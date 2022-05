Die Moderatorin von Tolo News, Thamina Osmani, bedeckt ihr Gesicht während einer Live-Sendung beim Fernsehsender Tolo in Kabul. Die Moderatorinnen der führenden afghanischen Nachrichtensender gingen am 22. Mai mit verdecktem Gesicht auf Sendung – einen Tag, nachdem sie sich einer Anordnung der Taliban widersetzt hatten, ihr Gesicht vor der Kamera zu verbergen. Foto: AFP / Wakil Kohsar

Seit Sams­tag müs­sen Mode­ra­to­rin­nen und Repor­te­rin­nen im afgha­ni­schen Fern­se­hen in Voll­ver­schleie­rung vor die Kame­ra tre­ten; zu sehen sind nur noch die Augen­par­tien. Zunächst hat­ten sie sich gegen die­se Anwei­sung der Tali­ban gewehrt und waren demons­tra­tiv ohne Gesichts­ver­schleie­rung vor die Kame­ras getre­ten. »Wir haben uns gewehrt, wir woll­ten kei­ne Mas­ken tra­gen«, sag­te die Mode­ra­to­rin Son­ja Nia­si vom Sen­der Tolo­news am Sonn­tag der Nach­rich­ten­agen­tur AFP. »Aber Tolo­news wur­de unter Druck gesetzt.« Der Sen­der soll­te nach ihren Anga­ben alle Jour­na­lis­tin­nen ver­set­zen oder ent­las­sen, die wie bis­her üblich nur mit Kopf­tuch auf­tre­ten. »Wir waren gezwun­gen, Mund und Nase zu bede­cken.« Tolo­news-Direk­tor Chpol­wak Sapai bestä­tig­te das. »Uns wur­de gesagt: Ihr müsst es tun. Es gibt kei­nen ande­ren Weg«, sag­te Sapai AFP. »Ich wur­de ges­tern ange­ru­fen und mit deut­li­chen Wor­ten aufgefordert.«

Aus Soli­da­ri­tät mit den Kol­le­gin­nen trug zu den Haupt­nach­rich­ten am frü­hen Sonn­tag­abend (Orts­zeit) ein Groß­teil der Fern­seh­mo­de­ra­to­ren schwar­ze Nase-Mund-Mas­ken, wie etwa bei den Sen­dern Tolo­news oder 1TV zu sehen war. »Heu­te sind wir in tie­fer Trau­er«, schrieb Tolo­news-Chef­re­dak­teur Ach­pol­wak Safi auf Face­book. »Wir kämp­fen und set­zen unse­re Arbeit fort, sogar in einer Bur­ka. Nichts kann uns auf­hal­ten«, sag­te Basi­ra Joia, Mode­ra­to­rin beim Sen­der Aria­na News, am Sonn­tag wäh­rend einer Live­sen­dung mit erstick­ter Stim­me hin­ter ihrem Schleier.

Wäh­rend die hal­be Welt auf die Ukrai­ne schaut, ist für afgha­ni­sche Medi­en­schaf­fen­de eine Welt zusam­men­ge­bro­chen. Seit dem Sturm der Tali­ban auf Kabul am 15. August 2021 muss­ten hun­der­te Journalist*innen ihre Bericht­erstat­tung ein­stel­len, unter­tau­chen oder flüch­ten, berich­tet die Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­ti­on Repor­ter ohne Gren­zen (ROG), die sich welt­weit für Pres­se­frei­heit ein­setzt. Bei einer Podi­ums­dis­kus­si­on am Diens­tag in Ber­lin mach­te ROG zum wie­der­hol­ten Mal auf die­se Situa­ti­on auf­merk­sam und hat­te dazu afgha­ni­sche Exil­jour­na­lis­tin­nen ein­ge­la­den. »Seit­dem die Tali­ban die Macht über­nom­men haben, sind min­des­tens 80 Journalist*innen in Gewahr­sam genom­men wor­den«, vie­le sei­en miss­han­delt wor­den, sag­te Shaki­la Ebra­himkhil, die bis 2016 für den bekann­ten Fern­seh­sen­der Tolo TV gear­bei­tet hat. Sie floh nach Deutsch­land und arbei­tet seit 2018 für die Deut­sche Wel­le. In Afgha­ni­stan wer­de die Lage für Journalist*innen immer schlech­ter: »Sie kön­nen nicht mehr frei über das berich­ten, wor­über sie berich­ten wol­len.« Frau­en wür­den durch immer neue Ein­schrän­kun­gen aus dem Beruf gedrängt. Je fes­ter sich die Tali­ban an der Macht ein­rich­ten, des­to stär­ker gehen sie gegen Journalist*innen vor – mit Ver­bo­ten, Ver­fol­gung und Ver­haf­tun­gen.

