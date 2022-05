Wie hier in Butscha können Tote erst mit vielen Wochen Verspätung beigesetzt werden. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

In den drei Mona­ten seit dem Angriff rus­si­scher Trup­pen auf die Ukrai­ne sind nach Anga­ben aus Kiew rund 20 000 Kriegs­ver­bre­chen ange­zeigt wor­den, die von rus­si­schen Mili­tär­an­ge­hö­ri­gen began­gen wor­den sein sol­len. Allein die ihm unter­ste­hen­de Poli­zei habe 13 500 sol­cher Taten regis­triert, sag­te Innen­mi­nis­ter Denys Monas­tyrs­kyj jüngst im ukrai­ni­schen Fern­se­hen. Man arbei­te bei den Ermitt­lun­gen mit aus­län­di­schen Staats­an­wäl­ten und gemein­sa­men Ermitt­lungs­teams zusam­men. Das zusam­men­ge­tra­ge­ne Beweis­ma­te­ri­al soll auch an inter­na­tio­na­le Gre­mi­en über­mit­telt wer­den, um Tat­ver­däch­ti­ge über­all vor Gericht brin­gen zu können.

Um wel­che Taten es geht, ist schwer zu beur­tei­len. Nach Anga­ben der ukrai­ni­schen Gene­ral­staats­an­wäl­tin Iry­na Wene­dik­to­wa wird in rund 11 600 Fäl­len wegen Kriegs­ver­bre­chen ermit­telt. Ein rus­si­scher Sol­dat namens Wadim Schi­schi­ma­rin wur­de Anfang der Woche zu lebens­lan­ger Haft ver­ur­teilt, nach­dem er die Tötung eines Zivi­lis­ten in der Regi­on Sumy zuge­ge­ben hat­te. Dass der 21-Jäh­ri­ge auf Befehl han­del­te, bewer­te­te das Gericht nicht als straf­min­dernd. Gegen drei Kame­ra­den sei, so die Staats­an­wäl­tin, eben­falls Ankla­ge erho­ben wor­den. Alle Betrof­fe­nen befin­den sich »phy­sisch in der Ukrai­ne«. 45 wei­te­re Ver­däch­ti­ge habe man iden­ti­fi­ziert. Doch sei die Beweis­la­ge nicht immer ein­fach. Man müs­se Tat­or­te unter­su­chen, Zeu­gen fin­den und ande­re Bewei­se sichern. Zudem wür­den die Ermitt­lun­gen dadurch erschwert, dass die Staats­an­walt­schaft der­zeit nicht zu allen Tat­or­ten Zugang habe und nicht alle Beschul­dig­ten errei­chen könne.

Wie exakt die Ermitt­lun­gen geführt wer­den, wie effek­tiv die Ver­tei­di­gung der Ange­klag­ten arbei­tet und wie unab­hän­gig die Rich­ter urtei­len, ist – zumal der bru­ta­le Angriffs­krieg Russ­lands wei­ter andau­ert – kaum ein­zu­schät­zen. Zudem gibt es in den Berich­ten begriff­li­che Unklar­hei­ten. So wird der Begriff Kriegs­ver­bre­chen meist umfas­send ver­wen­det, unter ande­rem auch für ande­re Völ­ker­rechts­ver­stö­ße wie Völ­ker­mord und Ver­bre­chen gegen die Mensch­lich­keit. Aus juris­ti­scher Sicht sind Kriegs­ver­bre­chen schwe­re Ver­stö­ße gegen die Haa­ger Land­kriegs­ord­nung von 1907, gegen die Gen­fer Kon­ven­tio­nen von 1949 mit ihren Zusatz­pro­to­kol­len von 1977 und 2005. Dar­in wur­de unter ande­rem klar­ge­stellt, wer und was ange­grif­fen wer­den darf und wel­che Waf­fen ver­bo­ten sind. Dabei geht es immer auch um den Schutz der nicht unmit­tel­bar an Kampf­hand­lun­gen Betei­lig­ten: Zivi­lis­ten, Gefan­ge­ne und medi­zi­ni­sches Personal.

Kriegs­ver­bre­chen kön­nen jedoch gleich­zei­tig Ver­bre­chen gegen die Mensch­lich­keit sein, wenn sie etwa als groß­an­ge­leg­te oder sys­te­ma­ti­sche Angrif­fe gegen die Zivil­be­völ­ke­rung ver­übt wer­den. Mas­sen­hin­rich­tun­gen, Zwangs­um­sied­lung, Ver­schlep­pung, Fol­ter oder sexu­el­le Ver­skla­vung erfül­len die­sen Tat­be­stand. All das wird aus der Ukrai­ne berichtet.

