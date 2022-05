Lernen in sauberen Schulen - in Berlin noch immer nicht selbstverständlich. Foto: dpa/Fabian Strauch

Das Ber­li­ner «Bünd­nis für sau­be­re Schu­len» macht noch mal Druck. «Wir haben etwas gelernt in den ver­gan­ge­nen Jah­ren: Mit klei­nen For­de­run­gen kommt man nir­gends hin, mit gro­ßen For­de­run­gen kom­men wir viel­leicht ein biss­chen vor­an, inso­fern wol­len wir da gar nicht schüch­tern sein», sagt Anne Zet­sche vom Ver­ein Schu­le in Not, der neben den Gewerk­schaf­ten GEW, Ver­di und IG BAU wesent­li­cher Teil des Bünd­nis­ses ist.

Deren gro­ße For­de­rung: Rot-Grün-Rot soll deut­lich mehr Ener­gie an den Tag legen bei dem von der Koali­ti­on beschlos­se­nen Vor­ha­ben, die vor Jahr­zehn­ten an pri­va­te Putz­fir­men aus­ge­la­ger­te Schul­rei­ni­gung ab 2023 wie­der in die Hoheit des Lan­des oder der Bezir­ke zurück­zu­ho­len. Das Bünd­nis kämpft dabei für die Bezirks­lö­sung, wie Zet­sche und ihre Mit­strei­ter auf einer Ver­an­stal­tung am Mitt­woch klar machen. Wie die Schul­haus­meis­ter soll­ten auch die Rei­ni­gungs­kräf­te bei den Bezir­ken als den Trä­gern der öffent­li­chen Schu­len ange­stellt werden.

Das The­ma Schul­rei­ni­gung ist bekannt­lich vie­ler­orts ein Dau­er­är­ger­nis. Und das Pro­blem liegt im Sys­tem, denn das Pro­ze­de­re sei immer das glei­che, sagt etwa GEW-Vor­stand Ryan Plo­cher: «Es gibt eine Aus­schrei­bung, der bil­ligs­te Anbie­ter wird genom­men, der bil­ligs­te Anbie­ter stellt fest: Huch, wir haben das krass unter­schätzt, oder er hat ein­fach gelo­gen, und der Anbie­ter wird wie­der gekün­digt.» Bis ein neu­er Dienst­leis­ter gefun­den ist, gehen bis­wei­len Mona­te ins Land. Plo­cher, zugleich Leh­rer an der Fritz-Kar­sen-Schu­le in Neu­kölln, sagt daher: «Das alte Sys­tem der pri­va­ten Rei­ni­gung ist geschei­tert. Die Schu­len sind nicht sau­ber. Und des­halb brau­chen wir drin­gend eine Kehrt­wen­de, zurück zur Rei­ni­gung in öffent­li­cher Hand.»

Den Anfang könn­ten im Lau­fe des kom­men­den Jah­res die Bezir­ke Pan­kow, Tem­pel­hof-Schö­ne­berg und Neu­kölln machen, die im Zuge der Nach­ver­hand­lun­gen zum Dop­pel­haus­halt 2022/2023 als «Pilot­re­gio­nen» aus­er­ko­ren wur­den, in denen die Rekom­mu­na­li­sie­rung der Schul­rei­ni­gung an jeweils rund zehn Schu­len ver­suchs­wei­se ange­gan­gen wer­den soll. Zuvor haben die drei Bezir­ke zwölf Mona­te Zeit, um ent­spre­chen­de Pro­jekt- und Ziel­ver­ein­ba­run­gen zu erar­bei­ten, wie an den aus­ge­wähl­ten Stand­or­ten die bis­he­ri­ge Fremd- auf eine Eigen­rei­ni­gung umge­stellt wer­den kann («nd» berich­te­te).

