Teilweise seit dem Mauerbau 1961 ist die Potsdamer Stammbahn außer Betrieb. Die Natur hatte freie Bahn. Foto: dpa/Sören Stache

»Es ist eine beson­de­re Ehre für mich als gebür­ti­ge Baye­rin, die ers­te preu­ßi­sche Bahn­li­nie wie­der zu akti­vie­ren«, sagt Bet­ti­na Jarasch. Gemein­sam mit Bran­den­burgs Infra­struk­tur­mi­nis­ter Gui­do Beer­mann (CDU) tritt die Grü­nen-Poli­ti­ke­rin und Ber­li­ner Mobi­li­täts­se­na­to­rin im Deut­schen Tech­nik­mu­se­um in Kreuz­berg am Mon­tag vor die Presse.

Bei­de sind bes­tens gelaunt, denn nach jah­re­lan­gem Still­stand kön­nen sie die Wei­ter­füh­rung von zwei wich­ti­gen Pro­jek­ten des Infra­struk­tur-Aus­bau­pro­gramms i2030 ver­kün­den. Einer­seits die Wie­der­in­be­trieb­nah­me der als ers­te Stre­cke des Lan­des 1838 eröff­ne­ten Pots­da­mer Stamm­bahn als Regio­nal­bahn. Sie führt vom Pots­da­mer Platz über Zehlen­dorf in nahe­zu gera­der Linie nach Pots­dam-Grieb­nitz­see. Ande­rer­seits ist nun auch klar, wie die Zukunft des Pri­gnitz-Expres­ses aus­se­hen soll. Denn ent­ge­gen der vie­le Jah­re geprüf­ten Füh­rung ent­lang der Krem­me­ner Bahn, auf der zwi­schen Hen­nigs­dorf und Ber­lin heu­te nur die S25 fährt, sol­len die Regio­nal­zü­ge wei­ter­hin ab Hen­nigs­dorf über den Ber­li­ner Außen­ring nach Fal­ken­see und von dort wei­ter nach Ber­lin geführt werden.

»Seit vie­len, vie­len Jah­ren gibt es bestimm­te Ent­schei­dun­gen, die nicht getrof­fen wur­den«, sagt Jarasch. Sie wur­den vor allem von ihrer Amts­vor­gän­ge­rin Regi­ne Gün­ther (Grü­ne) nicht getrof­fen, weil sie es nicht geschafft hat­te, die Ber­lin-Bran­den­bur­gi­schen Ver­ha­kun­gen zu lösen. Die Haupt­stadt woll­te wegen gerin­ge­rer erwar­te­ter Kos­ten von geschätzt 550 Mil­lio­nen Euro einen Wie­der­auf­bau der Stamm­bahn als S-Bahn, Bran­den­burg die wohl dop­pelt so teu­re Lösung als Regio­nal­stre­cke und somit als Teil des bun­des­wei­ten Eisenbahnnetzes.

»Super. Dar­auf haben wir seit Jahr­zehn­ten hin­ge­ar­bei­tet«, sagt Micha­el Wedel, Bran­den­bur­ger Lan­des­vor­sit­zen­der des Deut­schen Bahn­kun­den­ver­bands, zu »nd«. Auch Jens Wie­se­ke vom Ber­li­ner Fahr­gast­ver­band IGEB freut sich, dass die »über­fäl­li­ge« Ent­schei­dung end­lich gefal­len ist.

»Es geht dar­um, eine zusätz­li­che Stre­cke zwi­schen Ber­lin und Pots­dam zu bekom­men, die wir ganz klar in den Deutsch­land­takt ein­bin­den wol­len«, sagt der Bran­den­bur­ger Minis­ter Beer­mann. Mit dem Deutsch­land­takt wird erst­mals ein bun­des­wei­tes dich­tes Netz an Fern­ver­kehrs­zü­gen geplant, bei dem durch geziel­te Aus­bau­ten die Fahr­zei­ten zwi­schen Städ­ten so opti­miert wer­den, dass Umstei­ge­kno­ten zur hal­ben oder vol­len Stun­de geschaf­fen wer­den kön­nen. Unter dem Namen Bahn 2000 wird in der Schweiz seit 1987 erfolg­reich die­ses Kon­zept unter dem Mot­to »nicht so schnell wie mög­lich, son­dern so schnell wie nötig«, umgesetzt.

