Ein Mitarbeiter vom Unternehmen Leag steht bei einer Protestveranstaltung vor einer Uhr auf der es gerade 5 Minuten vor 12 Uhr ist. Foto: dpa/Patrick Pleul

Nach knapp zwei Stun­den Vor­trä­gen und Dis­kus­si­on in der Alten Fär­be­rei von Guben (Spree-Nei­ße) platzt einem Zuhö­rer der Kra­gen. »Sind die Polit­ker plemp­lem, die sowas ent­schei­den? Mir kommt die Gal­le hoch«, schimpft er. Von den 40 Mil­li­ar­den Euro, die für den Struk­tur­wan­del im Rhei­ni­schen, Lau­sit­zer und Mit­tel­deut­schen Braun­koh­le­re­vier gedacht sind, flie­ßen 200 Mil­lio­nen Euro für eine Filia­le des Robert-Koch-Insti­tuts in Wildau bei Ber­lin – weit weg von den Tage­bau­en, die still­ge­legt wer­den. Es gehe um 15 000 Arbeits­plät­ze, die der Lau­sitz durch den Koh­le­aus­stieg ver­lo­ren gehen, erin­nert der Mann. Die Koh­le­kum­pel, »das sind Malo­cher und kei­ne Medi­zi­ner«, sagt er zu der Absicht, eine Mil­li­ar­de Euro in eine Medi­zi­ni­sche Fakul­tät in Cott­bus zu stecken.

Der erreg­te Ein­wurf zeigt, wie ange­spannt die Ner­ven in der Lau­sitz sind. Dabei ist der ehe­ma­li­ge Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mat­thi­as Loehr (Lin­ke) fest über­zeugt: »Die Lage in der Regi­on ist viel bes­ser als die Stim­mung.« Nach Jah­ren als Büro­lei­ter von Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten, als Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter und als Refe­rent der Land­tags­frak­ti­on lei­tet Loehr jetzt das Lau­sit­zer DGB-Pro­jekt Revier­wen­de. Drei Mit­ar­bei­ter hat er in Gör­litz, zu dritt sind sie auch im Cott­bu­ser Büro. Im Juni kommt eine sie­ben­te Kraft dazu. Finan­ziert wird das Pro­jekt des Deut­schen Gewerk­schafts­bun­des im Rhei­ni­schen und im Mit­tel­deut­schen Revier aus den Mit­teln von Bund und Län­dern für den Struk­tur­wan­del der Koh­le­re­gio­nen. »Wir ver­ste­hen uns als Ansprech­part­ner für alle, die sich mit dem Struk­tur­wan­del befas­sen«, erläu­tert Loehr. »Wir gehen zu den Betriebs­rä­ten in den Revie­ren, um ihre Ideen zu erfah­ren.« Wei­ter­hin wer­den im Pro­jekt Ver­an­stal­tun­gen geplant, Schu­lun­gen sol­len ent­wi­ckelt wer­den. Über allem steht das Ziel, gute Arbeits­plät­ze zu schaf­fen oder zu sichern.

Loehr nennt als Bei­spiel Labo­re, die im Moment aus­schließ­lich für die Braun­koh­le­indus­trie tätig sind. Die könn­ten sich neue Kun­den suchen. Die labor­tech­ni­sche Ana­ly­se von Was­ser und Schmier­stof­fen sei schließ­lich auch für ande­re Indus­trie­zwei­ge not­wen­dig. Per­spek­ti­ven brau­che auch der Wag­gon­bau im säch­si­schen Nies­ky, der einer slo­wa­ki­schen Hol­ding gehört. Der Fir­ma gehe es seit Jah­ren nicht gut, Stel­len sei­en abge­baut wor­den, bedau­ert Loehr. Ins Auge gefasst sei jetzt ein Test­ring für Schie­nen­fahr­zeu­ge, um wie­der mehr Wert­schöp­fung zu gene­rie­ren. Ob das mach­bar ist, soll unter­sucht werden.