Zu lang­wie­rig, zu unver­bind­lich, kri­ti­siert das «Bünd­nis für sau­be­re Schu­len. »Wir sind jetzt auch wirk­lich lang­sam abge­ges­sen«, sagt Anne Zet­sche von Schu­le in Not. Seit fast drei Jah­ren kämpft der Ver­ein für die Rekom­mu­na­li­sie­rung, mehr als 25.000 Unter­schrif­ten hat er für das Vor­ha­ben gesam­melt, acht von zwölf Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lun­gen haben sich inzwi­schen dazu bekannt, schließ­lich der rot-grün-rote Koali­ti­ons­ver­trag, in dem ein Ein­stieg in den Umstieg ab 2023 ver­an­kert ist: »Es kann doch nicht sein, dass sich jetzt Bezir­ke und Lan­des­ebe­ne zwölf Mona­te Zeit neh­men wol­len, um erst ein­mal Pro­jekt- und Ziel­ver­ein­ba­run­gen zu verhandeln.«

Auch sei die Beschrän­kung des »Pilo­ten« auf drei Bezir­ke über­aus dürf­tig. »Allen Bezir­ken mit ent­spre­chen­den Beschlüs­sen soll die Mög­lich­keit zur Inter­es­sens­be­kun­dung ein­ge­räumt wer­den und ihnen dann auch die ent­spre­chen­den Mit­tel und Unter­stüt­zung vom Land zur Ver­fü­gung gestellt wer­den – und zwar mit einer kla­ren Aus­sicht auf Ver­ste­ti­gung die­ser Umstel­lung«, sagt Zetsche.

Die Aus­sich­ten, dass das Bünd­nis mit sei­ner For­de­rung durch­dringt, sind gleich­wohl eher schlecht. Mehr als die drei Bezir­ke sei­en auch aus hau­hal­te­ri­scher Sicht vor­erst nicht drin, heißt es etwa aus der auf Lan­des­ebe­ne mit­re­gie­ren­den Links­par­tei. »Umso wich­ti­ger ist es, dass wir mit den drei Bezir­ken nun ins Machen kom­men, und das muss gut gemacht wer­den, damit in einem nächs­ten Schritt die Schul­rei­ni­gung auch in den ande­ren Bezir­ken zurück­ge­holt wer­den kann«, sagt die Lin­ke-Abge­ord­ne­te Hen­drik­je Klein zu »nd«. Die gezielt aus­ge­wähl­ten Bezir­ke – einer von der Lin­ken, einer von den Grü­nen, einer von der SPD geführt – sei­en, so die Haus­halts­po­li­ti­ke­rin, »alle mit Freu­de an Bord«.

Das lässt sich von der Senats­bil­dungs­ver­wal­tung nicht behaup­ten. Hier scheint sich der Elan, das Pro­jekt Rekom­mu­na­li­sie­rung unter­stüt­zend vor­an­zu­brin­gen, nach wie vor in Gren­zen zu hal­ten. Bil­dungs­se­na­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se (SPD) selbst gab sich auf einer Pres­se­kon­fe­renz im Febru­ar mit Blick auf das The­ma ahnungs­los. In ihrem Haus wie­der­um domi­niert offen­kun­dig maxi­ma­les Des­in­ter­es­se. Gefragt nach den im Dop­pel­haus­halt ein­ge­plan­ten Mit­teln für das Vor­ha­ben, berich­te­te Bus­ses Senats­ver­wal­tung dem Bil­dungs­aus­schuss des Abge­ord­ne­ten­hau­ses vor kur­zem: nichts. Statt­des­sen wird auf ein im Som­mer 2021 erstell­tes Papier zu den Vor-, ins­be­son­de­re aber zu den Nach­tei­len einer Rekom­mu­na­li­sie­rung ver­wie­sen. Schu­le in Not nann­te den in vie­len Punk­ten unvoll­stän­di­gen und unge­nau­en Bericht damals ein »phä­no­me­na­les Doku­ment der Plan- und Lustlosigkeit«.

Anne Zet­sche wird am Mitt­woch dann auch noch ein­mal deut­lich: »Kin­der haben ein Recht dar­auf, in sau­be­rer Umge­bung zu ler­nen. An den Schu­len Beschäf­tig­te haben ein Recht dar­auf, in einer sau­be­ren Umge­bung zu arbei­ten. Und die­je­ni­gen, die die Schu­len, also öffent­li­che Gebäu­de, rei­ni­gen, haben ein Recht auf anstän­di­ge Bezah­lung und gute Arbeits­be­din­gun­gen.« Was dar­an so schwer zu begrei­fen sei, erschlie­ße sich nicht.