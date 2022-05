Der Umgang mit dem siegreichen Sozialisierungs-Volksentscheid war für Linke-Mitglieder einer der Knackpunkte bei der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Foto: dpa/Christoph Soeder

»Wie haben Mieter*innenkämpfe die Ent­eig­nungs­for­de­rung in die­ser Brei­te über­haupt erst mög­lich gemacht – und wie wer­den sie zur Durch­set­zung bei­tra­gen?« Das ist eine der Fra­gen, mit der sich die die­sen Frei­tag in den Räu­men der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Ber­lin begin­nen­de Ent­eig­nungs­kon­fe­renz beschäf­ti­gen wird. Vor allem ist es aber genau auch die­se Fra­ge, die über dem Wir­ken der Initia­ti­ve Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen steht, seit vor vie­len Jah­ren die Idee auf­kam, den seit Inkraft­tre­ten des Grund­ge­set­zes dort schlum­mern­den Sozia­li­sie­rungs-Arti­kel 15 doch end­lich ein­mal zur Anwen­dung zu brin­gen. Und zwar in Ber­lin an den Bestän­den ren­di­te­ori­en­tier­ter Groß­ver­mie­ter wie der Deut­sche Woh­nen, die inzwi­schen vom euro­pa­weit größ­ten Ver­mie­tungs­kon­zern Vono­via geschluckt wor­den ist.

Neben CDU und FDP, die zum Teil per­so­nell so inten­siv mit der Immo­bi­li­en­lob­by ver­wo­ben sind, dass manch­mal kaum aus­zu­ma­chen ist, wo die jewei­li­ge Par­tei eigent­lich auf­hört und die Ren­dit­ein­ter­es­sen der Immo­bi­li­en­wirt­schaft begin­nen, leis­tet auch die SPD zähen Wider­stand gegen jeden Fort­schritt bei der Ver­ge­sell­schaf­tung Hun­dert­tau­sen­der Woh­nun­gen in Berlin.

Aktu­ell bei der Arbeits­wei­se der Expert*innenkommission unter Vor­sitz der SPD-Poli­ti­ke­rin Her­ta Däub­ler-Gme­lin. Die kla­ren Vor­ga­ben, die die drei Regie­rungs­par­tei­en SPD, Grü­ne und Lin­ke gege­ben haben, wür­den von der Vor­sit­zen­den – die eigent­lich unpar­tei­isch agie­ren soll – nicht ein­ge­hal­ten, beklagt die Initia­ti­ve Deut­sche Woh­nen & Co enteignen.

Däub­ler-Gme­lin bre­che den Senats­be­schluss »am lau­fen­den Band«, sagt Kal­le Kun­kel, einer der Spre­cher der Initia­ti­ve. »Als Vor­sit­zen­de plant sie, sich an Abstim­mun­gen zu betei­li­gen – damit ist sie nicht mehr unpar­tei­lich. Das Ergeb­nis, also die Emp­feh­lung der Kom­mis­si­on, soll ein wei­te­res hal­bes Jahr hin­aus­ge­scho­ben wer­den. Zudem will Däub­ler-Gme­lin die Öffent­lich­keit von den Kom­mis­si­ons­sit­zun­gen kom­plett aus­schlie­ßen«, nennt er eini­ge Bei­spie­le. Auch wür­den die Infor­ma­ti­ons­rech­te der Initia­ti­ve miss­ach­tet. Dass die ehe­ma­li­ge Bun­des­jus­tiz­mi­nis­te­rin das Empi­ri­ca-Insti­tut als »neu­tra­le wis­sen­schaft­li­che Grup­pe« in die Kom­mis­si­on ein­la­den will, obwohl es der Immo­bi­li­en­lob­by nahe­ste­he, bewer­tet Kun­kel als »beson­de­re Pro­vo­ka­ti­on und Kampf­an­sa­ge an alle Mieter*innen«.

Der Lan­des­vor­stand der Ber­li­ner Links­par­tei hat sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de eben­falls mit dem Ent­wurf der Geschäfts­ord­nung des Expert*innenrats befasst und hier­zu einen Beschluss gefasst. Die­ser habe einen »kla­ren Auf­trag bekom­men, näm­lich kon­kret zu prü­fen, wie der Arti­kel 15 des Grund­ge­set­zes ange­wen­det wer­den kann«, sagt die Lin­ke-Lan­des­vor­sit­zen­de Kati­na Schu­bert. Man erwar­te, »dass sich die Kom­mis­si­on dabei selbst­ver­ständ­lich an die müh­sam aus­ge­han­del­ten Vor­ga­ben des Senats­be­schlus­ses hält«, so Schu­bert wei­ter. Dazu gehö­re, dass der Rat »im Grund­satz öffent­lich« arbei­te und die Vor­sit­zen­de »neu­tral und unpar­tei­isch« arbei­te – ein Stimm­recht für sie wäre eine Abkehr von der ver­ab­re­de­ten Vier­tel­pa­ri­tät der von den drei Koali­ti­ons­par­tei­en und der Initia­ti­ve ent­sand­ten Expert*innen.

