Dauerstau und Klimasünde: Autobahn 9 bei München Foto: Peter Kneffel/dpa

Nach den Pro­tes­ten gegen die A49 im Jahr 2020 im Dan­nen­rö­der Wald haben wir immer gesagt: »Die­sen Wald konn­tet ihr uns viel­leicht neh­men. Aber es gibt noch wei­te­re 850 Kilo­me­ter Auto­bahn, die gebaut wer­den sol­len. Kei­nen Meter Auto­bahn mehr, nir­gend­wo!« Seit­dem ist viel pas­siert. Und tat­säch­lich sind über ein Dut­zend neue Wald­be­set­zun­gen auf geplan­ten Auto­tras­sen allei­ne in Deutsch­land auf­ge­ploppt. Freund*innen aus Öster­reich haben wirk­lich Gro­ßes geschafft und eine Auto­bahn, die Lobau-Auto­bahn bei Wien, tat­säch­lich ver­hin­dert. Auch hie­sig war die Moti­va­ti­on groß – doch dann kamen Dämp­fer: Erst Coro­na, dann der Krieg und jetzt, ja man kann es nicht anders sagen, die FDP.

Das ist also die­se Par­tei der Autofahrer*innen, der Frei­heit, wie auch immer sie sich ger­ne nen­nen. Es ist aber auch die Par­tei der Min­der­heit, auch wenn sie es nicht ger­ne hört. Denn das ist die Kon­se­quenz, wenn immer­hin 75 Pro­zent der Deut­schen für ein Tem­po­li­mit sind, sich die FDP aber wei­ter­hin quer stellt. Es erin­nert ein biss­chen an die repu­bli­ka­ni­sche Par­tei in den USA: Egal, wie vie­le US-Amerikaner*innen für stren­ge­re Waf­fen­ge­set­ze, für das Recht auf Abtrei­bung oder für uni­ver­sa­le Kran­ken­ver­si­che­run­gen sind, indi­vi­du­el­le »Frei­heit« ist immer ein biss­chen wich­ti­ger als der Wunsch der Mehr­heit. Lie­be FDP, die repu­bli­ka­ni­schen Kol­le­gen wären stolz! Aber soll­te man dar­auf stolz sein?

Gera­de ist das The­ma ÖPNV und Mobi­li­tät natür­lich in aller Mun­de, denn bereits nächs­te Woche gibt es drei Mona­te lang das 9-Euro-Ticket. Zum ers­ten Mal wer­den wir erle­ben dür­fen, wie es ist, wenn Men­schen sich ein­fach frei bewe­gen dür­fen – ohne viel Geld zu zah­len, ohne von einer Blech­ma­chi­ne abhän­gig zu sein und dazu noch mit einer deut­lich ver­rin­ger­ten Unfall­ge­fahr im all­täg­li­chen Ver­kehr. Denn es stimmt: Allein in Deutsch­land kom­men pro Tag sie­ben bis acht Men­schen allein im Auto­ver­kehr um. Im Jahr 2021 waren es über 2500 Men­schen, die im Stra­ßen­ver­kehr gestor­ben sind. Das sind unbe­greif­li­che Zah­len. Ich wür­de behaup­ten: Wür­de es sich um ein ande­res Ver­kehrs­mit­tel han­deln, eines, hin­ter dem nicht zufäl­lig eine der stärks­ten deut­schen Wirt­schafts­in­dus­trien steckt, hät­ten wir das Auto schon längst abgeschafft.

Aber nun leben wir damit. Und bau­en flei­ßig Infra­struk­tur dafür. Denn die Rech­nung, die seit über 80 Jah­ren gemacht wird, und auch seit­dem nicht aktua­li­siert wur­de, bleibt gleich: Anbin­dung heißt Wohl­stand. Und es stimmt ja auch! Men­schen und Orte mit­ein­an­der zu ver­bin­den und Mobi­li­tät zu ermög­li­chen, ist wich­tig. Aber war­um die­se Anbin­dung allei­ne durch Auto­stra­ßen, und nicht viel­leicht mal durch die Reak­ti­vie­rung von alten Bahn­li­ni­en ermög­licht wer­den darf, bleibt wei­ter­hin von den poli­ti­schen kon­ser­va­ti­ven Rei­hen unbe­ant­wor­tet. Wun­der­bar hat eine Rich­te­rin vom Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt ver­gan­ge­nen Monat in Leip­zig bei der Ver­hand­lung gegen die Auto­bahn A14 die­ses Phä­no­men erklärt: Der Grund, war­um die Auto­bahn wei­ter gebaut wer­den dür­fe, sei nicht unbe­dingt die erwar­te­te Ver­kehrs­be­las­tung. Dass die­se eher gering sei, sei egal, denn es gin­ge um die Anbin­dung einer nicht erschlos­se­nen Regi­on. Auch Bun­des­stra­ßen zäh­len nicht als Anbin­dung. Auto­bahn­bau, let’s go!

Das Poten­zi­al des Zug­ver­kehrs kann man dabei ein­fach mal über­se­hen. Egal, dass bereits über eine Mil­li­on Men­schen ein 9-Euro Ticket gekauft haben und sie offen­sicht­lich bis­her Grün­de davon abge­hal­ten haben, auf die Bahn umzu­stei­gen – das Auto bleibt King. Die­se Auto-Fokus­sie­rung der Poli­tik spie­gelt sich auch in den Sub­ven­tio­nen wie­der: Wäh­rend pro Jahr ca. 2,2 Mil­li­ar­den in das Schie­nen­netz gesteckt wer­den, ver­ab­schie­det unser Auto-, äh, Ver­kehrs­mi­nis­ter Vol­ker Wis­sing (FDP) mal locke­re 70 Mil­li­ar­den Euro für die Inves­ti­ti­on in den Auto­ver­kehr. Und wun­dert sich, war­um sich die Kli­ma­bi­lanz des Ver­kehrs­sek­tors seit Jah­ren nicht ändert.

Die nächs­te Chan­ce zu zei­gen, dass es Deutsch­land mit der Mobi­li­täts­wen­de doch zumin­dest etwas ernst meint kommt nächs­te Woche Diens­tag. Dann ent­schei­det das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt wie­der über eine Auto­bahn – die­ses Mal über die A20, die gro­ße Küs­ten­au­to­bahn, die durch zahl­rei­che CO 2 spei­chern­de Moo­re füh­ren soll. Ich habe neu­lich eine Per­son ken­nen gelernt, die sich schon damals vor 20 Jah­ren gegen die Auto­bahn ein­ge­setzt hat. Sie fand schon damals: die Auto­bahn wer­de nicht gebraucht, unnö­ti­ger­wei­se müss­ten Natur­flä­chen zer­stört werden.

Seit­dem sind 20 Jah­re ver­gan­gen und der Wider­stand lebt immer noch. Es zeigt ganz klar: Die Leu­te sind am Ende ihrer Geduld ange­kom­men. Etwas ändern wird sich nur, wenn wir zusam­men kom­men und laut wer­den. Und dafür haben wir jetzt die bes­te Chan­ce. Lasst uns in den Nah­ver­kehrs­zü­gen mit unse­ren 9-Euro-Tickets mit­ein­an­der ins Gespräch kom­men und aus­he­cken, wie wir das Auto­sys­tem kip­pen kön­nen – all das, weil vie­le Men­schen drei Mona­te lang dan­kens­wer­ter­wei­se nicht allei­ne in ihren Blech­ma­schi­nen hocken müssen.