depres­sio­nen zu tun. In sel­te­nen Fäl­len kam es sogar zum Suizid.

Der Umgang mit Leg­asthe­nie ist kein Bestand­teil der Lehrer*innenausbildung. Fast über­all fehlt es an Grundschullehrer*innen, wes­halb abseits des Regel­un­ter­richts kei­ne Zeit für Ein­zel­fäl­le ist. Hin­zu kommt, dass eine För­de­rung der Kin­der nur dann vom Jugend­amt über­nom­men wird, wenn bereits eine see­li­sche Beein­träch­ti­gung auf­ge­tre­ten ist oder droht. »Es ist doch fatal, dass erst Hil­fen grei­fen, wenn ein Kind schon see­li­schen Scha­den genom­men hat und es ansons­ten vom Geld der Eltern abhängt«, sagt Höinghaus.

Hät­ten Ben­ja­min Lapps Eltern auf sei­ne Erzieher*innen gehört, er wäre nach dem Kin­der­gar­ten auf die Son­der­schu­le gegan­gen. Die Pädagog*innen waren der Mei­nung, er sei mit der deut­schen Spra­che schlicht über­for­dert. Aber sei­ne Eltern geben nichts auf die Mei­nung ande­rer und schi­cken ihren Sohn trotz­dem auf die Grund­schu­le. Spä­ter wech­selt er auf die Haupt­schu­le. Hier fühlt er sich in einem Schul­kon­text das ers­te Mal wohl. Der Druck ist auf ein­mal weg. »Man erwar­te­te von uns eh nichts und trau­te uns auch nicht viel zu. Wir konn­ten nur gewin­nen«, sagt Lapp. Auf ein­mal gehört er zu den bes­se­ren in der Klas­se. Bereits in der Grund­schu­le hat­te Lapp das Ler­nen gelernt, brauch­te viel län­ger, um Tex­te zu ver­ste­hen, pauk­te Wör­ter wie Voka­beln, saß bis abends mit dem Wör­ter­buch in sei­nem Zim­mer, um Tex­te, die er im Kopf schon fer­tig hat­te, zu Papier zu brin­gen und nun kom­men ande­re auf ihn zu und wol­len die Haus­auf­ga­ben abschrei­ben. »Das lie­ßen sie dann aber schnell wie­der sein, weil sie mei­ne Tex­te nicht ent­zif­fern konnten.«

Nach der Haupt­schu­le beginnt Lapp eine Leh­re als Schrei­ner. Einen Zoll­stock able­sen kann er, das Ein­mal­eins ist kein Pro­blem für ihn. Er ist flei­ßig und zuver­läs­sig. Als die Auf­trags­la­ge immer schlech­ter wird, will er als Über­gangs­lö­sung die Mitt­le­re Rei­fe nach­ho­len und ist Zweit­bes­ter sei­nes Jahr­gangs. Danach arbei­tet er kurz­zei­tig bei der Müll­ab­fuhr. Aber auf ein­mal träumt er groß: »Ich woll­te Abitur machen.« Die Anmel­de­frist zögert er trotz­dem bis zum letz­ten Tag hin­aus. Sein Respekt vor die­sem Schritt ist rie­sig. »Ich wäre der ers­te in der Fami­lie gewe­sen, der immer­hin mit dem Abitur ange­fan­gen hat«, sagt Lapp und muss lachen. Er besteht und in die­ser Zeit ver­liebt er sich in süd­ame­ri­ka­ni­sche Lite­ra­tur. Er liest Neru­da und Gio­con­da Bel­li. »Der Klang die­ser Spra­che war für mich magisch«, sagt Lapp und fängt an, auch auf Deutsch immer selbst­be­wuss­ter mit ihr umzu­ge­hen. In sei­nen Tex­ten benutzt er Fremd­wör­ter und sol­che, die er frü­her aus Angst, einen Feh­ler zu machen, ver­mie­den hat. Er fängt an, Gedich­te zu schrei­ben. Ben­ja­min Lapp, der Leg­asthe­ni­ker, liebt es, Gedich­te zu schrei­ben. »Ich habe immer einen Schreib­block dabei, um mir Noti­zen zu machen. Abends neh­me ich mir mein Wör­ter­buch und schrei­be die Tex­te ab, wenn ich denn mei­ne eige­nen Wort­krea­tio­nen ent­zif­fern kann.«

Sei­ne Leg­asthe­nie hat sich nie ver­bes­sert, dabei schick­ten ihn sei­ne Eltern anfangs noch zu Therapeut*innen und Nach­hil­fe. Er hat gute und schlech­te Tage, sagt Lapp. Tage, an denen er sich mal bes­ser und mal schlech­ter kon­zen­trie­ren kann. Inzwi­schen hat er sogar ein Stu­di­um abge­schlos­sen und ist Poli­tik­wis­sen­schaft­ler mit Schwer­punkt Lateinamerika.

Höing­haus erwähnt eine Umfra­ge ihres Ver­ban­des, in der Legastheniker*innen ange­ben soll­ten, ob sie den Abschluss geschafft haben, den sie sich gewünscht hät­ten. Über die Hälf­te hat das nicht geschafft. Ben­ja­min Lapp ist also eine Aus­nah­me. Und auch sonst gibt es nur weni­ge Vor­bil­der, denn immer noch wür­den sich zu weni­ge öffent­lich trau­en, zu sagen, dass sie eine Lese-Rechts­schreib­schwä­che haben, sagt Höing­haus. Das Stig­ma, als faul oder dumm zu gel­ten, ist groß. Unter den Pro­mis ist Bodo Rame­low der ein­zi­ge in Deutsch­land, der sich zu sei­ner Leg­asthe­nie bekennt. Er bekam erst mit 19 Jah­ren die Dia­gno­se LRS. Die Höchst­stra­fe für Rame­low sei­en stun­den­lan­ge Regie­rungs­er­klä­run­gen, sag­te er mal in einem Inter­view. Hier wählt er nicht sei­ne eige­nen Wor­te, son­dern trägt einen zwi­schen allen Minis­te­ri­en abge­stimm­ten Bericht vor. Hört man sich die­se Reden an, ist sei­ne LRS qua­si unsicht­bar. Eine über Jahr­zehn­te trai­nier­te Bega­bung im Aus­wen­dig­ler­nen hel­fe ihm, sagt Ramelow.

Die­sen Ehr­geiz, sich nichts anmer­ken zu las­sen, es genau­so weit oder wei­ter zu schaf­fen wie ande­re, die nicht auf einem der hin­ters­ten Start­plät­ze in der Schu­le los­lau­fen muss­ten, den kennt Ben­ja­min Lapp auch. Sein Lieb­lings­wort ist Zwei­sam­keit. Und, sagt er, er kön­ne es sogar auf Anhieb rich­tig schreiben.