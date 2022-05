Weltweit nahm die Zahl der Hinrichtungen 2021 zu. Foto: REUTERS/Morteza Nikoubazl

War­um ist die Todes­stra­fe in den Rechts­ord­nun­gen vie­ler Staa­ten verankert?

Zum einen besteht eine Tra­di­ti­on. Die USA bei­spiels­wei­se haben ja schon immer die Todes­stra­fe gehabt und rücken nicht von ihren Posi­tio­nen ab. Das ist die­se gefes­tig­te Mei­nung: Man hat das halt immer schon so gemacht. Die USA haben all­ge­mein ein sehr tra­di­tio­na­lis­ti­sches Rechts­ver­ständ­nis und eine sehr tra­di­tio­na­lis­ti­sche Aus­le­gung der Ver­fas­sung: Die Ver­fas­sung wur­de 1787 geschrie­ben, damals gab es die Todes­stra­fe und des­halb hal­ten wir dar­an fest.

Ähn­lich wie beim The­ma Abtreibung?

Ja, genau oder Waf­fen­recht. Die USA sind ein west­li­ches Land, das immer noch die Todes­stra­fe anwen­det, voll­zieht und Todes­ur­tei­le aus­spricht. Zum Teil ste­hen auch reli­giö­se Ein­flüs­se hin­ter der Todes­stra­fe. Was du jeman­dem antust, musst du auch selbst ver­bü­ßen, gemäß dem alt­tes­ta­men­ta­ri­schen Spruch »Auge um Auge, Zahn um Zahn«: Wenn du jeman­den umbringst, wirst du sel­ber umge­bracht, voll­zo­gen vom Staat. Manch­mal wer­den auch ganz ver­rück­te Argu­men­te ange­führt: Gefan­ge­ne kos­ten den Staat unheim­lich viel Geld, die Todes­stra­fe nicht. Jeman­den 40 Jah­re wäh­rend einer lebens­lan­gen Frei­heits­stra­fe durch­zu­füt­tern, belas­tet den Staats­haus­halt, eine Gift­sprit­ze nicht. Und dann wird die Todes­stra­fe in Staa­ten mit ohne­hin recht grau­sa­men Straf­rechts­sys­te­men ange­wen­det. Für vie­le Staa­ten auf der Lis­te kön­nen wir gar kei­ne Zah­len nen­nen. Der Jah­res­be­richt ist kei­ne wis­sen­schaft­li­che, empi­ri­sche Arbeit, son­dern der Ver­such, die Zah­len zu erfas­sen, die man erfas­sen kann. Und in vie­len Län­dern ist die Todes­stra­fe auch ein Instru­ment der Unterdrückung.

Wie groß ist denn die Zustim­mung der Bevöl­ke­rung zur Todesstrafe?

Da spie­len Emo­tio­nen immer eine gro­ße Rol­le. Wenn bei­spiels­wei­se ein Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ger getö­tet wird, kann die For­de­rung nach der Todes­stra­fe hoch kom­men. Der Staat soll­te in sei­nem Rechts­han­deln jedoch kei­ne emo­tio­na­le Regung ken­nen, Rich­ter, Staats­an­wäl­te und Poli­zis­ten müs­sen neu­tral mit so einer Situa­ti­on umge­hen. Aber die Todes­stra­fe ist kein neu­tra­ler Umgang, dahin­ter steht der Rache­ge­dan­ke, und die meis­ten zivi­li­sier­ten Natio­nen haben sie abge­schafft. Das ist eines der grund­recht­staat­li­chen Gebo­te. Ob die USA ein zivi­li­sier­ter Staat sind, die­se Inter­pre­ta­ti­on über­las­se ich Ihnen.

War­um haben in eini­gen Län­dern die Hin­rich­tungs­zah­len im Gegen­satz zu 2020 der­art zuge­nom­men, zum Bei­spiel im Iran oder in Saudi-Arabien?

