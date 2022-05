Ein Teichfrosch in der Döberitzer Heide: In Sachen Naturschutz ist Brandenburgs Linke abgetaucht. Foto: dpa/Ingolf König-Jablonski

Umwelt­po­li­tisch sehe ich aktu­ell kei­nen Punkt, war­um man Die Lin­ke wäh­len soll­te«, sagt Axel Kru­schat. Dem Lan­des­ge­schäfts­füh­rer des bran­den­bur­gi­schen Bun­des für Umwelt und Natur­schutz Deutsch­land (BUND) fehlt auf Lan­des­ebe­ne eine kla­re Posi­tio­nie­rung der Par­tei zum Jagd­ge­setz. Sie ver­ste­cke sich hin­ter der For­de­rung nach einem Run­den Tisch und sei der­zeit nicht in der Lage, ein eige­nes umwelt­po­li­ti­sches Pro­fil zu ent­wi­ckeln. »Da gab es mal deut­lich bes­se­re Zei­ten«, sagt Kru­schat. Vor­hal­tun­gen, er sehe das nicht rich­tig, kon­tert er mit dem Hin­weis: »Die Arbeit der Land­tags­frak­tio­nen in Sachen Umwelt­po­li­tik zu ver­fol­gen, ist mein täg­lich Brot.«

Den Vor­wurf möch­te der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Tho­mas Dom­res (Lin­ke) so nicht auf sich sit­zen las­sen. Er hat­te einen Run­den Tisch vor­ge­schla­gen, um eine Lösung für den Streit um ein neu­es Jagd­ge­setz zu fin­den. Ziel sei, den Wild­ver­biss zu ver­rin­gern und damit den Wald­um­bau zu erleich­tern, erläu­tert er. »Das war schlecht vor­be­rei­tet.« Dem Res­sort von Umwelt­mi­nis­ter Axel Vogel (Grü­ne) sei es nicht gelun­gen, »dar­zu­le­gen, dass die vor­ge­schla­ge­nen Rege­lun­gen, die mas­si­ve Ein­schnit­te in das bis­he­ri­ge Sys­tem der Jagd­aus­übung mit sich gebracht hät­ten, die­sem Ziel gerecht werden«.

Laut Gesetz­ent­wurf soll­ten künf­tig Wald­be­sit­zer schon ab zehn Hekt­ar Forst das Jagd­recht erhal­ten. Bis­lang bekom­men sie es grund­sätz­lich erst ab 150 Hekt­ar und mit Aus­nah­me­ge­neh­mi­gung ab 75 Hekt­ar. Hin­ter der Ände­rung stand das Ziel, dass mehr Wild geschos­sen wird. Denn die Wild­dich­te ist zu hoch. Die Tie­re fres­sen alle jun­gen Trie­be weg. Eine natür­li­che Ver­jün­gung der Wäl­der ist so nicht mehr mög­lich und Pflan­zun­gen müs­sen mit Zäu­nen geschützt wer­den. Umwelt­ver­bän­de begrüß­ten den Gesetz­ent­wurf, Jäger lie­fen mit Aus­nah­me des Öko­lo­gi­schen Jagd­ver­ban­des dage­gen Sturm. SPD und CDU als Koali­ti­ons­part­ner von Axel Vogels Grü­nen zogen die Not­brem­se. Der Gesetz­ent­wurf soll nun erst noch über­ar­bei­tet wer­den, bevor er ins Kabi­nett geht. »Auf­grund der Not­wen­dig­keit eines beschleu­nig­ten Wald­um­baus darf die Jagd­ge­setz­no­vel­le aber nicht auf die lan­ge Bank gescho­ben wer­den«, sagt der Abge­ord­ne­te Dom­res. Dar­um hat er eine brei­te Betei­li­gungs­of­fen­si­ve mit einer »Debat­te auf Augen­hö­he« gefordert.

Axel Kru­schat steht indes nicht allein mit sei­ner Ein­schät­zung, Bran­den­burgs Lin­ke habe in Sachen Natur­schutz stark nach­ge­las­sen. Auch René Schus­ter von der Grü­nen Liga sieht das so. Schus­ter gehör­te der Links­par­tei von 2006 bis 2019 sogar an, ab 2014 aller­dings »nur noch als Kar­tei­lei­che«, wie er sagt. »Die Regie­rungs­be­tei­li­gung hat viel kaputt­ge­macht«, sagt Bran­den­burgs bekann­tes­ter Braun­koh­le­geg­ner. »Davon hat sich Die Lin­ke nie wie­der erholt.«

Von 2009 bis 2019 wur­de Bran­den­burg von einer rot-roten Koali­ti­on regiert. Bei dem 2008 gestar­te­ten Volks­be­geh­ren »Kei­ne neu­en Tage­baue« kämpf­te die Par­tei noch Sei­te an Sei­te mit den Umwelt­ver­bän­den und ermög­lich­te die Kam­pa­gne mit Geld und Per­so­nal. Doch ein Jahr spä­ter konn­ten sich die Sozia­lis­ten mit ihrer For­de­rung nach einem Ver­zicht auf neue Tage­baue bei den Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen mit der SPD nicht durch­set­zen. 2014 ebne­te ein rot-rotes Kabi­nett den Weg für den neu­en Tage­bau Wel­zow-Süd II. Auf die­se Gru­be ver­zich­te­te die Lau­sit­zer Ener­gie AG dann erst im Janu­ar 2021 in ihrem Revierkonzept.

