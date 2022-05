Protestaktion von Umweltschützern gegen Ölförderung Foto: Jörg Staude

Der Anblick ist so uner­war­tet wie unwirk­lich: 70 Meter hoch erhebt sich im Natio­nal­park Wat­ten­meer die Bohr­in­sel Mit­tel­pla­te. Sie ist bestückt mit Bohr­turm und allem, was es braucht, um jedes Jahr eine Mil­li­on Ton­nen Öl aus drei Kilo­me­tern Tie­fe zu holen. Vom pit­to­res­ken Küs­ten­ort Fried­richs­koog aus ist Mit­tel­pla­te bei kla­rem Wet­ter gut zu sehen. Der Ort wirbt mit dem Strand, mit Salz­wie­sen und der See­hund­sta­ti­on, wo jun­ge Heu­ler auf­ge­päp­pelt wer­den. Alles liegt direkt im Welt­na­tur­er­be. Den Sta­tus hat das Wat­ten­meer 2019 von der Unesco ver­lie­hen bekommen.

Natio­nal­park ist das schles­wig-hol­stei­ni­sche Wat­ten­meer schon viel län­ger – seit Okto­ber 1985. Die Bohr­in­sel wur­de spä­ter in den Schlick gesetzt. Seit 1987 darf das Unter­neh­men Dea, das nach einer Fusi­on als Win­ters­hall Dea fir­miert, mit­ten in dem eigent­lich streng geschütz­ten Gebiet Öl för­dern. Seit­dem sei auch nichts pas­siert, ver­kün­det der Öl- und Gas­kon­zern auf sei­ner Web­site, alles sei stö­rungs­frei gelaufen.

So ganz stimmt das natür­lich nicht, erläu­tert Hans-Ulrich Rös­ner. Mit den Aus­wir­kun­gen der Boh­run­gen kennt sich kaum jemand bes­ser aus als der lang­jäh­ri­ge Chef des WWF-Wat­ten­meer­bü­ros, der hier auf der Schutz­sta­ti­on schon Mit­te der 1980er Jah­re sei­nen Zivil­dienst leis­te­te. Für Rös­ner ist die Bohr­in­sel seit ihrer Inbe­trieb­nah­me die Stö­rung an sich. Bei­spiels­wei­se für Hun­dert­tau­sen­de Wat- und Was­ser­vö­gel, die aus der Ark­tis ins Wat­ten­meer flie­gen, dort ras­ten und nach Nah­rung suchen.

»Der gesam­te west­eu­ro­päi­sche Bestand der Brand­gans – mehr als 200 000 Tie­re – kommt im Som­mer ins Gebiet der Mit­tel­pla­te und mau­sert dort« so der Exper­te. »Die Tie­re kom­men extra ins Wat­ten­meer, um in die­ser für einen Vogel sehr anstren­gen­den Zeit unge­stört zu sein.« Stän­dig pro­du­zie­re die Bohr­in­sel jedoch Lärm, gera­de durch den dau­ern­den Schiffsverkehr.

Für den Natur­freund ist die Sache klar: »Eine Ölför­de­rung hat in einem Natio­nal­park nichts zu suchen. Die Platt­form zer­stört in des­sen süd­li­chem Teil den Ein­druck von einem Natio­nal­park.« Im Wat­ten­meer soll­ten die Men­schen wil­de Natur erle­ben kön­nen, er sei abso­lut nicht dazu da, Indus­trie­an­la­gen hineinzubauen.

Rös­ner erklärt das Anfang Mai bei einer Pro­test­ak­ti­on am Fried­richs­koo­ger Strand in zahl­rei­che Mikro­fo­ne und Kame­ras, die auf ihn gehal­ten wer­den. Der WWF, die Deut­sche Umwelt­hil­fe (DUH) und die ört­li­che See­hund­sta­ti­on hat­ten sich zusam­men­ge­tan, um dem seit Jahr­zehn­ten anhal­ten­den Umwelt­skan­dal mehr Auf­merk­sam­keit zu ver­schaf­fen. Ein gutes Dut­zend Aktivist*innen ste­hen dazu bar­fuß am Rand des Wat­ten­meers und hal­ten ein gel­bes Trans­pa­rent hoch: »Kei­ne neu­en Boh­run­gen im Wat­ten­meer. Stopp der Ölför­de­rung bis 2030!«

Von der Jah­res­zahl will Win­ters­hall Dea nichts wis­sen. Von den in der Tie­fe ver­mu­te­ten 120 Mil­lio­nen Ton­nen Öl sol­len den Anga­ben zufol­ge bis­her 40 Mil­lio­nen geför­dert sein. Geneh­migt ist der Ölab­bau im Welt­na­tur­er­be vor­erst bis 2041. Vor drei Jah­ren bean­trag­te der Kon­zern nicht nur, die För­de­rung bis 2069 zu ver­län­gern, sie soll sogar noch aus­ge­wei­tet wer­den. Mit einer neun Kilo­me­ter lan­gen Hori­zon­talboh­rung soll der süd­li­che Teil des »berg­recht­li­chen Bewil­li­gungs­fel­des« ange­bohrt werden.