Die im Bericht ange­deu­te­ten Grün­de, war­um sich die Zah­len ver­än­dert haben, sind nur Mut­ma­ßun­gen. All­ge­mein lässt sich sagen, dass es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren coro­nabe­dingt Aus­set­zun­gen gab für die Hin­rich­tungs­voll­stre­ckung; die wur­den dann wie­der auf­ge­ho­ben und da wur­de sicher auch eini­ges nach­ge­holt. Was Iran und Sau­di-Ara­bi­en anbe­langt, sind die­se bei­den Län­der zusam­men mit Ägyp­ten ver­ant­wort­lich für 80 Pro­zent aller bekann­ten Hin­rich­tun­gen. Für Chi­na haben wir kei­ne doku­men­tier­ten Zah­len. Es ist häu­fig so, dass wenn die inter­na­tio­na­le Auf­merk­sam­keit sich weg­be­wegt von einem Land, dann Todes­ur­tei­le wie­der voll­streckt wer­den. Das sieht man auch an Japan nach den Olym­pi­schen Spie­len: 2021 wur­den drei Men­schen gehängt, nach einer zwei­jäh­ri­gen Vollstreckungspause.

Amnes­ty Inter­na­tio­nal doku­men­tiert seit 1979 Fäl­le von Todes­stra­fen und Hin­rich­tun­gen. Hat Ihre Arbeit Ein­fluss gehabt auf die Redu­zie­rung der Anzahl der Län­der, die die Todes­stra­fe anwenden?

Wir haben sicher mit dazu bei­getra­gen. Eines der gro­ßen The­men von Amnes­ty Inter­na­tio­nal ist die Abschaf­fung der Todes­stra­fe. Dadurch, dass jedes Jahr ein Bericht erscheint, über­setzt wird, die Medi­en dar­über berich­ten – soweit es freie Medi­en gibt – und so das The­ma ins Bewusst­sein der Bevöl­ke­rung kommt, haben wir kon­kre­te Erfol­ge vor­zu­wei­sen, ins­be­son­de­re bei Ein­zel­fäl­len mit Peti­tio­nen und Brief­ak­tio­nen, auf die Reak­tio­nen fol­gen. Ob das jetzt das Hin­aus­schie­ben eines Mora­to­ri­ums ist oder die Umwand­lung der Todes­stra­fe in lebens­lan­ge Frei­heits­stra­fe. Wir hat­ten das oft in den USA, wo qua­si noch in letz­ter Minu­te die Hin­rich­tung auf­ge­scho­ben wur­de. Das hat immer wie­der Erfolg, aber natür­lich nicht immer. Die Todes­stra­fe ist eine abso­lu­te Stra­fe, die selbst so grau­sam ist, dass man sich das gar nicht vor­stel­len kann. Und das ist auch einer der Grün­de, war­um wir gegen die Todes­stra­fe sind. Dar­an zeigt sich auch, wie ein Staat in sei­ner Sozi­al­po­li­tik ver­sa­gen kann, um der­ar­ti­ges Leid von vor­ne­her­ein zu verhindern.

Was spricht denn gegen die Todesstrafe?

Die Todes­stra­fe ver­stößt gegen die Grund­prin­zi­pi­en der Men­schen­wür­de und des Rechts­staats: in ihrer Abso­lut­heit, weil sie kei­ne Feh­ler zulässt und von einem über­hol­ten Ver­ständ­nis von Staat und Stra­fen aus­geht; und in ihrer Voll­stre­ckung, weil sie oft­mals sehr grau­sam ist. Ein gutes Bei­spiel dafür sind wie­der die USA, wo bereits meh­re­re Men­schen so qual­voll hin­ge­rich­tet wur­den, weil der Medi­ka­men­ten­cock­tail nicht gepasst hat.

Wie ant­wor­ten Sie auf das Argu­ment der Abschre­ckung durch Todesstrafe?

Bei Mord­de­lik­ten han­delt es sich zum Groß­teil um Taten im Affekt. In die­ser Situa­ti­on denkt man nicht über die mög­li­che Todes­stra­fe nach. Stu­di­en bele­gen, dass es kei­nen Unter­schied macht in der Anzahl von Straf­ta­ten – mit oder ohne Todes­stra­fe. Das zeigt sich ins­be­son­de­re, wenn ein Land die Todes­stra­fe abschafft: Es kommt dann eben nicht zu einem Anstieg der Anzahl schwe­rer Straf­ta­ten. Das Feh­len jeder abschre­cken­den Wir­kung zeigt sich ins­be­son­de­re in Län­dern, die die Todes­stra­fe wegen Dro­gen­de­lik­ten ver­hän­gen und wo trotz­dem regel­mä­ßig Men­schen wegen die­ser Ver­ge­hen ver­haf­tet werden.