»Wir schaf­fen hier etwas, was auch der Deut­schen Bahn sehr, sehr wich­tig ist, weil wir einen resi­li­en­ten Bahn­kno­ten Ber­lin bekom­men«, so Jarasch. Ange­sichts der bereits über­las­te­ten Haupt­stre­cken wie dem Nord-Süd-Eisen­bahn­tun­nel »wer­den wir auch die Digi­ta­li­sie­rung brau­chen«, sagt die Sena­to­rin. Sie meint die Umstel­lung auf das zeit­ge­mä­ße Signal­sys­tem ETCS.

Für die Stamm­bahn habe man den Län­dern »eine gro­ße Lösung emp­foh­len«, sagt Tho­mas Dill, Bereichs­lei­ter im Ver­kehrs­ver­bund Ber­lin-Bran­den­burg. Also einen zwei­glei­si­gen Wie­der­auf­bau und vier Züge pro Stun­de und Rich­tung. Jeder zwei­te soll über eine Ver­bin­dungs­kur­ve in Ber­lin-Schö­ne­berg auf die Ring­bahn Rich­tung Ost­kreuz gelei­tet wer­den. Dafür müs­sen die bis­her nur von Güter­zü­gen genutz­ten Glei­se elek­tri­fi­ziert und aus­ge­baut werden.

Im Nor­den waren Kos­ten­grün­de für die Absa­ge eines Wie­der­auf­baus von Regio­nal­glei­sen für den Pri­gnitz-Express von Hen­nigs­dorf bis kurz vor Gesund­brun­nen aus­schlag­ge­bend. »Wir waren irgend­wann bei geschätz­ten Kos­ten von über einer Mil­li­ar­de Euro«, sagt Bet­ti­na Jarasch. Ein teu­rer Knack­punkt war bei­spiels­wei­se der Bahn­über­gang an der Gor­ki­stra­ße in Ber­lin-Tegel, der durch einen Tun­nel hät­te ersetzt wer­den müs­sen. Min­des­tens 150 Mil­lio­nen Euro wären allein dafür fäl­lig gewor­den. Laut Bran­den­burgs Minis­ter Gui­do Beer­mann wäre der für Zuschüs­se nöti­ge Wert über 1,0 bei der Kos­ten-Nut­zen-Unter­su­chung kaum erreich­bar gewesen.

Nun soll die S-Bahn nach einem Aus­bau alle zehn Minu­ten bis Hen­nigs­dorf fah­ren und in einer zwei­ten Bau­stu­fe im 20-Minu­ten-Takt bis Vel­ten ver­län­gert wer­den. Die par­al­le­len Regio­nal­zü­ge des RE6 sol­len ab 2026 zwei­mal pro Stun­de von Ber­lin bis Neu­rup­pin fah­ren. Alle Wie­der­in­be­trieb­nah­men sind nicht vor Mit­te der 2030er Jah­re zu erwarten.

»Es ist wich­tig, dass Ber­lin vom Bund als ein Kno­ten betrach­tet wird«, sagt Gui­do Beer­mann. Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­ter Vol­ker Wis­sing (FDP) müs­se sei­ner Ver­ant­wor­tung gerecht wer­den. »Wir erwar­ten, dass hier der Bund als Inves­tor ein­springt«, erklärt Bet­ti­na Jarasch. Das wer­den die Betei­lig­ten bei einem Bahn­gip­fel für die Regi­on am 3. Juni besprechen.