Wenn es um Verharmlosung geht: Fragen Sie die Polizei. Foto: dpa

Wenn Medi­en über Gewalt­ta­ten berich­ten, heißt es häu­fig, dass es einen »Streit« gege­ben habe, der dann »eska­liert« sei. Den Streit sel­ber kann zwar nie­mand bezeu­gen, doch es sind die Ergeb­nis­se, die fest­ste­hen: Gebro­che­ne Kno­chen, blaue Augen, Ret­tungs­wa­gen­ein­sät­ze oder gar Lei­chen. Was die Gewalt­hand­lun­gen aus­ge­löst hat, die die kör­per­lich sicht­ba­ren Ver­let­zun­gen her­vor­ge­ru­fen haben müs­sen, befin­det sich im Reich der Spekulation.

Ein Bei­spiel: Ende März fand ein Pas­sant mor­gens eine ohn­mäch­ti­ge, unter­kühl­te Teen­age­rin im nord­rhein-west­fä­li­schen Her­ne auf einem Fried­hof. Erst nach Tagen im Koma hat­te sich der Zustand der 15-Jäh­ri­gen sta­bi­li­siert. Da hat­te die Poli­zei bereits via Pres­se­mit­tei­lung bekannt gege­ben, was Aus­lö­ser von Ver­let­zun­gen und lebens­ge­fähr­li­chem Lie­gen­las­sen gewe­sen sei: Das Mäd­chen sei mit drei Teen­agern im Bereich des Fried­hofs »in Streit gera­ten«. »Dar­auf­hin« hät­ten die­se die 15-Jäh­ri­ge »zu Fall gebracht«, sie mit Trit­ten und Schlä­gen trak­tiert und sei­en geflüch­tet, hieß es.

Ech­te Auf­merk­sam­keit erregt hat­te der Fall jedoch erst, als ein RTL-Bericht zwei Wochen spä­ter die Sicht­wei­se der Betrof­fe­nen prä­sen­tiert hat­te. Dem­nach sei das Mäd­chen von den Jugend­li­chen aus Trans­feind­lich­keit bei­na­he getö­tet wor­den. Der Bericht schlug so hohe Wel­len, dass sich die ermit­teln­de Poli­zei bemü­ßigt sah, ihre Sicht­wei­se noch ein­mal zu recht­fer­ti­gen. Immer­hin hat­ten die Beam­ten sel­ber von einem 15-Jäh­ri­gen gespro­chen, das Mäd­chen also zum Jun­gen erklärt und damit jene Sicht­wei­se ver­tre­ten, die auch die Jugend­li­chen mit zu ihrer Tat moti­viert haben dürfte.

Dass man der Jugend­li­chen im eige­nen Bericht das fal­sche Geschlecht zuge­ord­net hat­te, erklär­ten die Beamt*innen gegen­über der »WAZ« damit, dass sie auf­grund des Komas nicht ansprech­bar gewe­sen sei. Man sei eben von den Anga­ben im Per­so­nal­aus­weis aus­ge­gan­gen. Den­noch wur­de die Aus­gangs­the­se wie­der­holt: Trans­feind­lich­keit dürf­te zwar eine Rol­le gespielt haben, ja, aber der Tat vor­aus­ge­gan­gen sei eben ein »Streit«. Doch dann stellt sich die Fra­ge: Wenn die Über­le­ben­de gar nicht befragt wer­den konn­te, wie konn­te die Poli­zei dann bereits kurz nach der Tat öffent­lich von einem Streit sprechen?

Der Aus­druck »Streit« bezeich­net eigent­lich das Auf­ein­an­der­pral­len zwei­er Sicht­wei­sen, die sich gegen­ein­an­der durch Argu­ment oder Über­re­dung durch­set­zen wol­len. Vor­aus­set­zung für einen Streit ist, dass das Gegen­über über­haupt als Gesprächspartner*in ernst genom­men wird. Das heißt: Auch wenn man falsch fin­det, was jemand ande­res sagt, bestä­tigt die Betei­li­gung am Streit for­mal das Recht des ande­ren, die eige­ne Sicht­wei­se zu ver­tre­ten und um Zustim­mung wer­ben zu dür­fen. In dem Moment, wo die­se Bestä­ti­gung des Rechts auf Rede ent­zo­gen wird, liegt also gar kein Streit mehr vor.

Das ist einer der Grün­de, war­um Feminist*innen mit zuneh­men­dem Erfolg den Begriff des Femi­zids eta­blie­ren: Es han­delt sich nicht etwa um »eska­lier­te Fami­li­en­strei­tig­kei­ten« und damit um Taten, die sich aus einer Streit­dy­na­mik selbst her­aus erklä­ren las­sen. Wäre das der Fall, müss­ten sich männ­li­che und weib­li­che Opfer ja sta­tis­tisch die Waa­ge hal­ten. Tun sie aber nicht. Das heißt: Die männ­li­che Sei­te des »Streits« muss eine Dis­po­si­ti­on zur Negie­rung des Exis­tenz­rechts des weib­li­chen Gegen­übers schon mit­ge­bracht haben: Frau­en­hass. Das gilt auch, wenn es eine Vor­be­zie­hung zwi­schen Täter und Opfer gege­ben hat. Dar­um ist es hilf­reich, zu fra­gen: Wenn es einen Streit gege­ben haben soll – wor­um wur­de sich denn gestritten?

Wenn man die­se Fra­ge immer wie­der stellt, dechif­frie­ren sich unzäh­li­ge eska­lier­te Strei­tig­kei­ten als das, was sie eigent­lich sind: Über­grif­fe, began­gen aus einer Ideo­lo­gie der Ent­mensch­li­chung von gesell­schaft­lich Mar­gi­na­li­sier­ten. Denn mit Frau­en, Obdach­lo­sen, Schwu­len, Armen, Peop­le of Color oder behin­der­ten Men­schen lässt sich kein Für und Wider dar­über abhal­ten, ob sie sich frei im öffent­li­chen oder pri­va­ten Raum bewe­gen, sie selbst sein, schlicht: ihre unver­äu­ßer­li­chen Rech­te aus­üben dürfen.