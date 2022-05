Wenn Väter sich gewalttätig gegenüber Müttern verhalten, hat das oft keinen Einfluss auf ihr Umgangsrecht mit den Kindern. Foto: Ole Spata/dpa

Gewalt gegen Frau­en ist ein Ver­bre­chen. Trotz­dem wird das in Deutsch­land viel zu oft auf die leich­te Schul­ter genom­men. Es ist gut, dass Innen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) sich gegen die Ver­harm­lo­sung von Femi­zi­den als »Fami­li­en­dra­ma« ein­setzt und ein stär­ke­res Durch­grei­fen bei häus­li­cher Gewalt for­dert. Doch mit »Law and Order« ist es nicht getan. Nach Ein­schät­zung der Deut­schen Kin­der­hil­fe haben Fami­li­en­ge­rich­te und Jugend­äm­ter bei Sor­ge­rechts­strei­tig­kei­ten nach häus­li­cher Gewalt gegen Müt­ter zu sel­ten das Wohl­erge­hen der Kin­der im Blick.

Oft wird dort nach dem Grund­satz ent­schie­den: bes­ser ein gewalt­tä­ti­ger Vater als gar kei­ner. So ein­fach ist es nicht. Die Kin­der kön­nen dadurch in Gewis­sens­kon­flik­te gera­ten und im schlimms­ten Fall selbst Gewalt erfah­ren. Die Ansprü­che unse­rer Gesell­schaft an Müt­ter sind exor­bi­tant. Jene an Väter müs­sen end­lich stei­gen. Eine regel­mä­ßi­ge Anwe­sen­heit sagt noch nichts dar­über aus, ob das dem Wohl des Kin­des zuträg­lich ist. Statt Frau­en und Kin­der zu zwin­gen, sich mit einem gewalt­tä­ti­gen Vater zu arran­gie­ren, müs­sen Män­ner in die Pflicht genom­men wer­den. Durch Anti-Gewalt-Trai­nings, Psy­cho­the­ra­pien – und Prä­ven­ti­on.