ROG bemüht sich seit Macht­über­nah­me der Tali­ban, gefähr­de­te Medi­en­schaf­fen­de nach Deutsch­land zu brin­gen. Bis­lang habe man eine Auf­nah­me­zu­sa­ge für 153 Journalist*innen mit ihren Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen, ins­ge­samt 606 Per­so­nen, berich­te­te ROG-Geschäfts­füh­rer Chris­ti­an Mihr; die meis­ten davon sei­en bereits in Deutsch­land ange­kom­men, nur ein gerin­ger Teil befin­de sich in Tran­sit­län­dern oder noch in Afgha­ni­stan. Laut einer ROG-Umfra­ge unter den Eva­ku­ier­ten konn­te der weit­aus über­wie­gen­de Teil mit­hil­fe von NGOs flie­hen, nament­lich die Kabul Luft­brü­cke und ROG selbst. In den Genuss eines staat­li­chen Eva­ku­ie­rungs­ti­ckets des Aus­wär­ti­gen Amts (AA) oder der Gesell­schaft für Inter­na­tio­na­le Zusam­men­ar­beit (GIZ) kamen nur sehr weni­ge der Befrag­ten; die Bun­des­wehr war sogar nur in einem Fall betei­ligt. Deut­li­cher kann man die Untä­tig­keit des deut­schen Staats in die­ser Sache kaum machen. Selbst Här­te­fäl­le wür­den ent­ge­gen aller Ver­spre­chun­gen nicht bear­bei­tet, so ROG.

Tau­sen­de von Hil­fe­ge­su­chen muss ROG unbe­ant­wor­tet las­sen: Journalist*innen, die seit Mona­ten in Ver­ste­cken aus­har­ren oder in Nach­bar­län­der geflo­hen sei­en. Daher for­dert ROG ein »umfas­sen­des huma­ni­tä­res Schutz­pro­gramm«, wie im Koali­ti­ons­ver­trag der deut­schen Ampel­re­gie­rung ange­kün­digt. Vor weni­gen Tagen hat­te die Ampel-Koali­ti­on ange­kün­digt, min­des­tens 25 Mil­lio­nen Euro aus­zu­ge­ben für ein huma­ni­tä­res Auf­nah­me­pro­gramm zuguns­ten von Men­schen aus Afgha­ni­stan. Die­ser Betrag steht auf einem Papier des Haus­halts­aus­schus­ses, das der Deut­schen Pres­se-Agen­tur vor­liegt, und könn­te für 5000 Men­schen aus­rei­chen. Pas­siert ist bis­her aber nichts wei­ter, und bei ROG hät­te man sich gewünscht, von Anfang an in die Pla­nun­gen ein­be­zo­gen zu wer­den. »Was die Koali­ti­on hier vor­legt, ist ein Skan­dal und abso­lut unge­nü­gend ange­sichts der Not­la­ge von Zehn­tau­sen­den, die in Afgha­ni­stan jetzt um ihr Leben ban­gen und drin­gend auf einen siche­ren Flucht­weg ange­wie­sen sind«, sag­te die flucht­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, Cla­ra Bünger.

ROG-Geschäfts­füh­rer Mihr for­dert die Bun­des­re­gie­rung auf, end­lich zu han­deln: »Die Men­schen sind jetzt in Not und kön­nen nicht auf ein Auf­nah­me­pro­gramm war­ten.« Vier Punk­te sei­en beson­ders wich­tig: Ers­tens müs­se Deutsch­land die direk­te Ein­rei­se ermög­li­chen, also nicht nur über Tran­sit­län­der wie Paki­stan und Iran. Zwei­tens brau­che man auch Lan­des­auf­nah­me­pro­gram­me. Drit­tens sei­en Här­te­fäl­le prio­ri­tär und geson­dert zu berück­sich­ti­gen – unab­hän­gig von Kon­tin­gen­ten. Und vier­tens müs­se der Fami­li­en­nach­zug garan­tiert sein.