Auch von Völ­ker­mord ist immer wie­der die Rede. Das wären Hand­lun­gen, die in der Absicht began­gen wer­den, »eine natio­na­le, eth­ni­sche, ras­si­sche oder reli­giö­se Grup­pe ganz oder teil­wei­se zu zer­stö­ren«, besagt Arti­kel 2 der ein­schlä­gi­gen UN-Kon­ven­ti­on von 1951. So unter­schied­lich die Kate­go­rien des Rechts, so ver­schie­den sind die Mög­lich­kei­ten, die­ses Recht auf natio­na­ler, euro­päi­scher und glo­ba­ler Ebe­ne anzuwenden.

Auch auf Sei­ten der rus­si­schen Angrei­fer sind Ermitt­ler zugan­ge. Rus­si­sche Poli­ti­ker wol­len ukrai­ni­sche Kämp­fer, die sich erge­ben haben, abur­tei­len. Rufe nach Anwen­dung der Todes­stra­fe sind zu hören. Damit bedroht sind vor allem Ange­hö­ri­ge ukrai­ni­scher Frei­wil­li­gen-Ein­hei­ten, die – wie das Asow-Regi­ment, das dem ukrai­ni­schen Innen­mi­nis­te­ri­um unter­stellt ist – ideo­lo­gisch rechts­au­ßen ste­hen und bereits seit 2014 in den soge­nann­ten Volks­re­pu­bli­ken durch ihre rück­sichts­lo­se Kampf­füh­rung auch gegen Zivi­lis­ten auf­ge­fal­len sind. Der Vor­sit­zen­de der Staats­du­ma, Wjat­sches­law Wolo­din, bezeich­net die­se Gefan­ge­nen als »Nazi-Ver­bre­cher«, die man nicht im Rah­men von Gefan­ge­nen­aus­tau­schen in die Ukrai­ne heim­keh­ren las­sen kön­ne. Am 26. Mai soll das Obers­te Gericht der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on hin­ter ver­schlos­se­nen Türen über die Ein­stu­fung des Asow-Regi­ments als »ter­ro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on« entscheiden.

Mit der Gen­fer Kon­ven­ti­on wäre das kaum zu ver­ein­ba­ren. Im Drit­ten Abkom­men heißt es: »Die Kriegs­ge­fan­ge­nen sind jeder­zeit mit Mensch­lich­keit zu behan­deln. Jede uner­laub­te Hand­lung oder Unter­las­sung sei­tens des Gewahr­sams­staa­tes, die den Tod oder eine schwe­re Gefähr­dung der Gesund­heit eines in ihrem Gewahr­sam befind­li­chen Kriegs­ge­fan­ge­nen zur Fol­ge hat, ist ver­bo­ten…« Auch »kör­per­li­che Ver­stüm­me­lun­gen« sind ver­bo­ten. Kriegs­ge­fan­ge­ne sei­en vor Belei­di­gun­gen und »öffent­li­cher Neu­gier« zu schüt­zen. Doch Auf­nah­men in sozia­len Netz­wer­ken bele­gen: Bei­de Kriegs­par­tei­en igno­rie­ren die­se Vorgaben.

Gemäß sei­nem Man­dat muss das Inter­na­tio­na­len Komi­tee vom Roten Kreuz (IKRK) über­all unmit­tel­ba­ren Zugang zu allen Kriegs­ge­fan­ge­nen erhal­ten, mit ihnen ohne Zeu­gen zeit­lich unbe­grenzt spre­chen kön­nen. Soweit die Theorie.

Von rus­si­scher Straf­ver­fol­gung bedroht sind auch Frei­wil­li­ge und Söld­ner. Am 27. April berich­te­te das staat­li­che Unter­su­chungs­ko­mi­tee in Mos­kau, in ukrai­ni­schen For­ma­tio­nen dien­ten Söld­ner aus mehr als 50 Län­dern. Man wis­se aktu­ell von 4877 Per­so­nen, sag­te der Spre­cher des rus­si­schen Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums, Gene­ral­ma­jor Igor Kona­schen­kow, und erklär­te: »Sie kamen in die Ukrai­ne, um Geld zu ver­die­nen, indem sie Sla­wen töte­ten. Das Bes­te, was sie erwar­tet, sind lan­ge Haftstrafen.«