Es ist bei Wei­tem nicht die ers­te Obstruk­ti­on, die die Initia­ti­ve erfährt. Schon die Beset­zung der drei der SPD zuste­hen­den Pos­ten in der Kom­mis­si­on mit hoch­ka­rä­ti­gen Juris­ten, die sich bereits als Geg­ner der Sozia­li­sie­rung posi­tio­niert hat­ten, war einer der Punk­te, der für Ärger sorg­te. Bereits die Ein­set­zung eines Rats als Ergeb­nis der hart geführ­ten Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen, der statt der sofor­ti­gen Arbeit an einem Gesetz ein Jahr prü­fen soll­te, sorg­te für gro­ßen Unmut bei der Initia­ti­ve. In sei­nem dama­li­gen Amt als Innen­se­na­tor ließ der heu­ti­ge Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel (SPD) 2019 und 2020 sat­te 441 Tage ver­strei­chen, bis die Prü­fung der Zuläs­sig­keit des Volks­be­geh­rens abge­schlos­sen war.

»Die­se Tak­tik der Ein­bin­dung in Struk­tu­ren und gleich­zei­ti­ge Behin­de­rung der Umset­zung der Ver­ge­sell­schaf­tung wirkt sich natür­lich auch bei uns aus. Es gibt immer wie­der auch sehr inten­si­ve Dis­kus­sio­nen bei uns«, berich­tet Kal­le Kun­kel von der Initia­ti­ve. »Bis­her haben wir es in die­sen Aus­ein­an­der­set­zun­gen aber ganz gut geschafft, sie als Weg zu nut­zen, um uns zu ver­stän­di­gen. Wir ler­nen im Gehen«, so das posi­ti­ve Zwischenfazit.

Über­rascht vom Vor­ge­hen ist man aller­dings nicht son­der­lich. »Wir sind in die Kom­mis­si­on in der Erwar­tung hin­ein­ge­gan­gen, dass sie dafür da ist, den Pro­zess zu tor­pe­die­ren. Wir haben uns ent­schie­den, uns zu betei­li­gen, um den Geg­nern der Sozia­li­sie­rung etwas ent­ge­gen­zu­set­zen – und zwar öffent­lich«, sagt der Spre­cher von Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen. »Wir dis­ku­tie­ren der­zeit nicht akut, ob wir aus der Kom­mis­si­on wie­der aus­stei­gen. Man muss mit küh­lem Kopf auf die Pro­vo­ka­tio­nen und tak­ti­schen Spiel­chen reagie­ren«, so Kun­kel weiter.

Für die Initia­ti­ve gehe es »im Moment nicht dar­um, ob wir schließ­lich über einen zwei­ten Volks­ent­scheid, bei dem über ein aus­ge­ar­bei­te­tes Ver­ge­sell­schaf­tungs-Gesetz abge­stimmt wird, die Ent­eig­nung durch­set­zen müs­sen«. Viel­mehr set­ze man dar­auf, »alle drei Koali­ti­ons­par­tei­en an ihre Pflicht zu erin­nern, den Volks­ent­scheid, für den sich im Sep­tem­ber 2021 über eine Mil­li­on Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­ner, fast 60 Pro­zent der Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler, aus­ge­spro­chen haben, umzu­set­zen«, sagt Kal­le Kun­kel. »Wir wer­den kei­ne Par­tei da her­aus­las­sen. Nicht die SPD, die die Zie­le offen tor­pe­diert. Aber auch nicht Grü­ne und Lin­ke, von denen eini­ge es auch ganz gut fän­den, dass wir den Kampf wie­der zurück auf die Stra­ße brin­gen, damit sie einer­seits unge­stört ihrer Regie­rungs­ar­beit nach­ge­hen und gleich­zei­tig eine gro­ße Nähe zur Bewe­gung dar­stel­len kön­nen«, kün­digt er an.

»Wir als Lin­ke müs­sen ler­nen, sol­che Pro­jek­te wie Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen stär­ker in Kon­junk­tu­ren zu den­ken«, lau­tet eine Erkennt­nis aus dem Pro­zess. »Wer soll es durch­hal­ten, jah­re­lang im maxi­ma­len Kam­pa­gnen­mo­dus zu blei­ben?«, fragt Kun­kel. Die Zeit der Kom­mis­si­ons­ar­beit will man nut­zen. Die­ses Jahr bie­tet die Chan­ce, die Struk­tu­ren der Initia­ti­ve zu kon­so­li­die­ren und die Mieter*innenorganisierung in den Bezir­ken zu stüt­zen und aus­zu­bau­en. »Es geht ja eigent­lich dar­um, den Woh­nungs­kon­zer­nen und ihren Machen­schaf­ten etwas ent­ge­gen­zu­set­zen, und nicht dar­um, sich an der SPD abzu­ar­bei­ten«, sagt der Akti­vist. »Wir haben in den letz­ten Jah­ren schließ­lich eine stadt­weit hand­lungs­fä­hi­ge Orga­ni­sa­ti­on auf­ge­baut. Das ist auch wich­tig für die Zukunft. Denn die demo­kra­ti­schen Struk­tu­ren, die wir im Woh­nungs­sek­tor eta­blie­ren wol­len, wer­den auch gelebt wer­den müs­sen«, so Kunkel.

In Ber­lin wur­den in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wich­ti­ge Lek­tio­nen im Kampf gegen den schein­bar über­mäch­ti­gen Geg­ner Immo­bi­li­en­lob­by gelernt, wei­te­re wer­den noch kom­men. Die­se Erkennt­nis­se wer­den bei der Ent­eig­nungs­kon­fe­renz in die Repu­blik und die Welt hin­aus­ge­tra­gen. Stand Mitt­woch, zum Redak­ti­ons­schluss die­ser Sei­te, haben sich bereits fast 700 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer angemeldet.