2069? Soll da zwi­schen­durch nicht was pas­sie­ren? Ja, genau. Gut ein Vier­tel­jahr­hun­dert vor­her, um 2045, soll Deutsch­land in Wirt­schaft, Ver­kehr und allen ande­ren Berei­chen net­to gar kei­ne Treib­haus­ga­se mehr aus­sto­ßen, Kli­ma­neu­tra­li­tät ist das regie­rungs­of­fi­zi­el­le Ver­spre­chen. »Das heißt: Wir dür­fen kein Öl, kein Gas und kei­ne Koh­le mehr ver­bren­nen«, erklärt DUH-Geschäfts­füh­rer Sascha Mül­ler-Kra­en­ner am Mee­res­strand. Hier auf Jahr­zehn­te wei­ter­zu­för­dern sei damit über­haupt nicht ver­ein­bar. Gera­de im Natio­nal­park soll­te die Ölför­de­rung frü­her been­det wer­den, schiebt Mül­ler-Kra­en­ner nach. Bis 2030 sei das zu schaffen.

Bis vor kur­zem hät­ten die Öl- und Gas­leu­te nicht so recht gewusst, was sie dar­auf ant­wor­ten sol­len. Erd­gas galt im Koali­ti­ons­ver­trag der Ampel wenigs­tens noch als »Brü­cken­tech­no­lo­gie«. Aber Öl? Für den schlimms­ten Kli­ma­kil­ler neben der Koh­le stan­den die Zei­chen schlecht.

Seit drei Mona­ten gibt es aber ein neu­es, gera­de­zu unschlag­ba­res Argu­ment, um trotz des Kli­ma­pro­blems in Deutsch­land Koh­le­kraft­wer­ke län­ger lau­fen zu las­sen sowie mehr ein­hei­mi­sches Gas und Öl zu för­dern: der Krieg Putins gegen die Ukrai­ne und die gefähr­de­te Ener­gie­si­cher­heit. Gleich­wohl ist der Krieg für Win­ters­hall Dea kein Grund, sich aus sei­nen umfang­rei­chen Geschäf­ten in Russ­land zurück­zu­zie­hen. Es wür­den »nur« kei­ne neu­en hin­zu­kom­men, ver­kün­de­te die Chef­eta­ge kürz­lich. Also för­dert ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men von Win­ters­hall Dea und dem rus­si­schen Staats­kon­zern Gaz­prom in Sibi­ri­en wei­ter Erdgas.

Die kri­sen­haf­te Welt­la­ge macht es jetzt sogar mög­lich, auf bei­den Sei­ten Geschäf­te zu machen. Win­ters­hall Dea hält es inzwi­schen für mach­bar, die Ölför­de­rung im Wat­ten­meer schon ab 2025 aus­zu­wei­ten, sofern der gestell­te Antrag von den Behör­den noch zügig in die­sem Jahr geneh­migt wird. Dadurch könn­ten bis 2041 ins­ge­samt wei­te­re zwei Mil­lio­nen Ton­nen Erd­öl in Schles­wig-Hol­stein geför­dert wer­den, eine »rele­van­te Men­ge«, meint der Konzern.

Die Rele­vanz kann man durch­aus anders sehen: Die der­zeit geför­der­te Men­ge von einer Mil­li­on Ton­nen jähr­lich ent­spricht etwa einem Pro­zent des inlän­di­schen Ver­brauchs, rech­net DUH-Ener­gie­ex­per­te Con­stan­tin Zer­ger vor. Die vom Kon­zern bean­trag­te Aus­wei­tung betra­ge 120 000 Ton­nen jähr­lich, das sei­en gan­ze 0,1 Pro­zent des deut­schen Bedarfs, also eher ein Fin­ger­hut voll. »Durch Ener­gie­ein­spa­rung kann die­se Men­ge viel leich­ter ersetzt wer­den«, ist sich Zer­ger sicher. Die genann­ten Risi­ken ein­zu­ge­hen, sei mit der For­de­rung nach Unab­hän­gig­keit vom rus­si­schen Öl nicht zu begründen.

