Es ist eine weg­wei­sen­de Geset­zes­re­form: Das spa­ni­sche Recht erkennt nun an, dass eine sexu­el­le Hand­lung ohne die Ein­wil­li­gung einer betei­lig­ten Per­son eine Ver­ge­wal­ti­gung ist. In der Ver­gan­gen­heit hat­te der Fall einer 14-Jäh­ri­gen in Kata­lo­ni­en für Empö­rung gesorgt, die im bewusst­lo­sen Zustand von meh­re­ren Män­nern ver­ge­wal­tigt wor­den war. Die­se waren aber nicht für Ver­ge­wal­ti­gung ver­ur­teilt wor­den, son­dern für sexu­el­len Miss­brauch. Die Begrün­dung lau­te­te, dass die Täter kei­ne Gewalt ange­wen­det hät­ten. Doch eine bewusst­lo­se Per­son ist nicht in der Lage, einer sexu­el­len Hand­lung zuzu­stim­men. Und das soll­te ent­schei­dend sein: Sex ohne Ein­wil­li­gung ist kein Sex, son­dern Ver­ge­wal­ti­gung. Die Haft­stra­fen fie­len gerin­ger aus.

Indem das spa­ni­sche Gesetz eine aus­drück­li­che Zustim­mung for­dert, geht es über die deut­sche Rechts­la­ge hin­aus. Hier gilt es als Ver­ge­wal­ti­gung, wenn eine sexu­el­le Hand­lung »gegen den erkenn­ba­ren Wil­len einer ande­ren Per­son« aus­ge­führt wur­de. Gegner*innen des Geset­zes­ent­wurfs sehen in der spa­ni­schen Vari­an­te die Unschulds­ver­mu­tung gefähr­det. Doch bis­her wird ein Groß­teil sexu­el­ler Über­grif­fe nicht ange­zeigt. Und bei jenen, die ange­zeigt wer­den, kommt es nur sel­ten zu Ver­ur­tei­lun­gen. Oft steht Aus­sa­ge gegen Aus­sa­ge und es gibt kei­ne Bewei­se. Dar­an wird auch die­ses Gesetz nichts ändern.

Doch es könn­te zu einem gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Umden­ken bei­tra­gen. Und eine ande­re sexu­el­le Kul­tur ent­ste­hen las­sen, die eben nicht davon aus­geht, dass alles geht, solan­ge eine ande­re Per­son nicht schreit. Das ist eine Ver­ge­wal­ti­gungs­kul­tur, die sexu­el­le Grenz­über­trit­te för­dert. Damit ist nicht gemeint, dass man vor dem Sex erst einen Ver­trag unter­schrei­ben muss. Son­dern mehr Kom­mu­ni­ka­ti­on, die einen Kon­sens sicher­stellt – unter Umstän­den auch non­ver­bal. Femi­nis­ti­sche Grup­pen for­dern es schon lan­ge: Nur ja heißt ja.