Ihren Höhe­punkt als aner­kann­te Natur­schutz­par­tei hat­te die alte PDS Mit­te der 2000er Jah­re, als mit Dag­mar Enkel­mann eine Umwelt­ex­per­tin und Vege­ta­rie­rin die Land­tags­frak­ti­on führ­te. Mit ihr als Spit­zen­kan­di­da­tin sah es im Som­mer 2004 in den Umfra­gen so aus, als könn­ten die Sozia­lis­ten die SPD schla­gen. Erst auf den letz­ten Metern vor der Land­tags­wahl am 19. Sep­tem­ber jenen Jah­res zog die SPD mit einem auf den belieb­ten Minis­ter­prä­si­den­ten Mat­thi­as Platz­eck zuge­schnit­te­nen Wahl­kampf noch vor­bei und ent­schied das Ren­nen mit 32 zu 28 Pro­zent der Stim­men für sich. Bei der Land­tags­wahl 2009 kam Bran­den­burgs Lin­ke den 28 Pro­zent noch ein­mal sehr nahe. Ab da ging es steil berg­ab, bis auf 10,7 Pro­zent bei der Wahl 2019. Die jüngs­te Mei­nungs­um­fra­ge ver­spricht dem Lan­des­ver­band sogar nur sie­ben Prozent.

Der eins­ti­ge Wirt­schafts­mi­nis­ter Ralf Christoff­ers (Lin­ke) mahn­te immer wie­der, die Par­tei sol­le sich auf ihr Kern­ge­schäft, die sozia­le Gerech­tig­keit, kon­zen­trie­ren, anstatt zu ver­su­chen, grü­ner als die Grü­nen zu sein. Das Argu­ment hat etwas für sich. Aber ihre größ­ten Erfol­ge fei­er­ten die Sozia­lis­ten doch in der Zeit, als sie ihre grü­ne Pha­se hat­ten. Damals spiel­ten die Grü­nen in Bran­den­burg kei­ne Rol­le. Zwi­schen 1994 und 2009 war die Öko­par­tei nicht im Land­tag ver­tre­ten. Ein akzep­tier­ter Part­ner der Umwelt­ver­bän­de war statt­des­sen die oppo­si­tio­nel­le PDS bezie­hungs­wei­se dann Links­par­tei, die gegen die Magnet­schwe­be­bahn Trans­ra­pid von Ber­lin nach Ham­burg kämpf­te, gegen den Aus­bau der Havel und gegen den Groß­flug­ha­fen Schö­ne­feld. Die Ver­bin­dung von Umwelt- und Sozi­al­po­li­tik, von der heu­te viel gere­det wird, die gab es damals. So setz­te sich die Par­tei für ein Sozi­al­ti­cket für Bus und Bahn ein.

Das steht der ehe­ma­li­gen Lan­des­vor­sit­zen­den und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ani­ta Tack noch gut vor Augen. »Wir hat­ten eine sehr akti­ve Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft Umwelt, die der Par­tei immer wie­der die Not­wen­dig­keit von sozia­lis­ti­scher Umwelt­po­li­tik erklär­te«, erin­nert sich Tack, die spä­ter, von 2009 bis 2014 dann auch Umwelt­mi­nis­te­rin war. »Es war ein schwe­rer Erkennt­nis­pro­zess in der Par­tei, auch des­halb, weil wir eine domi­nan­te wirt­schafts­po­li­ti­sche Lob­by in der Land­tags­frak­ti­on hatten.«

Wel­che Bedeu­tung eine über­zeu­gen­de Natur­schutz­po­li­tik ange­sichts der nicht mehr zu über­se­hen­den Kli­ma­kri­se hat, ist dem heu­ti­gen Links­frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Wal­ter wohl bewusst. Das Sozia­le dür­fe nicht gegen den Natur­schutz aus­ge­spielt wer­den, sagt er. Ohne eine intak­te Umwelt sei schließ­lich kein nor­ma­les Leben mög­lich. »Es wird uns kein grün ange­stri­che­ner Kapi­ta­lis­mus ret­ten«, erklärt der 31-Jäh­ri­ge, wo er den Unter­schied sei­ner Par­tei zu den Posi­tio­nen der Grü­nen sieht. »Des­halb brau­chen wir eine sozi­al-öko­lo­gi­sche Wen­de.« Die­se Wen­de wer­de nur gelin­gen, »wenn ich die Men­schen über­zeu­ge, dass es nicht auf ihre Kos­ten geschieht«. Der Poli­ti­ker weiß: »Wenn du dei­ne Rech­nun­gen kaum noch bezah­len kannst, ist es doch nicht dei­ne ers­te Sor­ge, woher das Gas kommt.« Im per­sön­li­chen Gespräch ist Wal­ter durch­aus in der Lage, sogar bei der Bewe­gung Fri­days for Future enga­gier­ten Schü­lern klar­zu­ma­chen, dass Die Lin­ke die bes­se­ren Rezep­te habe als die Grü­nen. Das hat er im Land­tags­wahl­kampf 2019 bewie­sen, als er sich eine hal­be Stun­de mit zwei 15-Jäh­ri­gen in der Neu­rup­pi­ner Innen­stadt zusammensetzte.

Aller­dings muss man bei einer Land­tags­wahl in Bran­den­burg min­des­tens 16 Jah­re alt sein, um abstim­men zu dür­fen. 2019 lan­de­ten die Grü­nen erst­mals bei einer Land­tags­wahl in Bran­den­burg vor den Sozia­lis­ten – mit einem hauch­dün­nen Vor­sprung von 0,1 Prozentpunkten.