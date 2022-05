In ärmeren Stadtteilen gibt es kaum Platz zum Draußenspielen. Foto: Oliver Berg, dpa

Freie Flä­chen, Sport- und Spiel­plät­ze sind ele­men­tar wich­tig für Kin­der und Jugend­li­che. Einer­seits, um wenigs­tens etwas Natur erle­ben zu kön­nen. Aber natür­lich auch ande­rer­seits als Treff­punkt mit Gleich­alt­ri­gen, zum Bewe­gen und Spaß haben. Bei den Dis­kus­sio­nen um feh­len­den Wohn­raum, bei For­de­run­gen nach Ver­dich­tung wird das all­zu oft ver­ges­sen. Mehr als die Hälf­te der Erwach­se­nen ist der Mei­nung, dass Kin­der und Jugend­li­che manch­mal nicht drau­ßen spie­len kön­nen, weil es dafür nicht genug Mög­lich­kei­ten in ihren Wohn­um­ge­bun­gen gibt. So das Ergeb­nis einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge anläss­lich des Welt­spiel­tags im Auf­trag vom Deut­schen Kinderhilfswerk.

Wer länd­lich auf­wächst, hat kaum Pro­ble­me mit zu wenig Natur und unbe­bau­ter Flä­che. Auch Kin­der und Jugend­li­che, deren Eltern ein Haus mit Gar­ten besit­zen, kön­nen immer drau­ßen spie­len. Doch selbst inner­halb von Groß­städ­ten gibt es Unter­schie­de. Eine Stu­die von 2021 kam zu dem Ergeb­nis, dass Kin­der in den ärms­ten Stadt­tei­len pro Per­son weni­ger Spiel­platz­flä­che zur Ver­fü­gung haben als ihre Alters­ge­nos­sen in den pri­vi­le­gier­tes­ten Quar­tie­ren. Aus­rei­chend Platz zum Spie­len ist offen­bar ein Vor­recht für Bes­ser­ver­die­nen­de. Drau­ßen spie­len zu kön­nen, hängt vom Geld­beu­tel der Eltern ab. Das muss sich drin­gend ändern. In den ärms­ten Stadt­tei­len ist der Platz inner­halb der Woh­nung schon extrem begrenzt. Ein Man­gel an Grün­flä­chen und Spiel­plät­zen kann Fach­leu­ten zufol­ge sogar zu Ent­wick­lungs­ver­zö­ge­run­gen füh­ren. Um das zu ver­hin­dern, wäre ein bun­des­wei­tes Spiel­platz­ge­setz sinn­voll. Dar­in müss­te fest­ge­legt sein, dass aus­rei­chend Flä­chen geschaf­fen wer­den müs­sen, wo sie der­zeit feh­len. Zudem muss ein Ver­schlech­te­rungs­ver­bot her. Aus­gleichs­flä­chen im Natur­schutz gibt es bereits, so etwas muss es auch für Spiel­plät­ze geben.