Mit dem Argu­ment der Ver­sor­gungs­si­cher­heit die Aus­wei­tung der Mit­tel­pla­te-För­de­rung zu begrün­den, hält auch das Bun­des­um­welt­mi­nis­te­ri­um für wenig über­zeu­gend. Trotz der Not­wen­dig­keit, von rus­si­schen Ener­gie­im­por­ten unab­hän­gig zu wer­den, sei es wich­tig, alle denk­ba­ren Alter­na­ti­ven sorg­fäl­tig zu prü­fen und abzu­wä­gen. Hier sei »drin­gend Augen­maß erfor­der­lich«, erklärt eine Spre­che­rin auf Nach­fra­ge. Und selbst wenn das zusätz­li­che Öl schon 2025 käme – das sei »kein kurz­fris­ti­ger Bei­trag« zur Ver­sor­gungs­si­cher­heit, stellt das Minis­te­ri­um klar. Maß­nah­men wie Ener­gie­ein­spa­rung und bes­se­re Ener­gie­ef­fi­zi­enz könn­ten mit­tel­fris­tig die Aus­wei­tung der För­der­men­gen über­flüs­sig machen. Die Geneh­mi­gung wei­te­rer Öl- oder auch Gas­för­de­run­gen in Nord- und Ost­see sei »allen­falls mit einer strik­ten zeit­li­chen Befris­tung akzep­ta­bel«, betont die Sprecherin.

Lei­der hat das Bun­des­um­welt­mi­nis­te­ri­um bei der Geneh­mi­gung der För­der­aus­wei­tung so gut wie nichts zu sagen. Zustän­dig ist, obwohl Mit­tel­pla­te vor der Küs­te Schles­wig-Hol­steins liegt, das nie­der­säch­si­sche Lan­des­amt für Berg­bau, Ener­gie und Geo­lo­gie. Es hat den Sta­tus einer Berg­be­hör­de und ist auch für die Küs­ten­ge­wäs­ser der Nord­see zustän­dig, die in der Ver­ant­wor­tung der Län­der lie­gen, also auch für die Schleswig-Holsteins.

Noch ist über die Geneh­mi­gung der Ölför­de­rung nicht ent­schie­den, aber die Lan­des­po­li­tik hat sich schon ein­mal posi­tio­niert. In Schles­wig-Hol­stein hat­te die künf­tig nicht wei­ter­re­gie­ren­de Jamai­ka-Koali­ti­on noch im März einen Antrag in den Land­tag ein­ge­bracht, indem sie eine vor­über­ge­hen­de Erwei­te­rung der Erd­öl­för­de­rung auf Mit­tel­pla­te unter­stützt. Natür­lich wird dar­in ein Kom­pro­miss ange­bo­ten: Wenn Win­ters­hall Dea schnell mehr Öl för­dern will, soll der Kon­zern, ver­langt jeden­falls der Antrag, eine »Gegen­leis­tung« erbrin­gen: ein vor­zei­ti­ges För­der­en­de. Anders als die Umwelt­schüt­zer strebt die Lan­des­po­li­tik einen Zeit­punkt »vor dem Jahr 2041« an, dem Aus­lauf­jahr der gel­ten­den Geneh­mi­gung. Das ist, soweit bekannt, auch die Posi­ti­on der Grü­nen in Schles­wig-Hol­stein, die seit Mitt­woch mit der CDU über eine schwarz-grü­ne Koali­ti­on sprechen.

Wat­ten­mee­rex­per­te Rös­ner sieht beim Streit um die Ölför­de­rung nicht nur die Lan­des-, son­dern auch die Bun­des­po­li­tik in der Ver­ant­wor­tung. Dass Ölför­de­rung in einem Natio­nal­park über­haupt noch zuläs­sig ist, liegt für den WWF-Mann vor allem am gel­ten­den Bun­des­berg­recht. »Nur weil jemand Roh­stof­fe för­dern will, kann er sich erbar­mungs­los über die Inter­es­sen der Men­schen hin­weg­set­zen«, beschwert sich Rös­ner. Dass es rech­tens sein soll, Roh­stof­fe in einem Natio­nal­park zu för­dern, sei unfass­bar. »Das muss ein­fach aus­ge­schlos­sen sein«, gibt er zu Pro­to­koll. Die Reform des Berg­rechts müs­se auf Bun­des­ebe­ne ange­packt wer­den. In ihren Koali­ti­ons­ver­trag hat die Ampel-Regie­rung dazu aller­dings nur einen Satz hin­ein­ge­schrie­ben: »Wir wol­len das Bun­des­berg­recht moder­ni­sie­ren.« Flan­kiert wird dies von der davor­ste­hen­den For­mu­lie­rung, man wol­le die Wirt­schaft bei der Roh­stoff­ver­sor­gung unter­stüt­zen und den hei­mi­schen Roh­stoff­ab­bau »erleich­tern und öko­lo­gisch ausrichten«.

»Erleich­tern« hie­ße: Dea darf boh­ren. »Öko­lo­gisch aus­rich­ten« hie­ße: Dea darf nicht boh­ren. Solan­ge die­ser Streit nicht für Umwelt und Kli­ma ent­schie­den ist, wird Mit­tel­pla­te wei­ter wie ein Mahn­mal im Wat­ten­meer thronen.