Die meis­te Auf­merk­sam­keit erhält gegen­wär­tig das Cott­bu­ser Bahn­werk. Dort ent­ste­hen bis 2026 zwei neue Hal­len zur Instand­hal­tung von ICE-Zügen. Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz (SPD) war am 10. Mai zum sym­bo­li­schen ers­ten Spa­ten­stich auf der Bau­stel­le. Ver­spro­chen sind 1200 zusätz­li­che Jobs. Loehr hält das für bemer­kens­wert, weil am nahen Cott­bu­ser Haupt­bahn­hof gar kei­ne ICE hal­ten. Die Aus­wahl des Stand­orts sei also kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit gewe­sen. »Struk­tur­wan­del ist ein Stück weit auch Psy­cho­lo­gie. Die Deut­sche Bahn macht das her­vor­ra­gend«, fin­det Loehr. Es ver­ge­he kaum ein Tag, an dem nichts über das Bahn­werk in der Zei­tung ste­he. Das mache Mut. Spä­tes­tens 2038 soll mit Schwar­ze Pum­pe das dann letz­te Koh­le­kraft­werk in der Nie­der­lau­sitz abge­schal­tet wer­den. Dass es danach an Arbeits­plät­zen feh­len wer­de, glaubt Loehr mitt­ler­wei­le nicht mehr. Im Gegen­teil: Man brau­che noch Zuzug. Als Anfang der 1990er Jah­re auf einen Schlag meh­re­re Tage­baue still­ge­legt wor­den sind, als es Mas­sen­ent­las­sun­gen gab – »das war kein Struk­tur­wan­del wie jetzt, son­dern ein Struk­tur­bruch«, erin­nert Loehr. Damals wan­der­te die Jugend ab. Zurück­ge­blie­ben sind die Alten, die kei­nen Neu­an­fang in der Frem­de wagen woll­ten und konnten.

Inzwi­schen müs­se nie­mand mehr die Hei­mat ver­las­sen, ver­si­chert Loehr. Wie aber Rück­keh­rer anlo­cken? Ralph Homeis­ter, par­tei­lo­ser Bür­ger­meis­ter von Schen­kendö­bern, hält eine funk­tio­nie­ren­de sozia­le Infra­struk­tur für uner­läss­lich. Er beschwert sich am Diens­tag­abend in der Alten Fär­be­rei, dass Kitas und Schu­len nur im Aus­nah­me­fall kom­plett mit den Struk­tur­hil­fen zu finan­zie­ren sind. Eine Ant­wort gibt Gubens Bür­ger­meis­ter Fred Mahro (CDU): Man kön­ne den jah­re­lan­gen Sanie­rungs­stau bei Schu­len und Turn­hal­len jetzt nicht ein­fach mit den Struk­tur­mit­teln auf­lö­sen. »Dafür ist das Geld nicht da.« Es sei in ers­ter Linie dafür gedacht, Ersatz für die Jobs in Tage­bau­en und Kraft­wer­ken zu schaf­fen. So wie Loehr befürch­tet Mahro kein Anstei­gen der Arbeits­lo­sen­zah­len. Es gehen ja mehr Leu­te in Ren­te, als Schul­ab­gän­ger nach­rü­cken. »Der Fach­kräf­te­man­gel ist jetzt schon da«, erklärt Bür­ger­meis­ter Mahro. »Ich bin mir sicher, dass jeder Berg­mann eine neue Arbeit fin­det. Nie­mand muss weg­ge­hen aus der Hei­mat.« Mahro warnt vor Panik­ma­che. »Angst treibt die Leu­te zu fal­schen Ent­schei­dun­gen – auch an der Wahl­ur­ne. Mit Opti­mis­mus kann man die zurückholen.«

24,3 Pro­zent hol­te die AfD bei der Bun­des­tags­wahl 2021 in Cott­bus und Spree-Nei­ße, in ganz Bran­den­burg waren es nur 18,1 Pro­zent. Die Stim­mungs­ma­che gegen den Koh­le­aus­stieg hat­te sich für die Par­tei wie­der ein­mal aus­ge­zahlt. Dabei gibt es nach Ansicht von Mat­thi­as Loehr »über­haupt kei­nen Grund, Pes­si­mis­mus zu ver­brei­ten«. Von 7000 Jobs bei der Lau­sit­zer Ener­gie AG (Leag) sol­len 4500 erhal­ten blei­ben. Die Leag sucht sich neue Geschäfts­fel­der, inves­tiert in Wind­rä­der, Solar­an­la­gen, Was­ser­stoff­tech­no­lo­gie und eine Müll­ver­bren­nungs­an­la­ge. Dass man in Zukunft 90 Aus­bil­dungs­plät­ze anbie­ten will, spricht nach Ansicht von Loehr für die Zuver­sicht, nicht unterzugehen.

»Wenn der Struk­tur­wan­del gelin­gen soll«, lau­tet der häu­figs­te Satz­be­ginn des Abends. Loehr been­det den Satz mit: »sind wir auf Zuzug ange­wie­sen«. Bür­ger­meis­ter Homeis­ter erklärt, dann »brau­chen wir nicht nur Arbeits­plät­ze« – auch die sozia­le Infra­struk­tur müs­se »mit­wach­sen«.