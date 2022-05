Verwandte von politischen Gefangenen der Mapuche vor dem Gefängnis in Temuco, ein Tag nachdem das chilenische Militär nach Araucanía zurückgekehrt ist. Foto: AFP/Mario Quilodrán

»Ich dach­te mit der neu­en Regie­rung wür­de es mehr Dia­log geben«, sagt die Mapu­che-Akti­vis­tin Kathe­ri­na Pal­ma Mil­lanao, »statt­des­sen hat der Staat uns ein wei­te­res Mal ver­ra­ten.« Der Grund der Ent­täu­schung von Pal­ma Mil­lanao ist die erneu­te Aus­ru­fung des Aus­nah­me­zu­stands in der Araucanía, dem Haupt­sied­lungs­ge­biet der Mapu­che. Seit dem 17. Mai hat das Mili­tär erneut for­mal den Ober­be­fehl über den gesam­ten Staats­ap­pa­rat in den betrof­fe­nen Gebie­ten über­nom­men. Gewis­se Grund­rech­te wie die Ver­samm­lungs­frei­heit sind außer Kraft gesetzt.

Die Innen­mi­nis­te­rin der links­re­for­mis­ti­schen Regie­rung unter Gabri­el Boric, Izkia Siches, begrün­de­te die Ent­sen­dung des Mili­tärs mit dem Ziel Auf­recht­erhal­tung der Ord­nung und Sicher­heit der Bürger*innen. Seit Wochen kam es in der Araucanía zu Dieb­stäh­len und Anschlä­gen auf Forst­un­ter­neh­men. Zum Teil durch mili­tan­te Mapu­che, die die Unter­neh­men des Land­raubs bezichtigen.

Der Ein­satz des Mili­tärs kam jedoch für vie­le über­ra­schend. So war es eine der ers­ten Amts­hand­lun­gen des links­re­for­mis­ti­schen Prä­si­den­ten Gabri­el Boric im März 2022, den unter dem bis dahin regie­ren­den rech­ten Prä­si­den­ten Sebas­tián Piñe­ra ein­ge­führ­ten Aus­nah­me­zu­stand auf­zu­he­ben. Siches sel­ber kri­ti­sier­te damals die Mili­ta­ri­sie­rung des Gebie­tes scharf. »Die Maß­nah­me hat kei­ne Resul­ta­te gebracht«, sag­te sie Anfang März gegen­über der loka­len Presse.

Für die Wie­der­ein­füh­rung des Aus­nah­me­zu­stands pro­tes­tier­ten in den vor­he­ri­gen Wochen Lastwagenunternehmer*innen, die sich als Opfer von Kri­mi­na­li­tät und Ter­ro­ris­mus sehen. Laut Vicen­te Pai­nel, Regio­nal­se­kre­tär des Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um, sei das Ent­sen­den aller­dings kein Ein­kni­cken gegen­über dem Gre­mi­um, das zum Teil mit ultra­rech­ten Orga­ni­sa­tio­nen liiert ist, son­dern viel­mehr ein Ver­such die Fah­rer zu kon­trol­lie­ren. »Der Streik der Last­wa­gen­fah­rer hat zu ernst­haf­ten Ver­sor­gungs­schwie­rig­kei­ten geführt«, sag­te er gegen­über nd-Aktuell.

Das Mili­tär sei in die­sem Fall zustän­dig, die Stra­ßen zu räu­men und die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung zu garan­tie­ren, soll­ten die Last­wa­gen­fah­rer einen wei­te­ren Streik unter­neh­men, so Pai­nel. Zum Teil sei­en die Lebens­mit­tel­prei­se auf­grund blo­ckier­ter Stra­ßen um mehr als das Dop­pel­te angestiegen.

Vie­le sehen im Aus­nah­me­zu­stand aller­dings eine Reak­ti­on auf mili­tan­te Aktio­nen der Mapu­che. Eigent­lich woll­te die neue Regie­rung auf Dia­log mit den Mapu­che set­zen, auch den mili­tan­ten Grup­pen. Die­se ver­wei­ger­ten aller­dings jeg­li­che Gesprä­che. Für den Mapu­che-His­to­ri­ker Clau­dio Lin­co­pin eine ver­ständ­li­che Reak­ti­on. Gegen­über loka­len Medi­en sprach er von einem his­to­ri­schen Ver­trau­ens­ver­lust der Mapu­che gegen­über dem Staat, der nicht so schnell wett­ge­macht wer­den kön­ne. Mitt­ler­wei­le sei die Gewalt zum All­tag in der Regi­on gewor­den. Für Lin­co­pin ein Pro­blem, da »es gewis­se Akteu­re gibt, die dar­aus Pro­fit schla­gen und sie aus die­sem Grund wei­ter fördern.«

Seit Jahr­zehn­ten reagie­ren Regie­run­gen ver­schie­de­ner Cou­leur mit der Mili­ta­ri­sie­rung der Regi­on auf die Land­be­set­zun­gen und mili­tan­te Aktio­nen. Über Jah­re vor allem durch die mili­tä­ri­sche Auf­rüs­tung der Poli­zei. Der Höhe­punkt wur­de jedoch unter der Regie­rung Piñe­ra erreicht, die über zwei Jah­re das Mili­tär vor Ort sand­te. Dabei kam es auch zu zivi­len Todes­op­fern. Erst im Novem­ber erschoss die Mari­ne im damals gel­ten­den Aus­nah­me­zu­stand einen unbe­tei­lig­ten Mapu­che, nach­dem das Mili­tär das Feu­er auf eine Demons­tra­ti­on eröff­net hat­te. Angeb­lich wur­den die Sol­da­ten aus dem Hin­ter­grund ange­grif­fen. Der Fall wur­de bis­lang nicht auf­ge­klärt. Der für den Ein­satz ver­ant­wort­li­che Admi­ral, Jor­ge Par­ga, soll­te zuerst auch die­ses Mal in der glei­chen Pro­vinz das Ober­kom­man­do über­neh­men. Nach Kri­tik durch Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen ersetz­te die Regie­rung den Admi­ral durch einen bis­her unbe­kann­ten Marineangehörigen.

Selbst inner­halb der Regie­rungs­ko­ali­ti­on war die Ent­sen­dung des Mili­tärs nicht unum­strit­ten. Der Prä­si­dent Gabri­el Boric gab der­weil zu, dass der Ein­satz des Mili­tärs die eigent­li­chen Pro­ble­me nicht löst. Des­halb kün­dig­te die Regie­rung an, zusätz­li­che Gel­der in die Araucanía, die ärms­te Regi­on des Lan­des, zu ent­sen­den und unter ande­rem die Land­rück­ga­be an Indi­ge­ne zu beschleunigen.